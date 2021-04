Siete atterrati sul pianeta di Enoch e non riuscite ancora ad orientarvi al meglio? In questa nostra guida vi spieghiamo come fare i primi passi in Outriders, con i nostri trucchi e consigli

People Can Fly e Square Enix hanno, da una decina di giorni, rilasciato il loro nuovo looter shooter in terza persona, Outriders con non pochi problemi al lancio. Molti di voi (e anche noi!) sono già sbarcati su Enoch, l'”ospitale” pianeta che i superstiti della razza umana hanno puntato come nuovo inizio, e si sono ritrovati… impreparati. L’ultima speranza dell’umanità, infatti, si rivela praticamente subito un posto pericoloso, afflitto da una strana piaga che o uccide l’infetto, o gli conferisce dei poteri speciali. Armi, abilità, punti esperienza e livello del mondo: tanti sono i concetti basilari che costituiscono il core del gameplay di Outriders. E noi vogliamo aiutarvi a metterli tutti in fila.

Prima di iniziare

Benvenuti quindi nella nostra guida di trucchi e consigli per giocare al meglio ad Outriders. Prima di iniziare a guidarvi nella vostra avventura su Enoch, vi ricordiamo che qui su tuttoteK potete trovare la nostra recensione dell’ultima fatica di People Can Fly, cliccando qui. Inoltre, potete già trovare alcune guide su Outriders, come la lista trofei completa, la guida per tutte le armi leggendarie e i nostri consigli per la scelta delle classi. Inoltre, se volete acquistare Outriders ad un prezzo decisamente vantaggioso, vi reindirizziamo alla pagina dedicata di InstantGaming cliccando qui. Detto questo iniziamo, quali sono le cose da sapere, i trucchi e i consigli di base per giocare al meglio ad Outriders? Vediamolo insieme.

Le classi come starting point – Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Vi abbiamo già ampiamente parlato delle varie classi disponibili nella guida dedicata, quindi in questo caso ci limitiamo al più banale dei consigli: provatele tutte. Non c’è una classe migliore dell’altra e dovrete scegliere esclusivamente in base al vostro gusto personale. Provatele, sperimentate le varie abilità di base e gli approcci, davvero molto differenti l’uno dall’altro, per poi scegliere quale strada intraprendere.

Attenzione però, ricordate sempre che la scelta della classe è soltanto il punto di partenza per la vostra avventura come Outrider. Il gioco di People Can Fly, infatti, offre moltissime possibilità di personalizzazione, sia a livello di equipaggiamento che di stile di gioco. Potrete ridistribuire i vostri punti abilità nel corso del gioco e, sebbene non potrete cambiare classe, farlo vi consentirà di cambiare completamente approccio. Vi siete stancati di giocare come tank? Ridistribuite i vostri punti e create un personaggio veloce e rapido. Sperimentate!

Curatevi, ma siate aggressivi! – Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio!

La cosa più importante, comunque, rimane il saper padroneggiare la propria classe al meglio. Questo significa anche che dovrete imparare a curarvi, sfruttando le abilità e i metodi più efficaci. Non potrete far affidamento su alcun tipo di “medikit”, gli Outriders devono sfruttare le proprie abilità per poter recuperare punti vita. Quel che non cambia fra una classe e l’altra, però, è il concetto alla base: per curarvi, dovrete uccidere. Dovrete essere aggressivi, efficaci e letali.

Per farlo, il modo più convincente che abbiamo potuto approfondire in Outriders è quello di… ignorare le coperture. Forse è un’affermazione troppo drastica e poco convincente, considerando che spesso sono utili specialmente nelle bossfight. I nemici base, però, tenderanno ad essere davvero tanti nelle varie fasi di gioco e cercheranno spesso di stanarvi e di farvi uscire dal punto dove vi sarete nascosti. Il nostro consiglio è quindi presto detto: continuate a muovervi. Sempre, costantemente, non fermatevi mai troppo nello stesso punto o dietro la stessa copertura. Siate aggressivi.

Nemici Alterati ed esplorazione – Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Questo anche e soprattutto contro i nemici Alterati, più potenti delle versioni base perché afflitti dall’Anomalia come voi. Sconfiggerli, in questi casi, potrebbe essere davvero complesso e soprattutto lungo. Siate intelligenti ed astuti, curatevi il più possibile e interrompete i loro attacchi più potenti, indicati da una barra gialla posta sulla loro testa che si riempie col passare del tempo. Potrete farlo facilmente sfruttando gli attacchi melee, che inizialmente ignorerete come in qualsiasi altro videogioco, ma che sono davvero efficaci in Outriders.

Sebbene il combattimento sia il nucleo principale di Outriders e che il tutto sia funzionale alla narrativa, non dimenticatevi di esplorare le varie mappe che il gioco vi mette a disposizione. In fondo è la regola d’oro di qualsiasi videogioco ormai: esplorare porta i suoi frutti. Le varie casse nascoste in diversi anfratti vi potranno ricompensare con materiali speciali o armi uniche, anche se più spesso troverete robaccia.

Armi, crafting e Livello del Mondo – Outriders: trucchi e consigli per giocare al meglio!

Anche le armi e le armature più utili, però, dovranno essere sostituite da qualcosa di più potente prima o poi. Invece di vendere gli equipaggiamenti che possiedono mod preziose, potete pensare di recuperarle smantellandole. In questo modo potrete applicarle su altro equipaggiamento. Il crafting, infatti, è un altro dei punti focali da tenere in mente per giocare al meglio Outriders. Creare equipaggiamenti, che si addicano al vostro stile di gioco, sempre più potenti vi permetterà di personalizzare ancora meglio il vostro Outrider. Potrete costruire equipaggiamento spendendo risorse, che potrete trovare in gran numero esplorando al meglio Enoch. E così come la scoperta di armi ed armature più potenti, anche il numero di risorse aumenterà con l’aumentare del Livello del Mondo.

A salire di livello, infatti, non sarà soltanto il vostro personaggio, ma anche il Tier del mondo di gioco. Outriders vi permette anche di modificarlo a vostro piacimento, agevolando di molto diversi scontri contro i boss più ostici. Attenzione però, perché abbassare il livello del mondo abbasserà di molto le vostre possibilità di trovare oggetti rari. Giocare col livello del mondo, insomma, è fondamentale per incrementare la sfida e il divertimento in Outriders. Uno dei tanti che People Can Fly ha messo a disposizione di tutti i videogiocatori appassionati che hanno approcciato il loro nuovo looter-shooter!

Buon divertimento!

Terminano qui i nostri trucchi e consigli per giocare al meglio Outriders. Che cosa ne pensate del titolo di People Can Fly? State già esplorando Enoch? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!