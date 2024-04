Nothing Phone (2a) si tinge di blu: è esclusiva per l’India

Nothing Phone (2a) sfoggia ufficialmente un nuovo abito blu, un’edizione speciale disponibile al momento solo in India

Nothing Phone (2a) rompe gli schemi con una nuova colorazione blu, disponibile esclusivamente in India al momento del lancio. Un’edizione speciale che si aggiunge alle classiche varianti in nero e bianco, ma che per ora sembra destinata a rimanere un’esclusiva per il mercato indiano.

Nothing Phone (2a): un tocco di colore per la fascia media di Nothing

L’ultimo medio gamma si posiziona come un’opzione interessante nella fascia media del mercato, distinguendosi per il suo design unico e le sue caratteristiche competitive. Ora, con l’introduzione della nuova colorazione blu, il telefono acquisisce un ulteriore tocco di personalità, rendendolo ancora più attraente per un pubblico che apprezza l’estetica e la cura dei dettagli.

l’India fa da apripista

In India, il Nothing Phone (2a) blu è disponibile in entrambe le configurazioni: 8GB di RAM e 128GB di storage e 12GB di RAM e 256GB di storage. In Italia, invece, la variante bianca è riservata esclusivamente alla configurazione top di gamma con 12GB di RAM e 256GB di storage, mentre le versioni base da 8GB/128GB sono disponibili solo in nero.

Nothing Phone (2a): specifiche tecniche

Schermo : AMOLED da 6,7 pollici, 120Hz, HDR10+, 1300 nit di picco

: AMOLED da 6,7 pollici, 120Hz, HDR10+, 1300 nit di picco Processore : MediaTek Dimensity 7200 Pro

: MediaTek Dimensity 7200 Pro RAM : 8GB o 12GB

: 8GB o 12GB Storage : 128GB o 256GB

: 128GB o 256GB Fotocamere posteriori : 50MP principale + 50MP ultra grandangolare

: 50MP principale + 50MP ultra grandangolare Fotocamera frontale : 32MP

: 32MP Batteria : 5000mAh con ricarica rapida da 45W

: 5000mAh con ricarica rapida da 45W Sistema operativo : Nothing OS 2.5.2 basato su Android 14

: Nothing OS 2.5.2 basato su Android 14 Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Dimensioni : 161,7 x 76,3 x 8,6 mm

: 161,7 x 76,3 x 8,6 mm Peso: 190g

Conclusioni

Lo smartphone nella sua nuova colorazione blu rappresenta un’aggiunta interessante alla già convincente offerta del telefono. L’esclusiva per il mercato indiano lascia un po’ di amaro in bocca, ma la speranza è che Nothing decida di estendere la disponibilità anche ad altri Paesi. In ogni caso, il Nothing Phone (2a) si conferma come un’opzione valida nella fascia media, con un design unico, buone prestazioni e un software in costante evoluzione.

Cosa ne pensate dello smartphone Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.