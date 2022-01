Rainbow Six Extraction: confermata l’uscita su Xbox Game Pass

La data di uscita di Rainbow Six Extraction si avvicina inesorabile: nel frattempo, Ubisoft ha ufficialmente annunciato sui propri canali ufficiali che il gioco sarà presente al lancio su Xbox Game Pass, insieme ad un’altra novità per quanto riguarda il servizio Ubisoft+

Per chi non fosse rimasto al corrente, Rainbow Six Extraction, la cui data di uscita è prevista per il 20 gennaio, è uno spin-off cooperativo del celebre Rainbow Six Siege, in cui anziché affrontare altri giocatori si dovrà affrontare una forma di vita aliena chiamata Archaean. Ebbene, a ridosso del lancio, vari annunci importanti sono arrivati da Ubisoft: oltre all’arrivo del servizio Ubisoft+ su Xbox a breve, Rainbow Six Extraction sarà presente, a partire dal lancio, su Xbox Game Pass.

Rainbow Six Extraction sarà sul Game Pass di Microsoft!

La notizia, annunciata anche sui social nella serata di ieri, ci conferma che Microsoft si aggiudica un ulteriore importante lancio di un gioco di terze parti sulla propria piattaforma ad abbonamento. Si infoltisce ulteriormente il catalogo di Game Pass, che con l’aggiunta di Rainbow Six Extraction ha permesso di siglare un’accordo con un’azienda importantissima nel settore come Ubisoft.

We’re bringing Ubisoft+ to Xbox!! Expect more news in the future 👀 Until then, play Rainbow Six Extraction on Xbox Game Pass & PC Game Pass on launch day!

👉 https://t.co/xcPxYIwZYJ pic.twitter.com/zOmr1sE3nv — Ubisoft (@Ubisoft) January 5, 2022

Oltre all’annuncio del gioco su Game Pass infatti, è stato inoltre annunciato che il servizio ad abbonamento di Ubisoft, chiamato Ubisoft+ (che, ricordiamo, permette di avere accesso illimitato al catalogo Ubisoft su PC, anche per quanto riguarda giochi appena usciti), è in arrivo a breve anche su Xbox. Non si è parlato di collaborazione con Game Pass, però in ogni caso il fatto che arrivi su console un ulteriore servizio ad abbonamento può soltanto giovare a noi videogiocatori.

