Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista trofei completa di Stellar Blade, la nuova esclusiva di Sony PlayStation 5 svilluppata da Shift Up

Fra i titoli più attesi di questi primi mesi del 2024, in particolar modo di aprile, troviamo sicuramente Stellar Blade, il titolo sviluppato dallo studio coreano Shift Up in esclusiva per Sony PlayStation 5. Pur avendo fatto molto parlare di sé per il “formoso” design della protagonista, ha dalla sua delle vibes da Nier Automata che hanno subito stuzzicato la nostra attenzione, nonché un gameplay decisamente molto interessante. In attesa della nostra recensione, che arriverà presto su queste pagine, godiamoci insieme la lista trofei, cari trophy hunters.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Stellar Blade consta di 45 statuette totali, di cui 29 di bronzo (due legate al New Game Plus), 12 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Stellar Blade. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Stellar Blade: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo

Preparazione accampamento : Hai attivato il primo accampamento.

: Hai attivato il primo accampamento. Abaddon : Hai sconfitto Abaddon.

: Hai sconfitto Abaddon. Corruttore : Hai sconfitto il Corruttore.

: Hai sconfitto il Corruttore. Gigas : Hai sconfitto Gigas.

: Hai sconfitto Gigas. Bruto : Hai sconfitto il Bruto.

: Hai sconfitto il Bruto. Sommità Levoire : Hai recuperato l’Ipercella dalla Sommità Levoire.

: Hai recuperato l’Ipercella dalla Sommità Levoire. Persecutore : Hai sconfitto il Persecutore.

: Hai sconfitto il Persecutore. Colosso : Hai sconfitto il Colosso.

: Hai sconfitto il Colosso. Tachy : Hai sconfitto Tachy.

: Hai sconfitto Tachy. Behemoth : Hai sconfitto il Behemoth.

: Hai sconfitto il Behemoth. Abisso Levoire : Hai recuperato l’Ipercella dall’Abisso Levoire.

: Hai recuperato l’Ipercella dall’Abisso Levoire. Belial : Hai sconfitto Belial.

: Hai sconfitto Belial. Karakuri : Hai sconfitto il Karakuri.

: Hai sconfitto il Karakuri. Demogorgone: Hai sconfitto il Demogorgone.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Stellar Blade: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Raven : Hai sconfitto Raven.

: Hai sconfitto Raven. Lama sanguigna perfetta : Hai potenziato la Lama sanguigna al massimo

: Hai potenziato la Lama sanguigna al massimo Fiaschetta ricaricabile perfetta : Hai potenziato la Fiaschetta ricaricabile al massimo.

: Hai potenziato la Fiaschetta ricaricabile al massimo. Perfezionamento fisico : Hai potenziato i PS al massimo.

: Hai potenziato i PS al massimo. Perfezionamento energia Beta : Hai potenziato l’energia Beta al massimo.

: Hai potenziato l’energia Beta al massimo. Tecnico accurato : Hai appreso tutte le abilità.

: Hai appreso tutte le abilità. Artista marziale degli scontri : Hai eseguito una Schivata perfetta su 200 attacchi nemici.

: Hai eseguito una Schivata perfetta su 200 attacchi nemici. Gladiatrice agile : Hai eseguito una Parata perfetta su 300 attacchi nemici.

: Hai eseguito una Parata perfetta su 300 attacchi nemici. Boia silente : Hai sconfitto 50 nemici con un’esecuzione.

: Hai sconfitto 50 nemici con un’esecuzione. Cacciatrice di Naytiba : Hai sconfitto 100 nemici con le abilità Beta.

: Hai sconfitto 100 nemici con le abilità Beta. Distruttrice implacabile : Hai sconfitto 50 nemici con le abilità esplosive.

: Hai sconfitto 50 nemici con le abilità esplosive. Agente della vendetta : Hai sconfitto 50 nemici in modalità tachionica.

: Hai sconfitto 50 nemici in modalità tachionica. Cecchina a sangue freddo : Hai sconfitto 150 nemici con attacchi a distanza.

: Hai sconfitto 150 nemici con attacchi a distanza. Protocolli ripetitivi : Hai completato una Nuova partita +. [NEW GAME + DLC TROPHIES]

: Hai completato una Nuova partita +. Lama eterna: Hai appreso tutte le abilità della Nuova partita +. [NEW GAME + DLC TROPHIES]

I trofei d’argento | Stellar Blade: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Collezionista di lattine : Hai raccolto tutte le lattine.

: Hai raccolto tutte le lattine. Collezionista di nanotute : Hai ottenuto 30 nanotute.

: Hai ottenuto 30 nanotute. Collezionista di registri : Hai raccolto 200 dati tra schede di memoria, documenti e codici di accesso.

: Hai raccolto 200 dati tra schede di memoria, documenti e codici di accesso. Pesca solitaria : Hai catturato 20 pesci diversi.

: Hai catturato 20 pesci diversi. Cacciatrice di casse : Hai aperto 200 casse.

: Hai aperto 200 casse. Ricercatore di Naytiba : Hai raccolto informazioni su tutti i Naytiba.

: Hai raccolto informazioni su tutti i Naytiba. Esploratrice meticolosa : Hai attivato tutti gli accampamenti.

: Hai attivato tutti gli accampamenti. Esospina perfetta : Hai potenziato 10 Esospine al massimo.

: Hai potenziato 10 Esospine al massimo. Oltre il destino : Hai completato la storia di Enya e Su.

: Hai completato la storia di Enya e Su. Amore tra sorelle : Hai completato la storia di Kaya.

: Hai completato la storia di Kaya. Bip! : Hai completato la storia di D1G-g2r.

: Hai completato la storia di D1G-g2r. Liberatrice crudele: Hai sconfitto 1.500 nemici.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Stellar Blade: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Ritorno alla Colonia : Hai ottenuto il finale Ritorno alla Colonia.

: Hai ottenuto il finale Ritorno alla Colonia. Prezzo dei ricordi perduti : Hai ottenuto il finale Prezzo dei ricordi perduti.

: Hai ottenuto il finale Prezzo dei ricordi perduti. Creazione di nuovi ricordi: Hai ottenuto il finale Creazione di nuovi ricordi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Stellar Blade:

Protocollo EVE: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Stellar Blade. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Shift Up e Sony qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!