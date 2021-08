Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android | Agosto 2021

In questa guida vedremo le migliori app per blocco chiamate su iOS e Android, capiremo come utilizzarle e anche quali sono i limiti e i vantaggi

Al giorno d’oggi le truffe telefoniche, e non solo, sono ormai all’ordine del giorno. Il mondo in cui viviamo si è evoluto pian piano e con esso anche i truffatori, che cercano sempre nuovi modi per rubare soldi ai poveri malcapitati. A chi di noi non è mai capitato che, rispondendo a una telefonata, ci ritrovassimo un robot come interlocutore? Quante altre invece ci è arrivata una telefonata da un call center con gli operatori che si spacciavano per quelli della nostra compagnia?

Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Insomma, un’app che blocchi queste chiamate in arrivo è sicuramente quella che fa al caso di tutti. Che vogliate evitare qualche truffa o semplicemente non vogliate ricevere telefonate sgradite in alcuni orari della giornata, avrete bisogno di un applicazione di supporto. Andiamo a scoprire le migliori app per blocco chiamate disponibili sia per dispositivi iOS che Android.

1) REKK Call Blocker | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Come detto prima, ricevere chiamate non desiderate non è poi così difficile. Quest’applicazione tuttavia, non si baserà solamente sul bloccare quest’ultime. Grazie alla sue funzionalità sarà in grado anche di bloccare messaggi indesiderati che possono essere altamente pericolosi per gli utenti. Tutto quello che bisognerà fare sarà aggiungere il contatto nella lista nera e il gioco è fatto. Ma quindi è finita qui? Certo che no. REKK – Call Blocking è dotata anche di altre funzionalità.

Se il numero che ci sta chiamando è inserito nel database che sfrutta l’applicazione, sarà possibile ricavarne alcune funzioni molto importanti, come ad esempio il nome della società alla quale appartiene. Nella schermata relativa potremo trovare anche molte altre informazioni importanti, come ad esempio la categoria della società, la posizione della sede, il relativo sito Web e altre informazioni di contatto.

Inoltre il database è in costante aggiornamento, così da poter catalogare tutti i numeri. Punto di forza di quest’app è anche l’interfaccia utente molto intuitiva e semplice. Non rischierete quindi di bloccare inavvertitamente un numero di un vostro familiare. Vi ricordiamo che quest’app è disponibile sia su dispositivi Android che iOS e può essere scaricata sulle rispettive pagine ufficiali del Play Store e dell’App Store.

2) Call Control: Call Blocker | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Call Control ti consente di bloccare automaticamente le chiamate telefoniche in arrivo da milioni di operatori di telemarketing, robocall e spammer. L’app blocca silenziosamente le chiamate sospette senza disturbare l’utente. Inoltre, l’app è gratuita e offre funzionalità avanzate a pagamento. C’è una lista nera personale nell’app in modo da poter aggiungere chiunque ti infastidisca e impedire loro di chiamarti. Inoltre, Call Control blocca le chiamate da trasgressori dell’elenco FTC/FCC Do Not Call. Disponibile su Play Store e App Store.

3) Call Blocker – Blocca & segnala numeri molesti | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Con questa app ottieni le informazioni più recenti e aggiornate sulle truffe telefoniche. Call Blocker identifica le chiamate commerciali, spam e robocall e ti consente di scoprire chi ti chiama. Dopo aver verificato il proprietario, puoi bloccare facilmente le chiamate indesiderate con pochi tocchi. L’utility fornisce i dati più aggiornati sulle truffe telefoniche negli Stati Uniti. Inoltre, l’app ti fornisce un ampio database di numeri di telefono truffa che vengono aggiornati frequentemente da 4 milioni di utenti. Disponibile su Play Store e App Store.

4) Simple Call Blocker | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Come suggerisce il nome, quest’app per il blocco delle chiamate è perfetta anche per chi non è esperto di tecnologia. È interessante notare che quest’app differisce dalle altre suoi simili presenti su Play Store e App Store per alcuni motivi che vi spiegheremo di seguito; in primo luogo, non raccoglie i dati personali dell’utente come nome, numero e contatti. L’applicazione risulta perfetta per la prevenzione dello “spam vicino”. Inoltre è totalmente gratuita e priva di addebiti. Disponibile su Play Store e App Store.

5) RoboKiller: Block Spam Calls | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

RoboKiller blocca il 99% delle chiamate fastidiose e protegge gli utenti dalle truffe telefoniche. Questo buon blocco delle chiamate offre un database di 1,4 miliardi di numeri di spam. È interessante notare che l’app non si limita a bloccare gli spammer, ma reindirizza anche i chiamanti spam per rispondere ai bot in modo che possano vedere come ci si sente a perdere tempo. Insomma, se volete “vendicarvi” quest’app sarà perfetta! Disponibile su Play Store e App Store.

6) Nomorobo Robocall Blocking | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Che si tratti di una chiamata di telemarketing, truffatori telefonici o un fastidioso messaggio di testo, Nomorobo impedirà a questi ultimi di chiamare il vostro smartphone. Starà a voi scegliere se identificare o bloccare le chiamate in arrivo indesiderate. Inoltre, l’app è priva di privacy e non accede ai tuoi registri. È un’app perfetta inoltre per bloccare le chiamate scherzo di qualche burlone, gli annunci web e i tentativi di phishing. Disponibile su Play Store e App Store.

7) Calls Blacklist – Blocca le chiamate e gli SMS | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

“Calls Blacklist” è sia un programma di blocco chiamate che un filtro SMS. Può bloccare in modo semplice chiamate e messaggi provenienti da numeri indesiderati, privati (nascosti, anonimi) o sconosciuti. È dotato di un sistema di blocco delle chiamate facile da usare e leggero, ma molto efficace. L’unica cosa che dovrete fare sarà aggiungere i numeri indesiderati alla lista nera. Inoltre ti permetterà di gestire le conversazioni e bloccare i messaggi di spam. Disponibile sul Play Store.

8) Call ID — Call Blocker | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Con Call ID, ti dimenticherai di chiederti chi c’è dall’altra parte della linea e perché stanno chiamando. Una volta ricevuta una chiamata, l’app identifica immediatamente se questo numero è registrato nel database come chiamante spam, annuncio o robocall. Per evitare di perdere chiamate importanti, è possibile selezionare quali categorie di numeri devono essere bloccate e quali sono affidabili. Il database dei numeri di spam viene aggiornato frequentemente, il che è molto importante quando si tratta di bloccare le chiamate. Disponibile sull’App Store.

9) RoboGuard: Spam Call Blocke‪r‬ | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

RoboGuard blocca automaticamente e silenziosamente le chiamate indesiderate in modo che spammer, telemarketing e robocall vadano avanti. A differenza di molte altre app, il programma non reindirizza le chiamate spam a un server dove possono essere monitorate e registrate. Inoltre, RoboGuard offre una protezione “contraffazione” per il blocco di numeri simili al tuo. L’abbonamento include una prova di 7 giorni per verificare se l’applicazione soddisfa le tue esigenze. Disponibile sull’App Store.

10) Firewall – Spam Call Blocke‪r | Migliori app per blocco chiamate su iOS e Android

Secondo gli sviluppatori, Firewall bloccherà il 100% delle chiamate spam sul vostro iPhone. Inoltre, l’app consente di evitare di ricevere fastidiosi messaggi di testo ed eliminare le interruzioni da parte di venditori, concessionari di automobili, banche, ecc. Sarà possibile disattivare temporaneamente la funzione di blocco per evitare di perdere una telefonata importante. Inoltre, potrete effettuare chiamate in uscita a numeri di telefono sconosciuti con questa app. Disponibile sull’App Store.

Ecco tutte le app consigliate in questa guida

Di seguito riportiamo l’elenco con le 10 app consigliate precedentemente.

REKK Call Blocker Call Control: Call Blocker Call Blocker – Blocca & segnala numeri molesti Simple Call Blocker RoboKiller: Block Spam Calls Nomorobo Robocall Blocking Calls Blacklist – Blocca le chiamate e gli SMS Call ID – Call Blocker RoboGuard: Spam Call Blocke‪r‬ Firewall – Spam Call Blocke‪r

Queste sono quelle che secondo noi possono essere considerate fra le migliori in circolazione al momento. Ricordiamo che quella sopra riportata non è una classifica, ma solo un semplice elenco. Scegliete la vostra e fatene buon uso.

La sicurezza prima di tutto!

Cosa ne pensate di queste piccole app dalle grandi potenzialità? Ricordate che al giorno d’oggi la sicurezza è fondamentale. Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!