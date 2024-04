Fantastici 4: ecco l’attrice che interpreterà Silver Surfer!

Il mondo dell’MCU si espande sempre di più e ora, dopo aver scoperto i protagonisti principali, sappiamo anche chi sarà l’attrice che interpreterà Silver Surfer in Fantastici 4!

I Fantastici 4 sono un team di supereroi tanto famosi e tanto amati quanto gli Avengers, motivo per cui le aspettative e l’hype per questo film sono alle stelle. Abbiamo scoperto, qualche settimana fa, il cast ufficiale dei 4 protagonisti, ma ora sappiamo anche chi interpreterà un altro personaggio molto amato: Silver Surfer. Sembra però che l’MCU abbia scelto di trasportare su schermo una versione femminile dell’araldo di Galactus e l’attrice scelta per il ruolo è di tutto rispetto. Stiamo parlando di Julia Garner, famosa per aver interpretato il ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark, grazie alla quale ha vinto tre Emmy Awards e un Golden Globe come miglior attrice protagonista in una serie drammatica.

L’attrice interpreta l’interesse amoroso di Silver Surfer in Fantastici 4

Prima che vi allarmiate e gridiate allo scandalo, questa volta (per fortuna) la Disney ha scelto di non cambiare il sesso di un personaggio. Semplicemente, nel film, Julia Garner interpreterà Shalla-Bal, personaggio già esistente nei fumetti, imperatrice immortale di Zenn-La e interesse amoroso di Norrin Radd, il Silver Surfer originale. Questa potrebbe essere una svolta interessante, che ci mostra una versione di un personaggio che amiamo mai vista prima, il che potrebbe introdurre poi il Silver Surfer originale più avanti. Quindi, insomma, niente di cui preoccuparsi e nessun motivo per urlare allo scandalo, visto che per l’appunto non hanno toccato minimamente il personaggio originale. Julia Garner si unirà quindi a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Il film sarà diretto da Matt Shakman, showrunner di WandaVision, e data d’uscita del film è fissata per il 25 luglio 2025.

Voi che cosa vi aspettate dal film? Vi piace l’idea di vedere la versione femminile di Silver Surfer? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e tanto altro dal cinema!

