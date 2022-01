Uncharted Legay of Thieves Collection: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Se volete sapere come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5 in Uncharted: Legacy of Thieves Collection vi basterà seguire la nostra guida

Uncharted: Legacy of Thieves Collection è alla fine è approdata su PlayStation 5, e fortunatamente Sony e Naughty Dog hanno previsto una funzione che permette di trasferire i salvataggi della versione PS4 all’interno di questa nuova release. I giocatori potranno così riprendere l’avventura nel punto esatto in cui l’avevano interrotta, sia per quanto riguarda Uncharted 4 che relativamente ad Uncharted: The Lost Legacy.

Continuare l’avventura – Uncharted Legay of Thieves Collection: come trasferire i salvataggi

Il procedimento è simile a quello già presente in altri upgrade diretti alla next-gen, come Death Stranding: Director’s Cut e Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Sarà possibile trasferire i salvataggi di entrambi i giochi presenti all’interno della Uncharted Legay of Thieves Collection, pertanto se avete giocato soltanto l’ultima avventura di Nate, ma non la produzione con protagoniste Chloe e Nadine, potrete comunque portare avanti il tutto in un secondo momento. Questi che leggerete più in basso sono i passaggi da seguire per poter concludere senza problemi il processo di importazione.

Un passo alla volta – Uncharted Legacy of Thieves Collection: come trasferire i salvataggi

Traferire i salvataggi dalle versioni PS4 di Uncharted 4 ed Uncharted: The Lost Legacy è un procedimento molto semplice, come dimostrano i passaggi da seguire.

Per prima cosa dovete recuperare una copia dei salvataggi old gen di uno dei due titoli in questione, che dovrete quindi caricare su PS5: per farlo potrete scaricarli all’interno della console per mezzo dell’archiviazione cloud garantita agli iscritti al PlayStation Plus, oppure sarà possibile utilizzare una semplice chiavetta USB.

A questo punto dovrete avviare Uncharted: Legacy of Thieves Collection su PS5 e scegliere entrambi i giochi della raccolta, e selezionate Storia e poi Importa Gioco da PS4 . Il titolo scansionerà la vostra console in cerca dei vecchi salvataggi che avete scaricato.

Selezionate i dati che volete importare.

Nella schermata dei salvataggi evidenziate Nuovi Dati di Gioco per creare un save file per Uncharted: Legacy of Thieves Collection: adesso sarete pronti per continuare entrambe le avventure dal punto in cui le avevate interrotte su PS4.

Giocare al meglio

Come avete potuto constatare il procedimento per trasferire i salvataggi in Uncharted Legacy of Thieves Collection è alquanto semplice ed intuitivo, l’importante sarà avere sulla nuova console Sony una copia dei save della versione old gen delle due produzioni. Poco importa se le avrete ottenute tramite il cloud, via USB, oppure tramite la fruizione in retrocompatibilità delle release originali.

Con questo si conclude la nostra guida, e nella speranza di esservi stati utili, noi di tuttoteK vi ricordiamo che la collection è attualmente disponibile per PS5, con una versione PC prevista nel corso dell’anno. Prima di salutarvi vi invitiamo anche a tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, dove potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.