New Pokémon Snap: come ottenere quattro stelle con Bidoof

Nella guida di oggi vedremo assieme come ottenere tutte e quattro le stelle fotografando Bidoof su New Pokémon Snap

Bidoof è tra i tanti e colorati mostriciattoli tascabili che popolano il variopinto mondo di New Pokémon Snap per Nintendo Switch. Sequel del capitolo realizzato per Nintendo 64 circa una ventina di anni fa, i giocatori vengono catapultati ancora una volta nel mondo delle creature immaginate da Satoshi Tajiri e dal suo team.

Vedremo oggi come ottenere tutte e quattro le stelle con questo simpatico “castorino”. Una creatura piuttosto mite che vive la sua esistenza in una maniera rilassata e piacevole preoccupandosi solo di mangiare di gusto, sguazzare nell’acqua, passeggiare un po’ e dormirsela della grossa!

Bidoof: come ottenere tutte le 4 stelle su New Pokémon Snap

Andando a cercare Bidoof nel suo habitat naturale, New Pokémon Snap ci darà dunque un esempio pratico dello stile di vita “slow” e rilassato del nostro simpatico castoro. Quasi come un moderno hippie che vive la sua vita con il massimo della tranquillità possibile, il nostro compito sarà di immortalare questa sua essenza. Vediamo come nel dettaglio.

Prima Stella : per raccogliere la prima, vi basterà scattargli una foto mentre sta camminando oppure, più comunemente, sta nuotando in acqua. Facile e per nulla impegnativo.

: per raccogliere la prima, vi basterà scattargli una foto mentre sta oppure, più comunemente, sta in acqua. Facile e per nulla impegnativo. Seconda Stella : lanciategli un Fluffruit per attirarlo e, mentre sta cominciando a dargli i primi morsi, scattategli una bella foto mentre si rimpinza a sazietà .

: lanciategli un per attirarlo e, mentre sta cominciando a dargli i primi morsi, scattategli una bella foto . Terza Stella : recatevi nel Parco Naturale Florio durante la notte e noterete di sicuro dei Torterra che dormono in giro. Vicino ad un gruppo di essi ci sarà uno specchio d’acqua e sarà proprio lì che troverete tre Bidoof intenti a nuotare assieme nella stessa direzione. Uno scatto e siete a posto anche per queste 3 stelle.

: recatevi nel durante la e noterete di sicuro dei Torterra che dormono in giro. Vicino ad un gruppo di essi ci sarà uno specchio d’acqua e sarà proprio lì che troverete nella stessa direzione. Uno scatto e siete a posto anche per queste 3 stelle. Quarta Stella: recatevi anche stavolta nel Parco Naturale Florio, di giorno però, e vi troverete davanti ad alcuni nidi ed altre costruzioni realizzate dal nostro dentone preferito. Una di quelle, più simile ad un nido piramidale, è la sua casa e, per farlo uscire, vi basterà lanciare un Fluffruit sulla sua cima. In quel momento uscirà per capire che cosa è successo perciò non lasciatevelo sfuggire!

In conclusione, se anche voi volete catturare altri mostriciattoli che ne dite di procurarvi i diversi capitoli principali e gli spin off al miglior prezzo? Se la vostra risposta è sì, allora cliccate qui, mentre, per essere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi su tuttoteK!