Come funziona il controller della PS5? Ecco le funzioni specifiche

La PS5 è disponibile sul mercato ormai da un bel po’ di tempo, la data di pubblicazione risale al 12 novembre 2020, ma solo ora è diventata più accessibile a tutti e una domanda che puoi chiederti ora è come funziona il controller della PS5? Vediamo insieme le funzioni specifiche

Da tempo si parla della potenza della PS5 e della rivoluzione che ha implementato nel mondo dei videogiochi. Ora, però, dov’è esattamente che si trova questa cosiddetta rivoluzione nel mondo dei videogiochi? La risposta è molto semplice: la rivoluzione sta nel Dualsense, del quale puoi leggere le info cliccando qui, ma noi cercheremo di spiegartelo in maniera molto semplice, anche se pur sempre approfondita. Prima di iniziare, vogliamo consigliarti la lettura ai migliori controller per PS5, per avere un’idea più chiara su quale comprare nello specifico. Detto questo, diremmo di poter iniziare!

Grilletti adattivi | Come funziona il controller della PS5?

Iniziamo da un fattore molto interessante del controller della PS5 (meglio conosciuto come Dualsense): i grilletti adattivi. Che tu ci creda o no, i grilletti sono DAVVERO adattivi, ma probabilmente ti starai chiedendo che cosa significa. Prendi la parola “adattivi” e associala al mondo di gioco in cui ti ambienti. I grilletti, letteralmente, si adattano alle azioni che compi nel mondo di gioco. Per rendere la spiegazione più semplice, prendiamo un esempio: sei su un campo di battaglia, hai un’arma da fuoco in mano, quell’arma ha delle tecniche specifiche. Se dai una leggera pressione al grilletto R2, questo avrà un’intensità di fuoco leggera. Se invece premi fino in fondo, l’arma inizierà a sparare a raffica. Un esempio è in Ratchet & Clank: Rift Apart, dove l’arma risponderà a seconda della pressione che ci metti nel premere il grilletto R2. O ancora in Horizon Forbidden West, sentirai una certa resistenza nel grilletto mentre distendi l’arco di Aloy. Funziona perfino con i giochi di corsa! In parole povere, i grilletti adattivi applicano una certa tensione quando li premi a seconda dell’azione che compi. Molto figo, non è vero?

Feedback aptico | Come funziona il controller della PS5?

La rivoluzione del Dualsense si trova anche nel feedback aptico. “E che cos’è il feedback aptico?” ti starai chiedendo. Molto semplice: come nel caso dei grilletti adattivi, il controller della PS5 applica un tipo di vibrazione a seconda del tipo di interazione che hai con il mondo di gioco. Se ti colpiscono, avrai un tipo di vibrazione, se cadi da un dirupo un’altra. Principalmente, però, farai caso al tipo di vibrazione in base al tipo di terreno su cui cammini. L’esempio perfetto in cui puoi sentire chiaramente il tipo di vibrazione cambiare è in Astro’s Playroom, dove puoi letteralmente sentire il vento, l’acqua, la sabbia, la neve, qualsiasi cosa ti capiti a tiro. Ma non solo, puoi sentire anche il rinculo delle armi, anche se il dualsense simula ogni tipo di sensazione, per rendere la sessione di gioco il più coinvolgente possibile. Il Dualsense ti permette di avere accesso ad una simulazione di realtà aumentata attraverso il tatto, questo grazie agli attuatori doppi che sostituiscono i classici motori di vibrazione. Una volta che impugnerai il controller, sentirai letteralmente ogni cosa accada nel mondo di gioco.

Microfono integrato | Come funziona il controller della PS5?

Un’altra funzionalità molto innovativa nel controller della PS5 è il microfono integrato. Con questo microfono, infatti, potrai usare comandi vocali, per inserire qualcosa che cerchi sullo store o sulle app che hai scaricato senza dover digitare le parole manualmente. Il microfono, infatti, riconoscerà la tua voce e potrai usarlo anche per i party con gli amici. Infatti, grazie a questa funzionalità, non avrai più bisogno di cuffie (anche se questo non significa che tu non possa usarle). C’è anche un altoparlante nel controller dal quale potrai sentire, oltre ai suoni di gioco, la voce dei tuoi amici nel party. Non solo, puoi comunicare con loro direttamente dal controller! Esatto, niente più obbligo di cuffie e microfono per poter giocare online, ora puoi farlo liberamente con il semplice utilizzo del Dualsense!

La rivoluzione dei videogiochi

Tutte queste caratteristiche del Dualsense che ti abbiamo elencato in questa guida rappresenta la vera e propria rivoluzione del settore dei videogiochi. Con la PS5, specialmente con il Dualsense, potrai gustarti la vera next gen, o per meglio dire, un nuovo modo di giocare. Se hai letto fino ad ora, avrai sicuramente realizzato quanta simulazione e interattività con il videogioco ci sia grazie all’utilizzo del controller per PS5. Ecco perché ci sentiamo caldamente di consigliarti di acquistare la PS5 con un Dualsense originale, per sentire letteralmente ogni cosa che vedi su schermo solo toccando il controller.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida e che le funzioni del Dualsense ti siano più chiare! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei videogiochi e molto altro!