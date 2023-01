Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, la lista trofei completa di Persona 3 Portable, porting del titolo del 2009 per PSP in arrivo su console di attuale e scorsa generazione domani, 18 gennaio

Un mese di gennaio che si preannuncia scoppiettante: stiamo lavorando alla nostra recensione di One Piece Odyssey e prossimamente vedremo sugli scaffali Dead Space Remake e Forspoken. Per essere il primo mese dell’anno, insomma, si parte alla grande. E domani, 18 gennaio, arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch anche Persona 3 Portable, porting (pun intended, ndr) dell’originale uscito su PSP nel lontano 2009. Forte del successo di Persona 5 Royal, Atlus ha pensato di riportare in vita anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, due capitoli che erano rimasti lontani dalla massa in quanto usciti su console ormai irreperibili. Ovviamente, con l’arrivo sulle console di attuale e scorsa generazione, si sblocca un qualcosa che nello specifico per P3P non è mai stato possibile: i trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Persona 3 Portable consta di 36 statuette totali, di cui 25 di bronzo, 5 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono assolutamente sapere nulla di Persona 3 Portable. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Persona 3 Portable: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Ispezione della monorotaia : Sconfiggi la Papessa.

: Sconfiggi la Papessa. Una Persona risvegliata : Sconfiggi l’Imperatore e l’Imperatrice.

: Sconfiggi l’Imperatore e l’Imperatrice. Squadra investigativa dell’hotel : Sconfiggi lo Ierofante e gli Amanti.

: Sconfiggi lo Ierofante e gli Amanti. Nel bunker : Sconfiggi il Carro e la Giustizia.

: Sconfiggi il Carro e la Giustizia. Controllo energetico del Paulownia : Sconfiggi l’Eremita.

: Sconfiggi l’Eremita. Ultima puntata : Sconfiggi la Fortuna e la Forza.

: Sconfiggi la Fortuna e la Forza. Pareggio dei conti : Sconfiggi l’Appeso.

: Sconfiggi l’Appeso. Maestria nella fusione : Esegui 50 fusioni delle Personae.

: Esegui 50 fusioni delle Personae. Database delle Personae : Evoca una Persona dal Grimorio.

: Evoca una Persona dal Grimorio. La persona speciale : Intraprendi un rapporto speciale.

: Intraprendi un rapporto speciale. L’altro io : Risveglia la tua Persona.

: Risveglia la tua Persona. Grande sostegno: Massimizza un’Affinità Sociale.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Persona 3 Portable: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

S.E.E.S. alla riscossa : Salva una persona scomparsa.

: Salva una persona scomparsa. Esaudiamo i tuoi desideri : Acquista 5 offerte dei Grandi Affari di Tanaka.

: Acquista 5 offerte dei Grandi Affari di Tanaka. Maniaco dei legami : Massimizza 10 Affinità Sociali.

: Massimizza 10 Affinità Sociali. Sto più in alto di te : Inizia una battaglia con un Vantaggio.

: Inizia una battaglia con un Vantaggio. Sbagliare è umano : Assisti a un incidente di fusione.

: Assisti a un incidente di fusione. Spirito di adattamento : Cambia Persona 5 volte in una battaglia.

: Cambia Persona 5 volte in una battaglia. Supernova : Infliggi più di 999 danni con un attacco.

: Infliggi più di 999 danni con un attacco. Comandante abile : Esegui 50 Assalti.

: Esegui 50 Assalti. Lavoro tattico : Sfrutta le debolezze nemiche 100 volte.

: Sfrutta le debolezze nemiche 100 volte. Una stretta all’avarizia : Sconfiggi una Mano d’oro.

: Sconfiggi una Mano d’oro. Modaiolo : Affronta una battaglia indossando un costume.

: Affronta una battaglia indossando un costume. Primo della classe : Ottieni il voto migliore della tua classe in un esame.

: Ottieni il voto migliore della tua classe in un esame. Maestria nelle fusioni speciali: Usa 4 o più Personae in una fusione speciale.

I trofei d’argento | Persona 3 Portable: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Vivere è opporsi alla Morte : Sconfiggi l’Avatar di Nyx.

: Sconfiggi l’Avatar di Nyx. Mieti il Mietitore : Sconfiggi il Mietitore.

: Sconfiggi il Mietitore. Impeccabile : Massimizza tutte le doti sociali.

: Massimizza tutte le doti sociali. Farfalla sociale : Massimizza tutte le Affinità Sociali.

: Massimizza tutte le Affinità Sociali. Collezione notevole: Registra più del 50% del Grimorio.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Persona 3 Portable: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le cinque statuette d’oro:

Il Gran sigillo : Sconfiggi Nyx.

: Sconfiggi Nyx. Un livello superiore : Sconfiggi Elizabeth o Theodore.

: Sconfiggi Elizabeth o Theodore. Collezione completa : Completa il Grimorio delle Personae.

: Completa il Grimorio delle Personae. Una coppia di jolly : Completa il gioco con ogni protagonista.

: Completa il gioco con ogni protagonista. Dimostrazione di potenza: Sconfiggi Margaret.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Persona 3 Portable:

La risposta alla vita: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Persona 3 Portable. Fateci sapere se lo acquisterete qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!