Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli per sopravvivere alla folle corsa

Dopo l’uscita del quarto capitolo, il brand è in qualche modo rinato. Crash Bandicoot 4: It’s About Time è stata infatti un’esperienza innovativa che ha portato di nuovo in alto il nome, forse dimenticato, del celebre Bandicoot. Crash non vive però solo su console. Infatti è disponibile Crash On The Run! su tutti gli store mobile. Vediamo dunque in questa guida alcuni trucchi e consigli per avere un’esperienza migliore su Crash Bandicoot On The Run!

Endless Runner

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è stato un ritorno in pompa magna. Il quarto capitolo si è dimostrato subito, oltre che innovatore, anche fedele alla storia dei giochi usciti su PS1 e PS2. I tanti mondi disponibili, le numerose e diverse sfide da completare, lo rendono pertanto uno dei platform migliori usciti negli ultimi anni. Senza dimenticare la difficoltà di gioco, notevolmente più alta rispetto ai capitoli precedenti. Oggi l’eredità di Crash prosegue nell’Endless Runner Crash On The Run!

Il gioco, disponibile sugli store mobile iOS e Android, ricalca l’esperienza di un genere nato ormai dieci anni fa con Temple Run. Questo genere vede il giocatore correre con il proprio personaggio lungo un percorso unidirezionale irto di ostacoli. L’obiettivo è arrivare quanto più lontano possibile (da qui il termine Endless Runner) evitando gli ostacoli che si parano di volta in volta lungo il nostro percorso. Per un’esperienza migliore, ecco a voi alcuni trucchi e consigli da utilizzare all’interno di Crash Bandicoot On The Run!

Fate attenzione al tempo – Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli

Se volete ottimizzare le vostre run, dovete tenere conto di quante bombe e pozioni avete. Nel dubbio, sempre meglio abbondare. Prima di partire fate una capatina al Laboratorio Nitrico e rifornitevi dell’oggetto giusto. Potrebbe risultare poco piacevole non disporre dell’oggetto necessario al momento meno opportuno e dover aspettare del tempo per crearlo (come in molti giochi mobile dove per ottenere qualcosa bisogna attendere un certo tempo). Se non avete gli ingredienti che vi servono, andate sull’Isola Wumpa e fate partire lì una Corsa di Raccolta.

Maschere Aku – Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli

Come in tutti i giochi di Crash, anche qua sono presenti le maschere Aku. Queste ultime servono, come da tradizione, a ottenere vite aggiuntive. Se per uno sfortunato caso non avete nessuna e venite colpiti, beh, game over. A questo punto potete o ricominciare il livello, oppure tornare al checkpoint al costo di spendere del tempo guardando una pubblicità. Per questi motivi, se vedete in giro una maschera Aku, non pensateci due volte e prendetela, anche se ne avete già. In più, queste maschere contengono una meccanica aggiuntiva. Prendendone 3 di fila infatti, avrete il bonus dell’invulnerabilità per un breve periodo di tempo.

Obiettivi e ricompense – Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli

Come in tutti i giochi, completare sfide e obiettivi aggiuntivi vi garantisce ricompense extra che invogliano il giocatore a continuare a giocare. Assicuratevi pertanto di fare attenzione e completare gli obiettivi giornalieri, ne varrà la pena. In particolare, per ottenere ricompense giornaliere vi basterà completare 3 obiettivi. Un buon modo per ottimizzare queste ultime è ricordarsi di fare le missioni durante le pause dalla storia principale, per esempio tra un isola e l’altra.

Altri suggerimenti – Crash Bandicoot On The Run: trucchi e consigli

Un ultimo aspetto della nostra guida riguarda le boss fight. Qui per ottenere più ricompense dovrete riuscire a sferrare attacchi con colpi perfetti ai boss. Inoltre, meglio userete la barra dell’attacco, più oggetti riceverete alla fine. In più, durante le boss fight, cercate di bloccare la barra nella posizione più centrale che potete. Un ultimo aspetto riguarda le squadre. Unendovi ad un team avrete molte più ricompense in cambio, oltre al fatto di giocare in compagnia. Inoltre potrete spendere i trofei guadagnati in modo proficuo.

In conclusione

Come abbiamo visto è possibile ottenere diversi vantaggi su Crash Bandicoot On The Run semplicemente seguendo questi consigli e trucchi. Oltre al giocare in modo più attento. Infatti, alla fine, il gioco non richiede particolari abilità. Potete quindi godervi il rapido e frenetico gameplay in tutta tranquillità. Ricordiamo che potete scaricare il gioco sui principali store mobile, Android e iOS.

Per acquistare giochi in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming. Invece, per stare aggiornati sulle ultime novità e leggere le nostre recensioni, restate sulle pagine di tuttoteK.