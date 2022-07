G2 Esports e Herman Miller danno il via a una collaborazione

Herman Miller e G2 Esports hanno dato il via ad una collaborazione che vedrà il fornitore di arredi di lusso offrire al team il proprio corredo da gaming

G2 Esports, uno dei marchi di eSport e intrattenimento più distintivi e di successo al mondo, e Herman Miller Gaming, la divisione del produttore di arredi di lusso Herman Miller specificamente dedicata alla ricerca e allo sviluppo per i gamers, annunciano una partnership esclusiva che fornirà ai team di G2 il corredo di gioco Herman Miller Gaming e creerà opportunità esclusive di collaborazione nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti.

G2 Esports e Herman Miller collaboreranno per diversi anni

Entrambi i marchi sono focalizzati sulle alte prestazioni: la partnership è stata definita con l’obiettivo di mettere a frutto le specifiche aree di competenza per la promozione di attività di ricerca e collaborazione approfondite, che daranno forma a intuizioni e a prodotti futuri. Da subito, Herman Miller metterà a disposizione dei team G2 la propria esperienza e i propri prodotti innovativi per contribuire a rafforzare il loro successo competitivo, dotando i gamers di nuove sedie, tavoli e supporti per i monitor. I team delle due aziende lavoreranno insieme per scoprire e condividere conoscenze che porteranno allo sviluppo futuro dei prodotti: questo prevede anche la relazione dei giocatori G2 e della più grande comunità G2 con il team di ricerca e sviluppo di Herman Miller. Inoltre, Herman Miller lavorerà con il team G2 a un modello di prestazione, per analizzare come poter migliorare la modalità di reclutamento e formazione dei gamers di G2.

L’accordo di partnership si estende su più anni, a testimonianza della collaborazione strategica condivisa e dell’ambizione di portare le attività a nuovi livelli di eccellenza. Dalla sua fondazione nel 2015, G2 ha raggiunto i più alti livelli di prestazioni in ogni aspetto del business nel settore degli eSport. Allo stesso tempo, gli appassionati di PC e i giocatori di ogni angolo del mondo hanno utilizzato i prodotti Herman Miller per migliorare le proprie prestazioni. La partnership vedrà i due marchi unirsi per offrire la migliore esperienza di gioco per i 45 milioni di fan di G2 in tutto il mondo.

G2 è il più grande team di eSport con cui Herman Miller Gaming abbia mai collaborato ad oggi, e si unirà all’elenco di partner commerciali di fiducia di G2, tra cui Logitech, New Era, Ralph Lauren, adidas, Betway, BMW, Mastercard, Pringles e Red Bull.

