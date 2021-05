New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Pichu

In questa breve guida vedremo assieme come ottenere quattro stelle con Pichu in New Pokémon Snap, l’ultimo spinoff dell’amata serie Nintendo

In questa nuova e breve guida, capiremo assieme come ottenere il punteggio di Quattro Stelle con Pichu all’interno di New Pokémon Snap. Il nuovo capitolo della celebre serie di Nintendo si è rivelato essere un titolo molto riuscito, ma per ottenere il massimo del punteggio richiede che fotografiate i vari mostriciattoli tascabili in alcuni momenti particolari, rendendo più complicato del previsto completare il gioco al 100%.

Cose da sapere prima di raccogliere le quattro stelle di Pichu in New Pokémon Snap

Prima di scoprire come ottenere il punteggio di Quattro Stelle con Pichu in New Pokémon Snap sarebbe interessante introdurre questa simpatica creatura, che è sicuramente una delle più popolari presso i fan della serie. Pichu è un pokémon molto espressivo e carino, che precede Pikachu nella scala evolutiva. Si tratta di una creatura di piccola taglia che ama giocare con gli altri pokémon della sua stessa grandezza e che ama nascondersi in luoghi difficili da scovare. Proprio per questo, ecco quali sono i passi da compiere per fotografarlo al momento giusto e nel posto giusto:

1 Stella: Per ottenerla basterà scattare una foto di Pichu in qualunque circostanza . Di solito è facile trovarlo al Parco Naturale di Floreo , mentre gioca con Grookey.

Per ottenerla basterà scattare una foto di Pichu . Di solito è facile trovarlo al , mentre gioca con Grookey. 2 Stelle: All’inizio del primo Stage, di giorno, Pichu e Grookey possono essere trovati sul lato destro della strada , mentre camminano e si fanno i fatti loro. Utilizzando il suono dello Scan , oppure il rumore dello zoom, entrambi i Pokémon assumeranno un’aria sorpresa, perfetta per il nostro scatto. Fotografateli in questo frangente ed avrete ottenuto il punteggio di 2 Stelle.

All’inizio del primo Stage, di giorno, Pichu e Grookey possono essere trovati , mentre camminano e si fanno i fatti loro. Utilizzando il suono dello , oppure il rumore dello zoom, entrambi i Pokémon assumeranno un’aria sorpresa, perfetta per il nostro scatto. ed avrete ottenuto il punteggio di 2 Stelle. 3 Stelle: Verso la fine dello stesso Stage, potete notare sul lato sinistro un grande ammasso di fiori . Pichu si nasconde proprio lì dentro, quindi lanciate una Mela Soffice per farlo uscire. Per ottenere 3 Stelle, dovrete scattargli una foto proprio nel momento in cui si sarà appena atterrato sui fiori , rivolgendosi verso il giocatore.

Verso la fine dello stesso Stage, potete notare sul lato sinistro . Pichu si nasconde proprio lì dentro, quindi lanciate una per farlo uscire. Per ottenere 3 Stelle, dovrete scattargli una foto , rivolgendosi verso il giocatore. 4 Stelle: Per ottenere 4 Stelle dovrete eseguire un’azione molto simile a quella che abbiamo appena vista. La differenza sta nel tempismo. Dovrete fotografare Pichu nel momento in cui sta facendo il suo ingresso nella scena, prima che atterri sui fiori. Scattare questa foto potrebbe richiedervi qualche tentativo, ma alla fine ce la farete senza problemi.

Ricordatevi che aumentando il Livello di Ricerca in ogni Stage le creature potrebbero comportarsi in maniera diversa. Qualora doveste avere problemi a ricreare la situazione perfetta per uno scatto, probabilmente la motivazione è proprio questa. Per aumentare il Livello di Ricerca, continuate a scattare foto in uno specifico Stage. Così facendo, sarete in grado di completare il vostro Photodex.

Bene, eccoci giunti alla fine di questa guida. Se avete seguito passo passo la nostra guida, probabilmente avrete scattato delle foto niente male. Il mestiere di fotografo, a quanto pare, è difficile anche nel mondo dei Pokémon, ma è sempre in grado di dare tante soddisfazioni. Per altre guide su New Pokémon Snap, potreste dare un’occhiata alla sezione apposita del nostro sito. Se, invece, volete acquistare uno dei giochi della serie ad un prezzo concorrenziale, date un’occhiata ad Instant-Gaming. Grazie per averci seguito e rimanete sulle pagine di tuttoteK per essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi.