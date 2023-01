Vediamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di One Piece Odyssey, il nuovo titolo dedicato al franchise di Oda in arrivo il prossimo 13 gennaio su tutte le piattaforme

One Piece Odyssey è l’aperitivo con cui si apre questo gennaio 2023 che continuerà con l’arrivo di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable su console e si concluderà con l’uscita di Forspoken e Dead Space Remake. Insomma, buon inizio anno! Domani, 10 gennaio, Bandai Namco rilascerà ufficialmente la versione demo del titolo, con cui potremo provare le prime ore di gioco in attesa dell’uscita ufficiale e completa il 13 gennaio su PC, PS4, PS5 Xbox One e Xbox Series X | S. Nel frattempo, nelle scorse ore, sono stati svelati i trofei: scopriamoli insieme, trophy hunters!

La lista trofei completa di One Piece Odyssey consta di 51 statuette totali, di cui 39 di bronzo, 9 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su One Piece Odyssey. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | One Piece Odyssey: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Capitolo 1 completato : Hai completato il capitolo 1.

: Hai completato il capitolo 1. Capitolo 2 completato : Hai completato il capitolo 2.

: Hai completato il capitolo 2. Capitolo 3 completato : Hai completato il capitolo 3.

: Hai completato il capitolo 3. Capitolo 4 completato : Hai completato il capitolo 4.

: Hai completato il capitolo 4. Capitolo 5 completato : Hai completato il capitolo 5.

: Hai completato il capitolo 5. Capitolo 6 completato : Hai completato il capitolo 6.

: Hai completato il capitolo 6. Capitolo 7 completato : Hai completato il capitolo 7.

: Hai completato il capitolo 7. Capitolo 8 completato : Hai completato il capitolo 8.

: Hai completato il capitolo 8. Cuoco in carriera : Hai preparato 10 ricette.

: Hai preparato 10 ricette. Principiante delle palline ingannevoli : Hai creato 10 palline ingannevoli.

: Hai creato 10 palline ingannevoli. Campione del cesello : Hai fuso 30 accessori.

: Hai fuso 30 accessori. Artigiano appassionato : Hai fuso 5 accessori.

: Hai fuso 5 accessori. Maestro orafo : Hai creato un accessorio con 4 effetti.

: Hai creato un accessorio con 4 effetti. Sento profumo di avventura : Hai portato a termine 10 storie secondarie.

: Hai portato a termine 10 storie secondarie. Cacciatore in carriera : Hai riscosso 10 taglie.

: Hai riscosso 10 taglie. Ricordo riparato : Hai completato 5 collegamenti mnemonici.

: Hai completato 5 collegamenti mnemonici. Animale sociale : Hai dato 30 feste.

: Hai dato 30 feste. Collezionista : Hai recuperato 99 cubi Yaya.

: Hai recuperato 99 cubi Yaya. Collezionista di cubi: Rufy : Hai recuperato 50 frammenti cubici di Rufy.

: Hai recuperato 50 frammenti cubici di Rufy. Collezionista di cubi: Zoro: Hai recuperato 50 frammenti cubici di Zoro.

La seconda parte dei trofei di bronzo | One Piece Odyssey: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Collezionista di cubi: Nami : Hai recuperato 30 frammenti cubici di Nami.

: Hai recuperato 30 frammenti cubici di Nami. Collezionista di cubi: Usop : Hai recuperato 40 frammenti cubici di Usop.

: Hai recuperato 40 frammenti cubici di Usop. Collezionista di cubi: Sanji : Hai recuperato 40 frammenti cubici di Sanji.

: Hai recuperato 40 frammenti cubici di Sanji. Collezionista di cubi: Chopper : Hai recuperato 30 frammenti cubici di Chopper.

: Hai recuperato 30 frammenti cubici di Chopper. Collezionista di cubi: Robin : Hai recuperato 30 frammenti cubici di Robin.

: Hai recuperato 30 frammenti cubici di Robin. Collezionista di cubi: Franky : Hai recuperato 20 frammenti cubici di Franky.

: Hai recuperato 20 frammenti cubici di Franky. Collezionista di cubi: Brook : Hai recuperato 6 frammenti cubici di Brook.

: Hai recuperato 6 frammenti cubici di Brook. Risparmiatore attento : Hai ottenuto un totale di 20.000.000 berry.

: Hai ottenuto un totale di 20.000.000 berry. Legame di battaglia : Hai attivato 20 arti di legame.

: Hai attivato 20 arti di legame. Attacco unico : Hai inflitto oltre 10.000 punti danno a un nemico con un solo attacco.

: Hai inflitto oltre 10.000 punti danno a un nemico con un solo attacco. Gom Gom Razzo : Ti sei spostato 100 volte con Gom Gom Razzo.

: Ti sei spostato 100 volte con Gom Gom Razzo. Sminuzzatore di porte di ferro : Hai sfasciato 20 porte con lo Squarcia porta di Zoro.

: Hai sfasciato 20 porte con lo Squarcia porta di Zoro. Fionda di Usop : Hai usato la fionda di Usop 100 volte.

: Hai usato la fionda di Usop 100 volte. Occhio da archeologa : Robin ha raccolto 20 oggetti con l’Occhio da archeologa.

: Robin ha raccolto 20 oggetti con l’Occhio da archeologa. Fiuto da cuoco : Sanji ha raccolto 25 oggetti con il Fiuto da cuoco.

: Sanji ha raccolto 25 oggetti con il Fiuto da cuoco. Captare tesori : Nami ha raccolto 25 oggetti con il Sensore di tesori.

: Nami ha raccolto 25 oggetti con il Sensore di tesori. Franky Skywalk : Hai creato un ponte 10 volte con il Franky Skywalk.

: Hai creato un ponte 10 volte con il Franky Skywalk. Vincitore indiscusso : Hai vinto 50 battaglie.

: Hai vinto 50 battaglie. Fuga vincente: Hai abbandonato tre battaglie.

I trofei d’argento | One Piece Odyssey: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Ultimo capitolo completato : Hai portato a termine l’ultimo capitolo.

: Hai portato a termine l’ultimo capitolo. Professionista delle digressioni : Hai portato a termine tutte le storie secondarie.

: Hai portato a termine tutte le storie secondarie. Cacciatore di taglie : Hai riscosso tutte le taglie.

: Hai riscosso tutte le taglie. Riparatore di ricordi certificato : Hai completato tutti i collegamenti mnemonici.

: Hai completato tutti i collegamenti mnemonici. Cuoco sopraffino : Hai preparato tutte le ricette.

: Hai preparato tutte le ricette. Mago delle palline ingannevoli : Hai creato tutte le palline ingannevoli.

: Hai creato tutte le palline ingannevoli. Cacciatore di tesori : Hai aperto tutti i forzieri del tesoro chiusi a chiave.

: Hai aperto tutti i forzieri del tesoro chiusi a chiave. Principiante delle sfide : Sconfiggi un potente nemico sfida.

: Sconfiggi un potente nemico sfida. Veterano del campo di battaglia: Hai vinto 300 battaglie.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | One Piece Odyssey: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Dominatore delle sfide : Sconfiggi tutti i potenti nemici sfida almeno due volte.

: Sconfiggi tutti i potenti nemici sfida almeno due volte. Massimi livelli: Hai superato il livello 70 con tutti i personaggi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di One Piece Odyssey!

Signore di Odyssey: Il marchio di un vero avventuriero.

Termina qui la lista trofei completa di One Piece Odyssey!