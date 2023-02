devolo: ecco come avere un Wi-Fi potente e sicuro

Avere un Wi-Fi potente e sicuro dovrebbe essere la norma in ogni casa, ecco perché devolo ci regala alcuni consigli a riguardo

La connessione internet è ormai da tempo una necessità, e molto spesso viene dato per scontato averla sempre a disposizione. Ad oggi quasi tutti i dispositivi tecnologici richiedono connessioni Wi-Fi e hanno app abbinate per avere una completa gestione delle varie funzioni. Con il crescente numero di dispositivi collegati, è essenziale disporre di un Wi-Fi potente e sicuro e per questo devolo, specialista tedesco del networking e della powerline communication, fornisce alcuni consigli per ottimizzare la connessione internet di casa e renderla più sicura.

Ecco i consigli di devolo per avere un Wi-Fi potente e sicuro

Uno dei suggerimenti più efficaci è anche uno dei più semplici: installare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza. L’hardware utilizzato in casa deve sempre essere aggiornato all’ultima versione del software, in questo modo è possibile correggere piccoli bug o aggiungere nuove funzioni.

La password per il Wi-Fi domestico dovrebbe essere il più sicura possibile. Per questo è consigliabile modificare le chiavi d’accesso predefinite con cui vengono spediti molti router e altri dispositivi di rete e scegliere una nuova password particolarmente complessa con una lunghezza di 20 caratteri.

I router all’avanguardia sono veri e propri “tuttofare”. Se lo si desidera, ad esempio, possono funzionare come server multimediali, disponibili anche quando si è in viaggio. Funzionalità che, se lasciate inutilizzate tra le impostazioni predefinite di fabbrica, consentono possibili attacchi dall’esterno. Un suggerimento per ovviare questo tipo di problema è quello di verificare quali funzioni occorrono in funzione durante la quotidianità, e spegnere le restanti.

I metodi di crittografia “WEP” e “WPA” sono ora considerati obsoleti, l’hardware consigliato deve supportare gli attuali standard di crittografia WPA2 e WPA3. In questo modo la rete domestica è protetta da una potente crittografia, la connessione a dispositivi finali compatibili è facilitata e gli attacchi dall’esterno sono resi più difficili.

Per la protezione dei dati sensibili è possibile utilizzare una funzione di accesso come ospite, con autorizzazioni selezionate. In questo modo gli ospiti invitati non avranno mai accesso a determinati dati o dispositivi. Spegnere completamente il Wi-Fi di notte, inoltre, consente di ottenere un effetto positivo sulla diminuzione del consumo energetico e ridurre a zero i possibili “attacchi” da sorgenti esterne.

Questi erano i consigli di devolo per vivere più in sicurezza con la vostra rete Wi-Fi. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!