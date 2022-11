GeForce RTX 4080 sotto MSRP: quanto durerà?

Note testate riportano la notizia della nuova GeForce RTX 4080 sotto MSRP in alcuni paesi, sarà questo un buon segno? Scopriamolo

Le nuove schede video di NVIDIA sono finalmente disponibili e in molti hanno storto il naso concerne i prezzi proposti. Seppure comunque bilanciati con la prestazioni offerte, molte di queste schede sono andate molto sopra il MSRP (“Manufacturer’s Suggested Retail Price”, ovvero il prezzo consigliato di vendita). PCGamesHardware riferisce tuttavia che la GeForce RTX 4080 di Gainward è già stata proposta ad un prezzo inferiore al MSRP.

Il prezzo originale di 1539€ è stato infatti abbassao a 1449€. Ciò significa che questa scheda è stata venduta ad un prezzo al di sotto del MSRP tedesco che è di 1469€. Questo prezzo, infatti, è stato considerato come di riferimento al lancio per la Founders Edition e pochi altri modelli custom.

GeForce RTX 4080: le criticità del prezzo

Tuttavia rimane fondamentale sottolineare che questo MSRP per questa scheda è tanto difficile quanto lo è anche convincere gli acquirenti a volerne comprare una. Questo perché semplicemente la scheda non è un “acquisto intelligente” anche per l’esistenza della scheda RTX 4090 che, ad un prezzo più alto, è andata subito sold-out.

La scheda Gainward in questione è il modello Phantom (e non il Golden Sample) con il reference-clocked ma con il sistema di raffreddamento custom. Il suddetto modello è stato in costante calo di prezzo da quando è stato presentato all’inizio di questo mese.

L’offerta proposta a 1449€ è sicuramente un inizio che fa ben sperare; chiaramente la scheda non è ancora andata sold-out anche perché si tratta di uno sconto di soli 20€ dal prezzo MSRP. Affinché GeForce RTX 4080 sia un buon affare, però, NVIDIA deve darsi una mossa. Il tempo scorre, e mancano solo due settimane alla presentazione delle schede di casa AMD: le Radeon RX 7900.

Voi cosa ne pensate di questo piccolo calo di prezzo, pensate sia un buon segno? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.