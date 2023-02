Theaterhytm Final Bar Line: da oggi disponibile!

Theaterhytm Final Bar Line è ora disponibile, pronto a trasportare i fan in un magico viaggio musicale. Pronti ad iniziare la vostra avventura? Partiamo

Oggi Square Enix ha pubblicato e reso disponibile Theaterhytm Final Bar Line il nuovo capitolo della serie d’azione ritmica amatissima dai fan, su Nintendo Switch e PlayStation 4. Con 385 brani di Final Fantasy nel gioco base, tre modalità di gioco, il multigiocatore locale e online e più di 100 personaggi di Final Fantasy con cui creare la tua squadra dei sogni, potrai divertirti con la musica leggendaria della serie come mai prima d’ora.

Theaterhytm Final Bar Line: disponibile anche il trailer di lancio

Oltre all’edizione standard del gioco, che include 385 brani, è anche possibile acquistare una Deluxe Edition digitale o una Premium Deluxe Edition digitale per avere accesso a molte altre canzoni di vari titoli leggendari di Square Enix. Di seguito puoi scoprire i contenuti delle varie edizioni:

Deluxe Edition digitale : include tutti i brani dell’edizione standard, 27 brani aggiuntivi e il Season Pass 1, con brani dalle serie SaGa, LIVE A LIVE, The World Ends with You e NieR, per un totale di 442 brani.

: include tutti i brani dell’edizione standard, 27 brani aggiuntivi e il Season Pass 1, con brani dalle serie SaGa, LIVE A LIVE, The World Ends with You e NieR, per un totale di 442 brani. Premium Deluxe Edition digitale: include tutti i brani dell’edizione standard, 27 brani aggiuntivi e i Season Pass 1, 2 e 3, con brani dalla serie NieR, da OCTOPATH TRAVELER, dalla serie Mana, da Xenogears e altro ancora, per un totale di 502 brani.

Dopo l’uscita di oggi, continueremo ad aggiungere nuovi brani provenienti dall’immenso catalogo di Square Enix tramite vari pacchetti DLC, inclusi nei Season Pass 1, 2 e 3, in modo che il tuo viaggio musicale sia ancora più ricco. Puoi anche scaricare la demo gratuita di Theaterhytm Final Bar Line dal PlayStation Store e il Nintendo eShop. La demo include 30 brani leggendari, tra cui quelli più celebri di Final Fantasy VII e Final Fantasy XV, e ti permette di trasferire i tuoi salvataggi al gioco completo.

Theaterhytm Final Bar Line è disponibile su Nintendo Switch e PS4.