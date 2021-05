Migliori Shōjo Anime: i 5 classici senza tempo (Parte 2)

La guida settimanale dedicata al Giappone torna con un imperdibile secondo appuntamento: continuiamo ad esplorare i migliori Shōjo Anime

La scorsa settimana abbiamo introdotto il tema che farà da filo conduttore delle guide dedicate all’animazione giapponese. Questa racchiude tanti generi, ognuno dei quali presenta sfaccettature particolari e pensate appositamente per un particolare tipo di pubblico. Gli Shōjo Anime, come già detto, rappresentano tutte quelle storie indirizzate ad un target di età giovanile e prettamente femminile. Questa tipologia, fa riferimento in tutto e per tutto a quell’infinita lista di cartoni animati che ci hanno accompagnato durante i pomeriggi della nostra adolescenza, facendoci sognare storie d’amore intense e poteri magici in grado di renderci fortissimi. Continuiamo l’esplorazione del genere, e vediamo insieme altri 5 classici senza tempo dell’animazione giapponese.

Migliori Shōjo Anime: top 5 (Parte 2)

Sono molti gli Anime Shōjo in circolazione, dal momento in cui la stagione di programmazione in Giapponese è suddivisa in più tappe durante l’anno. Così facendo, i prodotti presentati sono tantissimi, di tutte le qualità, e con tante storie troppo spesso molto simili. Ma se facciamo un passo indietro è possibile scoprire qualche perla dell’animazione, quelle storie che ricordano la nostra adolescenza e, perchè no, gli anni più spensierati.

Ma vediamo nel dettaglio la classifica dei 5 migliori Shōjo Anime (Parte 2).

5 – Anna dai capelli rossi | Miglior Shōjo Anime

Anna Shirley, una bambina magra e rossa di capelli, perde molto presto entrambi i genitori. Non avendo altri parenti, viene affidata alla signora Thomas, una vicina povera e con il marito alcolizzato. Col passare del tempo, Anna dovrà dimostrare una maturità fin troppo elevata per gli anni che possiede.

La serie, che fu trasmessa per la prima volta in Italia nell’80, racconta le vicissitudini a cui va incontro la giovane Anna. Dai toni drammatici e cupi, ha accompagnato per molti anni i pomeriggi dei nostri genitori, diventando inevitabilmente un cult dell’animazione e una serie trasmessa di generazione in generazione. Le avventure della piccola Anna ci portano dentro un mondo che non ha nulla dei toni spensierati a cui siamo abituati; rivolgendosi ai bambini con una maturità come mai prima in un cartone animato.

4 – Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo | Miglior Shōjo Anime

La serie narra delle avventure di Mila, una ragazza di campagna, che si trasferisce in città per frequentare le scuole medie. Proprio a scuola viene a contatto con la pallavolo, diventando col tempo una campionessa.

Mila è una ragazza abbastanza alta, atletica e con i capelli rossi; ma soprattutto scopre quella che diventerà la sua più grande passione: la pallavolo. Nonostante l’amore non sia affatto un tema centrale della serie, il titolo italiano è stato forzatamente spinto verso questo aspetto puntando sulla storia affettiva tra la protagonista e Shiro, che in realtà è marginale per tutta la serie. Nonostante questo piccolo particolare, sfido chiunque a non cantare la sigla originale, rimasta negli anni un classico indimenticabile.

3 – Lady Oscar | Miglior Shōjo Anime

La serie è ambientata in Francia, negli ultimi anni dell’ancien régime, e racconta in maniera dettagliata la vita nella corte di Versailles e gli anni della rivoluzione del 1789.

L’anime si rivela fin da subito uno dei grandi, intramontabili shoujo manga di sempre: la prima storia per ragazze ad ambientazione storica a creare l’archetipo della protagonista gender bender, l’eroina femminile che assume identità e atteggiamenti dell’altro sesso. A incarnare questa idea di personaggio non è però Maria Antonietta bensì il personaggio immaginario Oscar François de Jarjayes, vero protagonista della storia, nobile educata a essere un uomo, abile spadaccina e capitano della guardia reale, personale amica-confidente della regina.

2 – Kiss me Licia | Migliori Shōjo Anime

Un giorno, durante un acquazzone, Licia incontra per caso Andrea, un bambino che si era rifugiato in un tubo di cemento con il suo gatto Giuliano, e si prende cura di loro. Poco dopo, mentre cammina per strada per andare alla scuola serale, si scontra Mirko, il fratello maggiore di Andrea, nonché leader e cantante del gruppo dei Bee Hive, mentre stava tornando a casa. Dopo un primo momento d’attrito, tra i due nasce un’amicizia destinata a tramutarsi in un travolgente amore.

Kiss me Licia è un anime piacevolissimo, ma ancor più è un vero e proprio pezzo di storia della tv italiana per ragazzi; andrebbe visto e rivisto, a distanza di anni, anche soltanto per questo. Tuttavia, aldilà del valore storico, la serie è frizzante, spassosa e coinvolgente, e merita senza dubbio una menzione speciale.

1 – Curiosando nei cortili del cuore | Migliori Shōjo Anime

Mikako è una ragazza energica di 15 anni che frequenta l’istituto d’arte e design Yaza e sogna di poter diventare un giorno una famosa stilista e di vedere indossati i suoi abiti in ogni parte del mondo. Il suo miglior amico è T.J. che conosce fin da piccola, visto che i due abitano nello stesso condominio. Col passare del tempo, Mikako comincia a vedere T.J. sotto una luce diversa, ma non è sicura se quello che prova è un semplice sentimento di amicizia che li lega fin da piccoli, o un qualcosa di più profondo.

Curiosando nei cortili del cuore, per certi versi, è un anime un po’ anomalo. Forse, tra tutti quelli presentati fino ad ora, è il più fedele alla storia originale e il più vicino di tutti alla cultura giapponese (presenta, infatti, una connotazione poco “occidentale”). Senza tralasciare, che rappresenta il mix perfetto di emozioni, momenti divertenti o commoventi e di situazioni difficili.

In Conclusione

Con la seconda parte dedicata ai Migliori Shōjo Anime concludiamo questa intensa carrellata di emozioni, nel vortice di ricordi che ci riportano immediatamente indietro nel tempo. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento, nel mentre continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi le novità su film e serie TV!