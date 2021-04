Outriders: guida alla scelta delle classi

In questo articolo vi offriremo una guida alla scelta delle classi su Outriders, così che possiate vivere la vostra esperienza di gioco come più preferite

Outriders fa parte di quella serie di titoli che ha riscosso, dal lancio, un enorme e, soprattutto, inaspettato successo. Probabilmente complice il fatto che fosse presente fin dal day one su Xbox Game Pass, lo shooter in terza persona sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix ha subito raggiunto numeri da capogiro anche su altri lidi: il titolo ha infatti raggiunto ad oggi un picco di 125 mila giocatori attivi su Steam, diventando sotto questo punto di vista il quarto più grande gioco coop presente sulla piattaforma di Valve, oltre ad essere per Square Enix il miglior lancio di sempre di un gioco per PC. In questa guida andremo a scoprire le quali sono le classi di Outriders andandovi a fornire tutti i dettagli del caso.

Caratteristiche di Outriders

Parlando del gioco in sé, vi sono varie caratteristiche peculiari che definiscono Outriders: una di queste sono le 4 classi tra cui i giocatori devono scegliere, e in base alle quali il gameplay cambia in maniera sostanziale. Che siate ancora indecisi su quale classe selezionare, oppure che abbiate semplicemente voglia di dare uno sguardo più approfondito a tutti gli aspetti del gameplay, con questa guida cercheremo di darvi una descrizione dettagliata delle quattro classi di Outriders, così che abbiate un’idea più chiara su quale tra di esse scegliere la prossima volta.

Il Distruttore – Outriders: guida alle classi

Il Distruttore piega a comando la gravità, facendo a pezzi il terreno a lui circostante, usandolo sia come mezzo difensivo, sia per causare danno ai nemici. Questa classe eccelle quando si trova nel bel mezzo della battaglia: le sue abilità infatti gli permettono di subire una considerevole quantità di danni prima di morire, grazie ai boost che servono ad aumentare la salute massima del 15% e l’armatura del 30%. In pratica, la classe può essere individuata come classe “tank”: se vi piace quello stile di gioco, il Distruttore fa assolutamente per voi.

Le prime quattro abilità attive del Distruttore si chiamano “Terremoto”, “Golem”, “Salto Gravitazionale” e “Rifletti Proiettili”. Le due abilità offensive, ovvero Terremoto e Salto Gravitazionale, fanno enormi quantità di danni: la prima emette un’onda d’urto lineare, mentre la seconda invece permette al personaggio di volare in aria per poi selezionare un bersaglio sul quale precipitare subito dopo. In entrambi i casi vengono causati molti danni ad area, e ciò permette al Distruttore di entrare subito nel vivo dell’azione. Le altre due abilità sono invece di tipo difensivo. Golem serve a sollevare la terra intorno al giocatore, per usarla come guscio protettivo; Rifletti Proiettili invece serve per fermare i proiettili nemici a mezz’aria, per poi rispedirli indietro a coloro che vi hanno sparato.

Scegliere di giocare con il Distruttore significa anche però rinunciare alle armi a lungo raggio. Il Distruttore infatti eccelle con gli shotgun, fucili d’assalto e mitragliatrici leggere. È consigliato usare i propri punti abilità principalmente nell’albero delle abilità Vanquisher, in quanto aumentano l’efficienza con le armi da fuoco sopracitate. Se però preferite rendere il vostro personaggio maggiormente incentrato sull’assorbire grandi quantità di danni, avete la possibilità di investire i vostri punti anche nell’albero Warden. L’ultimo albero, Seismic Shifter, serve invece per utilizzare le vostre abilità in maniera ancor più offensiva e con una frequenza ancora maggiore.

Per concludere questa prima parte della guida alle classi di Outriders, son da notare le ultime peculiarità del Distruttore. Per esempio, c’è da sapere che effettuare un’uccisione a distanza ravvicinata cura il Distruttore del 24% della sua salute massima: oltre a sottolineare l’importanza delle armi a corto raggio, ciò significa pure che il gioco tenderà a punirvi di più se tenterete di fuggire dal combattimento anziché buttarvici a capofitto. L’attacco in mischia della classe invece causerà sanguinamento all’avversario, facendogli subire danno nel tempo. In fin dei conti, il Distruttore è una classe piuttosto semplice da usare, che si giochi in coop con altri giocatori o in singolo, e quindi forse maggiormente indicata a chi non ha molta esperienza con gli shooter.

Il Mistificatore – Outriders: guida alle classi

Se al posto del Distruttore e della sua potenza preferite avere mobilità, allora forse meglio dare un’occhiata al Mistificatore. Questa classe, un po’ più fragile ma capace di causare grandi quantità di danno, può essere vista come la classe “ladro”, usando termini più diffusi: essa è quindi specializzata maggiormente nell’esecuzione di tattiche di tipo “mordi e fuggi”. Al fine di assorbire un maggior numero di danni, il Mistificatore può ottenere un aumento del 5% della salute massima e dell’armatura. Chiaramente, anche in confronto al Distruttore, questi boost non sono molto alti: infatti, come già detto, per evitare di morire, il giocatore dovrà essere in costante movimento. Stare fermo in questo caso significa andare incontro a morte certa.

Le prime quattro abilità del Mistificare sono “Lama Temporale”, “Trappola Rallentante”, “Predazione” e “Proiettili Distorti”. Siccome la classe in questione si occupa di sconfiggere un gran numero di nemici, il giocatore dovrà sempre avere a disposizione le prime due. Lama Temporale infatti danneggia tutti i nemici immediatamente di fronte al giocatore, dandogli il tempo di spostarsi e tirarsi fuori dall’azione, mentre Slow Trap permette di creare una bolla all’interno della quale tutti i nemici e i proiettili vengono rallentati per 10 secondi, facendo sì che sia più facile schivare. Predazione invece teletrasporta il giocatore dietro un avversario, rinforzando i suoi scudi: questo offre un ottimo modo per ingaggiare uno scontro, ma anche per tirarsene fuori e mettersi al riparo. Proiettili Distorti serve invece per il danno: si tratta di un buff diretto al danno causato dai proiettili, che verrà applicato alla vostra arma finché non si cambia arma o si ricarica.

A causa della fragilità del Mistificatore, il giocatore sarà obbligato a muoversi con costanza, e sparare raffiche brevi e veloci. Ciò significa che, anche in questo caso, le armi a corto raggio come i fucili a pompa, le pistole e le mitragliatrici sono le scelte migliori. Se vuoi sfruttare al massimo l’efficienza di queste armi, l’albero delle abilità indicato è Master of Space, anche se la scelta più indicata in generale forse è Harbinger, che permetterà di migliorare la salute e le vostre capacità di sopravvivenza. Se però siete abbastanza sicuri delle vostre skill e non sentite la necessità di investire in abilità protettive, potete anche spendere i vostri punti nell’albero Assassin, che migliorerà notevolmente l’efficacia delle abilità attive.

Come per il Distruttore, il Mistificatore guarisce uccidendo i nemici a distanza ravvicinata, anche se solo del 20%, con un ulteriore 12% però anche agli scudi. Se in difficoltà, si può anche far ricorso all’attacco corpo a corpo: con il Mistificatore verrà temporaneamente rallentato il tempo, anche qua dando la possibilità di sottrarsi dallo scontro. Anche se, in fin dei conti, il Mistificatore non è una classe difficile da padroneggiare, la sua bassa capacità di sopravvivenza la rende una classe adatta al gioco in coop, con l’aiuto di altri giocatori.

Il Piromante – Outriders: guida alle classi

Il Piromante, come chiaramente indica il nome, usa magie legate al fuoco. Tra tutte le quattro classi, può essere considerato lo “spell caster” del gruppo. Come succede con il Mistificatore, pure il Piromante è una classe fragile. Tuttavia, anziché mitigare lo svantaggio con la mobilità e la velocità, in questo caso lo fa tramite la sua grandissima potenza di fuoco. Infatti, in termini di danni inflitti, il Piromante sta al di sopra di tutti: oltre al suo repertorio di abilità di fuoco, egli infatti può anche ottenere un aumento del 10% al danno di tali abilità.

Le prime quattro sue abilità sono denominate “Ondata di Fuoco”, “Fiamme Divoratrici”, “Bomba Termica” e “Surriscaldamento”. Essendo ideale usare questa classe a distanza media (né le armi a distanza ravvicinata né le armi a lungo raggio sono molto adatte), le prime due abilità sono fondamentali. Ondata di Fuoco emette un’ondata di fiamme che può bloccare i nemici che tentano di avvicinarsi, mentre Fiamme Divoratrici li attira per poi soffocarli sul posto.

Grazie a queste due abilità, il giocatore è quindi in grado di mantenere i nemici alla giusta distanza, così da rimanere protetto ma al contempo infliggere grandi quantità di danni con le altre abilità. Sotto questo punto di vista, Bomba Termica è ottima: infligge molti danni a un singolo bersaglio, e inoltre, se questo muore dopo pochi secondi, esploderà, causando danni agli altri nemici circostanti. Se si preferisce invece fare danni a più nemici fin da subito, allora si può usare Surriscaldamento, che causa danni ridotti a tutti i nemici entro un certo raggio.

Il Piromante, come forse si era già intuito, è una classe un po’ anomala da utilizzare. Mentre, nei primi due casi che abbiamo analizzato, erano indicate delle armi da fuoco specifiche da prediligere ad altre, nel caso del Piromante il focus principale è nell’uso delle abilità. In ogni caso, si può consigliare un misto nell’utilizzo delle armi: pistole, fucili d’assalto, ma anche alcuni cecchini sono ideali, in base allo stile di gioco che il giocatore predilige. Forse l’unica arma non consigliata è il fucile a pompa, perché nessun nemico in teoria deve riuscire ad avvicinarsi abbastanza da costringere a usare quell’arma. Se mai succedesse, si può ad ogni modo far ricorso al proprio attacco in mischia.

Per quanto riguarda i punti abilità, è consigliato investirli negli skill tree Scorcher e Tempest; in quest’ultimo specialmente, si sbloccherà nel lungo periodo l’abilità “Phoenix Nestling”, che permetterà al giocatore di risorgere dai corpi morti. Un grandissimo vantaggio, insomma. In fin dei conti, com’è quindi usare il Piromante? Ad essere sinceri, la fragilità iniziale di questa classe può risultare problematica; solo a lungo andare, dopo i giusti potenziamenti e dopo aver imparato ad usare correttamente le sue abilità, il Piromante dimostra tutto il suo vero potenziale.

Inoltre, ogni volta che il Piromante colpisce un nemico con un’abilità, esso viene segnato: il segno rimane per 15 secondi in totale, e se il nemico muore entro quel lasso di tempo, il Piromante verrà ricaricato il 24% della salute massima. Ciò significa che non basta uccidere i singoli nemici come per il Distruttore e il Mistificatore, ma che si deve usare un minimo di pianificazione e tattica. Anche in questo caso, il processo si semplifica a lungo andare, sbloccando nuove abilità. In conclusione, se il giocatore è disposto ad affrontare una curva di apprendimento un po’ più ripida, allora potrà trovare una classe molto potente nel lungo termine. Detto ciò la prossima e ultima delle classi in esame in questa guida per Outriders sarà il Tecnomante.

Il Tecnomante – Outriders: guida alle classi

Ultimo ma non per importanza: il Tecnomante. Egli mette insieme pezzi di rottami per formare potenti gadget tecnologici come torrette, lanciarazzi e mine. Siccome la maggior parte di questi gadget rimangono fermi sul posto, coloro che giocheranno col Tecnomante avranno bisogno di avere sempre una buona visuale del campo di battaglia in modo da sapere dove posizionarli e anche dove posizionarsi. Come avrete intuito infatti, il Tecnomante eccelle nel lungo raggio, ma questo lo vedremo dopo in maniera più approfondita. Per il momento, basti sapere che, come boost, il Tecnomante viene curato semplicemente facendo danno, e in generale i danni che infligge con le sue abilità e le sue armi a lungo raggio sono amplificati del 15%.

In sostanza, può essere considerato la classe “cecchino”: chi predilige quello stile di gioco negli sparatutto troverà in questa classe quindi pane per i suoi denti. Le prime quattro abilità che troverete sono “Frammentazione”, “Torretta Gelida”, “Pioggia di Razzi” e “Proiettili Infettivi”. Le prime tre abilità vanno usate tutte con il medesimo scopo, ovvero quello di tenere lontani gli avversari per poi riposizionarsi in un nuovo spot.

Con Frammentazione verrà lanciata una mina di prossimità che infligge danni e interrompe le abilità degli avversari colpiti; Torretta Gelida posiziona una torretta che danneggia i nemici e li congela, utile se i nemici si stanno avvicinando eccessivamente; con Pioggia di Razzi verrà invece creato un lanciamissili che sparerà una serie di missili in un raggio frontale, per poi distruggersi. L’ultima abilità invece servirà per aggiungere l’effetto di danno tossico ai propri proiettili, così che i nemici subiscano danni nel tempo e avvelenino gli altri nemici che si avvicinano troppo.

Come anticipato prima, i fucili di precisione saranno i migliori alleati per coloro che scelgono il Tecnomante. I giocatori avranno la possibilità di affidarsi alle loro abilità (o anche al loro attacco in mischia congelante) per potersi distanziare dai nemici e ucciderli con i loro cecchini. Vi è anche la possibilità di usare fucili d’assalto (preferibilmente ad alta precisione) per poter di sparare con una cadenza più elevata nel caso il numero di nemici diventasse troppo alto (un’attenta gestione del campo di battaglia però non dovrebbe, in teoria, rendere necessaria quest’ultima soluzione).

Parlando di skill tree, Pestilence servirà per aumentare l’efficacia delle armi a lungo raggio (riducendo anche la distanza minima per cui un attacco venga considerato effettivamente a lungo raggio). Se invece si desidera concentrare le proprie abilità sulle evocazioni di torrette e di altre armi, l’albero Tech Shaman può essere la scelta migliore. L’ultimo albero, il Demolisher, funge da via di mezzo tra i due stili di gioco precedenti. Il Tecnomante è probabilmente la classe più difficile da usare in solitaria: se si gioca in singleplayer infatti, ci si troverà davanti una serie di difficoltà che sarebbero più semplici da gestire con una qualsiasi delle altre tre classi. Questo problema non si presenta però se si è in presenza di uno o più amici: in questo caso, il Tecnomante diventa una delle classi più facili da utilizzare, in quanto funziona benissimo se usato come supporto per le altre classi che si gettano in mezzo alla mischia.

Mentre il Distruttore, il Mistificatore e il Piromante si trovano nel bel mezzo della campo di battaglia, facendo il loro dovere, il Tecnomante può occuparsi dei nemici rimasti da debita distanza oppure aiutare uno dei suoi compagni rallentando i nemici. Infatti il potere di congelare i nemici può venire in aiuto in tutti i momenti più concitati: quando si deve rianimare un compagno di squadra a terra, oppure se qualcuno ha bisogno di coprirsi per ricaricare armi o abilità, o semplicemente per riorganizzarsi dopo aver sbagliato un assalto.

Conclusioni

Giunti alla conclusione di questa guida alle classi di Outriders, speriamo di essere riusciti a rendere più chiara l’utilità di ogni singola classe, così che nuovi giocatori abbiano un’idea più chiara quale scegliere, oppure così che coloro che già ci giocano abbiano una visione più ampia e dettagliata di come funziona questo looter shooter in terza persona. Ciò che sicuramente si può cogliere da ciò è che queste quattro classi danno il meglio di loro quando si ritrovano tutte insieme in party, spingendo i giocatori a collaborare.

Nonostante vi siano classi effettivamente adatte anche a giocare da soli, scegliere di progredire in questo modo può risultare difficile per la maggior parte di esse, e sfortunatamente il gioco non sembra essere stato pensato molto per chi gioca da solo. Non che sia per forza di cose un male: giocare in compagnia di amici, in qualsiasi videogioco online, rende (quasi) sempre l’esperienza di gioco molto divertente e piacevole, cambiando radicalmente rispetto all’esperienza in singleplayer.

