New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle fotografando Tangrowth

Scopriamo insieme come ottenere tutte le 4 Stelle legate a Tangrowth, nella nostra guida dedicata a New Pokémon Snap

Sebbene possa apparire spaventoso, Tangrowth è uno degli incontri più gentili e gioiosi che è possibile fare all’interno di New Pokémon Snap. Generalmente non interagisce con gli altri, trascorrendo il proprio tempo facendosi gli affari propri. Si tratta di un essere generalmente tranquillo, che vive nella foresta, ma la sua indole non deve trarre in inganno, in quanto è una creatura molto potente, in grado di causare una ingente quantità di danni a chiunque cerchi di disturbarlo.

Questa sua caratteristica è evidenziata molto bene proprio all’interno del gioco in questione, dato che i suoi movimenti e le sue reazioni mostrano con esattezza quanto appena detto. Se volete, pertanto, catturare tutti i suoi comportamenti, ecco che vi spieghiamo cosa fare per riuscire a ottenere le tanto agognate 4 stelle fotogrando Tangrowth in New Pokémon Snap

New Pokémon Snap: 4 stelle per Tangrowth!

Se volete ottenere tutte le 4 Stelle legate a Tangrowth in New Pokémon Snap, dovrete osservare alcuni piccoli accorgimenti, ma non disperate, dato che ci siamo qua noi per darvi tutte le dritte del caso. Di seguito, difatti, troverete spiegati tutti i trucchi necessari a completare in un lampo le attività a lui dedicate.

1 Stella: scatta una foto non appena lo incontri, senza interagire con lui.

scatta una foto non appena lo incontri, senza interagire con lui. 2 Stelle: nel Parco Naturale di Floreo (uno dei livelli presenti nel gioco), durante il giorno, è possibile trovare Tangrowth sul lato sinistro della strada, all’incirca a metà dello stage. Se si provate a lanciare dei Fluffruits un poco oltre la sua posizione, questi allungherà il proprio braccio, nel tentativo di raccoglierli. Se ci riuscirà, lo mangerà e quindi inizierà a saltare: è a questo punto che dovete scattare la foto. Potrebbe anche diventare felice per nessuna ragione particolare, anche durante la notte, pertanto tenetelo sempre d’occhio.

nel (uno dei livelli presenti nel gioco), durante il giorno, è possibile trovare sul lato sinistro della strada, all’incirca a metà dello stage. Se si provate a lanciare dei un poco oltre la sua posizione, questi allungherà il proprio braccio, nel tentativo di raccoglierli. Se ci riuscirà, lo mangerà e quindi inizierà a saltare: è a questo punto che dovete scattare la foto. Potrebbe anche diventare felice per nessuna ragione particolare, anche durante la notte, pertanto tenetelo sempre d’occhio. 3 Stelle: colpite Tangrowth con un Fluffruit , così da infastidirlo e spingerlo ad infuriarsi con voi, e muovere le braccia ed il corpo: scattate una foto non appena succede.

colpite con un , così da infastidirlo e spingerlo ad infuriarsi con voi, e muovere le braccia ed il corpo: scattate una foto non appena succede. 4 Stelle: durante la notte, all’interno del Parco Naturale di Floreo, potrebbe comparire un Tangrowth addormentato sul lato destro della strada, proprio vicino ad alcuni Bouffalant dormienti. Lanciate un Illumina Orb per spaventarlo, così da farlo svegliare ed estendere le braccia in avanti, per compiere un balzo verso un’altura vicina: a questo punto scattare una foto. Sarà possibile scatenare la reazione anche con un Fluffruit.

Ricordatevi che man mano che incrementerete il vostro livello di Ricerca in ciascuno stage, potreste incontrare comportamenti differenti dei Pokémon presenti nel gioco. Pertanto se non riuscite ad incappare in quello che cercate, potrebbe dipendere da tale motivo. Quindi, il nostro consiglio è quello di continuare a scattare foto all’interno dei vari stage, così da sbloccare ogni livello di Ricerca e riuscire così a completare il Photodex.

Prima di salutarvi ed invitarvi a rimanere con noi sulle pagine di tuttoteK, vi ricordiamo che New Pokémon Snap è attualmente disponibile per Nintendo Switch.