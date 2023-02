Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di The Legend of Dragoon, il porting arrivato recentemente su store PlayStation del capolavoro datato 2001

Fra i titoli arrivati su PlayStation Store nella raccolta dei grandi classici, disponibili gratuitamente per gli abbonati al PlayStation Plus Premium, troviamo, dallo scorso mese, anche The Legend of Dragoon. Il titolo fu un’esclusiva PlayStation 1 sviluppata da Japan Studio per Sony Interactive Entertainment ed è considerato, a nostro dire a buon ragione, uno dei migliori JRPG dell’epoca, seppur non esente da difetti. Ambientato nel continente di Endiness, The Legend of Dragoon narra l’epica avventura di Dart, un giovane rimasto orfano nel corso della distruzione del suo villaggio natale, Neet, ad opera di una oscura e terrificante creatura, chiamata il Mostro Nero. A grande sorpresa, Sony ha deciso di inserire i trofei per l’arrivo del gioco nella categoria dei classici e quindi… eccoci qui! Ah: non dovete per forza abbonarvi al Premium, The Legend of Dragoon è acquistabile anche separatamente a prezzo ultra budget!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Legend of Dragoon consta di 47 statuette totali, di cui 39 di bronzo, 3 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su The Legend of Dragoon. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | The Legend of Dragoon: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Non sotto i miei occhi! : Sconfiggi il Comandante di Sandora che ha invaso Seles.

: Sconfiggi il Comandante di Sandora che ha invaso Seles. Decisioni fulminee : Intrufolati nella Prigione di Hellena.

: Intrufolati nella Prigione di Hellena. Il Cavaliere di Basil : Stringi amicizia con Lavitz.

: Stringi amicizia con Lavitz. Evasione : Ricongiungiti a Shana.

: Ricongiungiti a Shana. Chi sorveglia il sorvegliante? : Sconfiggi Fruegel.

: Sconfiggi Fruegel. Serpente velenoso : Sconfiggi Urobolus.

: Sconfiggi Urobolus. La rosa ha le sue spine : Stringi amicizia con Rose.

: Stringi amicizia con Rose. Echi del passat o: Sconfiggi Virago.

o: Sconfiggi Virago. Ali roventi : Sconfiggi l’Uccello di Fuoco.

: Sconfiggi l’Uccello di Fuoco. La tana del drago : Sconfiggi Greham e Feyrbrand.

: Sconfiggi Greham e Feyrbrand. Una coppia improbabile : Sconfiggi Drake il Bandito e Shirley.

: Sconfiggi Drake il Bandito e Shirley. Divertiti al luna park : Prova i giochi del luna park.

: Prova i giochi del luna park. Maestro del fulmine : Stringi amicizia con Haschel.

: Stringi amicizia con Haschel. Jiango scatenato : Sconfiggi Jiango.

: Sconfiggi Jiango. Il tiepido terzetto : Sconfiggi Fruegel, Guftas e Rodrigo.

: Sconfiggi Fruegel, Guftas e Rodrigo. Problemi di famiglia : Affronta l’Imperatore Doel e il Dragone Doel.

: Affronta l’Imperatore Doel e il Dragone Doel. Ladro una volta, ladro per sempre : Sconfiggi Mappi.

: Sconfiggi Mappi. Un sorriso, un occhiolino… e un martello: Stringi amicizia con Meru.

e un martello: Stringi amicizia con Meru. Legame fantasma: Sconfiggi un Virago nella Valle della Gravità Perduta.

La seconda parte dei trofei di bronzo | The Legend of Dragoon: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Amici nemici : Sconfiggi Mappi e Gehrich.

: Sconfiggi Mappi e Gehrich. La potenza dei giganti : Stringi amicizia con Kongol.

: Stringi amicizia con Kongol. È bello essere tornati sulla terra : Sconfiggi Lenus.

: Sconfiggi Lenus. Sembra che tu abbia visto un fantasma : Sconfiggi il Comandante Fantasma e i suoi 4 cavalieri.

: Sconfiggi il Comandante Fantasma e i suoi 4 cavalieri. Cosa non si fa per amore? : Sconfiggi Lenus e Regole.

: Sconfiggi Lenus e Regole. La Sacra Sorella : Stringi amicizia con Miranda.

: Stringi amicizia con Miranda. Ira divina : Sconfiggi il Drago Divino.

: Sconfiggi il Drago Divino. Dov’è andato? : Sconfiggi Windigo.

: Sconfiggi Windigo. Spadaccino dai capelli d’argento : Sconfiggi Lloyd.

: Sconfiggi Lloyd. Probabilmente non era l’ultimo : Sconfiggi l’Ultimo Kraken.

: Sconfiggi l’Ultimo Kraken. Quel che si dice “un gruppo eterogeneo” : Sconfiggi Kubila, Selebus e Vector.

: Sconfiggi Kubila, Selebus e Vector. Accettazione e Perdono : Sconfiggi la Rosa della morte.

: Sconfiggi la Rosa della morte. La gabbia di Claire : Sconfiggi Claire.

: Sconfiggi Claire. La caduta di Indora : Sconfiggi Indora.

: Sconfiggi Indora. Posso farlo a occhi chiusi : Sconfiggi Doel Scuro.

: Sconfiggi Doel Scuro. Potenza celeste : Sconfiggi l’Arcangelo.

: Sconfiggi l’Arcangelo. Polvere cosmica : Raccogli 1 unità di Polvere Stellare.

: Raccogli 1 unità di Polvere Stellare. Dalle stalle alle stelle : Accumula 7.000 G.

: Accumula 7.000 G. Annienta lo spirito di Regole : Sconfiggi lo Spirito del dragone 2.

: Sconfiggi lo Spirito del dragone 2. Annienta lo spirito del Drago Divino: Sconfiggi lo Spirito del dragone 3.

I trofei d’argento | The Legend of Dragoon: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo la guida con i trofei d’argento:

Non era poi così immortale : Sconfiggi il boss finale.

: Sconfiggi il boss finale. Esprimi un desiderio : Raccogli 30 unità di Polvere Stellare.

: Raccogli 30 unità di Polvere Stellare. Annienta lo spirito di Feyrbrand: Sconfiggi lo Spirito del dragone.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Legend of Dragoon: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

La Guerra di Serdio : Completa il Capitolo 1.

: Completa il Capitolo 1. Ombra di Platino : Completa il Capitolo 2.

: Completa il Capitolo 2. Fato e Anima : Completa il Capitolo 3.

: Completa il Capitolo 3. Luna e Fato: Completa il Capitolo 4.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di The Legend of Dragoon!

Pura leggenda: Sblocca tutti i trofei in The Legend of Dragoon.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Legend of Dragoon. Fateci sapere se recupererete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!