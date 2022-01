Uncharted: Legacy of Thieves Collection: Sony ci mostra il trailer di lancio

Mostrato il trailer di lancio per la Uncharted: Legacy of Thieves Collection in arrivo a fine gennaio

Uncharted: Legacy of Thieves Collection è ormai in dirittura d’arrivo, e per l’occasione arriva un trailer di lancio che ci mostra la versione rimasterizzata per PS5. Il titolo che contiene Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta sarà disponibile dal prossimo 28 gennaio per tutti i possessori della nuova console Sony. Il trailer di lancio ci mostra i contenuti e le migliorie che questa nuova versione degli storici titoli di Naughty Dog presenteranno in quest’edizione da collezione.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: il trailer di lancio prima dell’uscita ufficiale

Il trailer di lancio di Uncharted: Legacy of Thieves Collection ci mostra un po’ del gameplay tratto sia da Uncharted 4 che da L’Eredità Perduta. I due titoli di Naughty Dog sono usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2017 per PS4, e ora ritorneranno il prossimo 28 gennaio su PS5 in una versione rimasterizzata. La nuova versione offrirà supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico del DualSense, tempi di caricamento estremamente ridotti e audio 3D.

Il titolo offrirà anche tre modalità grafiche differenti: Fedeltà che muoverà il gioco a una risoluzione a 4K nativa a 30 FPS, Performance invece avrà un 4K dinamico a 60FPS e infine, Performance+ avrà una risoluzione a 1080p a 120 FPS. La collection però non avrà la componente multiplayer. I possessori dei due titoli su PS4 potranno effettuare l’update a questa edizione pagando 10 euro. La raccoltà arriverà nel corso del 2022 anche su PC, anche se al momento non si conosce una data.

