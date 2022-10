Persona 3 Portable e Persona 4 Golden: ecco la data d’uscita su console!

Nelle scorse ore, Atlus ha finalmente annunciato la data d’uscita per le versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il franchise di Persona, nato da una costa di Shin Megami Tensei (qui la nostra recensione del quinto capitolo!), è stato per anni un qualcosa di nicchia, relegato esclusivamente a una ristretta fetta di fan di JRPG, e in particolar modo proprio a quelli appassionati della serie principale. Una sorta di ibrido, quello proposto da Atlus, fra un gioco di ruolo dallo stilema prettamente giapponese e un life sim, in cui dovremo sì far avanzare di livello e migliorare gli equipaggiamenti dei nostri protagonisti, ma anche far loro vivere il meglio dei loro anni scolastici. Insomma: Giappone in ogni dove. Il successo per la serie è arrivato con Persona 5 Royal che, complice l’adattamento italiano e il rinvio di Final Fantasy VII Remake, ha catturato i cuori (pun intended) di tantissimi videogiocatori.

E sulla scia di questo successo, Atlus è tornata alla carica annunciando dapprima il porting di Persona 5 Royal anche su Nintendo Switch, in arrivo a fine ottobre, e poi le versioni rimasterizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Proprio di questi ultimi due è stata oggi svelata la data d’uscita, fissata per ora al 19 gennaio 2023 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. La versione di Persona 4 Golden su Steam è già uscita da tempo e il 19 gennaio gli abbonati al Game Pass potranno giocare gratuitamente i titoli. Vi lasciamo il Tweet di annuncio di ATLUS qua sotto.

🌙 Special Announcement! 📺 Persona 3 Portable and Persona 4 Golden release for modern platforms on January 19, 2023! #P3P #P4G pic.twitter.com/OrAx46j8XG — Official ATLUS West (@Atlus_West) October 8, 2022

Persona 4 Golden e Persona 3 Portable: qualche info oltre alla data d’uscita

In Persona 3 Portable potrete scegliere una nuova opzione di sesso per il personaggio, che non solo ne cambia l’aspetto, ma altera anche alcuni aspetti della storia e dei social link. Aggiunti anche nuovi livello di difficoltà e un battle system rivisitato che vi permetterà di controllare tutti i personaggi, una caratteristica che un tempo era disponibile solo da Persona 4 in poi. P3P però non conterrà la storia epilogo The Answer, che originariamente era disponibile nella versione rimasterizzata del gioco chiamata Persona 3 FES.

Per quel che riguarda Persona 4 Golden, questa versione non è che l’equivalente di Persona 5 Royal, ma inteso per il quarto capitolo della serie. Nuove feature, social link, tracce audio, elementi di trama, dungeon e molto altro. In aggiunta, il gioco aveva anche una sorta di multiplayer asincrono che permetteva, tramite il suo network, di aiutare in battaglia gli altri giocatori nelle imprese nei dungeon. Qualcosa in linea con la Phantom Thief Alliance di Persona 5, insomma.

Data d’uscita fissata per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su console di attuale generazione: attendiamo con ansia il prossimo 19 gennaio 2023. E voi che cosa ne pensate? Avete giocato i titoli originali? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!