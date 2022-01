WWE 2K22: svelato il peso del gioco su PS5

La saga dedicata al wrestling si aggiornerà ben presto con l’inserimento di WWE 2K22, e un recente leak va a svelare anche il peso che esso andrà ad occupare su PS5

Se febbraio sembra già presentarsi come un mese saturo di titoli importanti, marzo potrebbe lasciare a game all’aria numerosi videogiocatori. Il prossimo mese arriveranno giochi di grossissimo spessore, tra l’esclusiva PlayStation Horizon Forbidden West, il nuovo capolavoro di Hidetaka Miyazaki Elden Ring e l’inquietante Dying Light 2 Stay Human. Invece, guardando a marzo, la situazione si farà ancora più complicata per i nostri portafogli, con sfaccettate nuove opere fantasy tra cui Triangle Strategy, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e Rune Factory 5. Inoltre, nello stesso mese si darà spazio a particolari titoli sportivi, come l’attesissimo Gran Turismo 7, il buffo Chocobo GP e, dopo un anno di pausa, anche WWE 2K22. E a proposito di WWE 2K22, nelle ultime ore è stato anche rivelato il peso che il gioco andrà ad occupare su PS5, e che probabilmente sarà pressoché uguale sulle altre piattaforme.

Il peso di WWE 2K22 su PS5

La serie di WWE 2K ha avuto da sempre problemi tecnici di vario tipo, e mentre questi erano fonte d’ilarità e ironia da parte dei fan, i risultati ottenuti con WWE 2K20 furono così gravi da rendere difficile scherzarci sopra. Questo è stato anche uno dei motivi che ha spinto il publisher Take-Two a prendersi un periodo di pausa dalla cadenza annuale del gioco, finendo con il non rilasciare alcun nuovo titolo del franchise durante il 2021. Giunti nel 2022, la serie sembra finalmente pronta a ritornare, anche se leggermente più in ritardo rispetto al tradizionale periodo d’uscita. La data di lancio è stata confermata solo una settimana fa per l’11 marzo, e tra le informazioni già conosciute c’è la presenza di Rey Mysterio nella copertina del gioco, oltre che anche a quella delle modalità MyGM, MyFaction e Universe all’interno del titolo.

🚨 WWE 2K22 (PS5) ▶️ Download Size : 47.229 GB (Without Day One Patch) 🟩 Pre-Load : March 9 (March 6 For DE Version)

🟫 Launch : March 11 (March 8 For DE Version) 🟨 #PS5 #WWE2K22

🟧 @WWEgames pic.twitter.com/j0gP15CQgA — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 26, 2022

Nelle scorse ore, è emerso un nuovo inerente WWE 2K22, che va a rivelarne il peso effettivo su PS5. La notizia è stata riportata dall’account Twitter PlayStation Size, già autore di alcuni leak precedenti riguardanti il peso di Horizon Forbidden West (quasi 100GB) e anche quello di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (quasi 72GB). Parlando invece dello spazio che occuperà WWE 2K22, secondo i dati trovati nel database del PSN le dimensioni del download raggiungerebbero i 47GB, che potrebbero sicuramente aumentare in vista di una patch al day one del titolo.

Il pre-loading di WWE 2K22 comincerà a partire dal 9 marzo per tutti gli utenti, mentre chi possiede la Deluxe Edition potrà cominciare a scaricare il gioco dal 6 marzo, per poi accedervi già dall’8 dello stesso mese. Ricordiamo che questo nuovo capitolo sul wrestling professionistico sarà disponibile sia sulle console di vecchia che attuale generazione, oltre che ovviamente anche su PC.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.