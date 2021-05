New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Scorbunny

Nella guida di oggi vedremo come ottenere tutte le stelle scattando una foto a Scorbunny in New Pokémon Snap

Salta ovunque, è pieno di allegria e rappresenta uno scatto perfetto per arricchire la propria collezione di fotografie su New Pokémon Snap, è Scorbunny il simpaticissimo e imprevedibile coniglietto! Ormai ne è passato veramente di tempo da quando, l’allora giovanissimo Satoshi Tajiri, aveva rivoluzionato il mondo della cultura pop, giapponese e non, con i suoi mitici mostriciattoli tascabili. Ma perché catturarli e farli combattere e basta se li si poteva anche fotografare nel loro ambiente naturale?

Il capitolo per Nintendo Switch uscito a fine di aprile, basato sulle meccaniche di quello realizzato per Nintendo 64, risponde a queste domande e riprende in mano la questione in una maniera molto più colorata, immersiva e coinvolgente. Vediamo dunque come fotografare il nostro sfuggente coniglietto e raccogliere così le 4 stelle per andare avanti nel gioco!

Scorbunny: come ottenere tutte e 4 le stelle su New Pokémon Snap

Scattare una fotografia a Scorbunny in New Pokémon Snap sarà un’impresa davvero giocosa e divertente proprio per le caratteristiche stesse di questo simpatico mostriciattolo. Infatti corre da tutte le porte, gioca con le altre creature, li usa per nascondersi e dorme addirittura sopra di loro!

Prima Stella : per ottenerla vi basterà semplicemente scattargli una foto mentre sta camminando oppure mentre sta correndo , uno scatto abbastanza facile per il vostro Photodex , non c’è che dire.

: per ottenerla vi basterà semplicemente scattargli una foto mentre sta oppure mentre sta , uno scatto abbastanza facile per il vostro , non c’è che dire. Seconda Stella : addentrandovi nel P arco Naturale Florio durante la notte, troverete un branco di Bouffalant dormienti con il nostro coniglietto che li corre vicino. Ecco, quello è il momento perfetto per sorprenderlo! In alternativa potete sempre scattargli una foto se lo si vede dormire sopra ad un Torterra, lanciategli un Fluffruit per svegliarlo ed il gioco è fatto.

: addentrandovi nel P durante la notte, troverete un branco di Bouffalant dormienti con il nostro coniglietto che li corre vicino. Ecco, quello è il momento perfetto per sorprenderlo! In alternativa potete sempre scattargli una foto se lo si vede Torterra, lanciategli un Fluffruit per svegliarlo ed il gioco è fatto. Terza Stella : sempre all’inizio del Parco Naturale Florio di notte, lo si potrà scorgere sopra ad un cartello di legno . Ci vorrà meno di un attimo e lui comincerà a scalciare per aria scatenando anche delle fiamme, quello è il momento ideale.

: sempre all’inizio del di notte, lo si potrà scorgere sopra ad un . Ci vorrà meno di un attimo e lui comincerà a per aria scatenando anche delle fiamme, quello è il momento ideale. Quarta Stella: questa volta dovrete recarvi nel Parco Naturale Florio di giorno e, mentre state finendo la vostra “uscita fotografica”, potrete notare un Pichu nascosto nel campo di fiori a sinistra. Lanciate un Fluffruit per attirarlo e vedrete comparire anche il nostro coniglio. Passerà poi poco tempo e, tutti e due, correranno verso un Crystalblossom vicino per quattro chiacchiere ed un paio di risate, non lasciatevi sfuggire quel momento!

In conclusione, se anche voi volete catturare altri mostriciattoli che ne dite di procurarvi i vari capitoli principali e gli spin off al miglior prezzo? Se la vostra risposta è sì, allora cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!