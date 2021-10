Metroid Dread: trucchi e consigli per iniziare

Se l’idea di iniziare la vostra avventura in Metroid Dread vi mette terrore, con i nostri trucchi e consigli potete partire col piede giusto

La serie Metroid è tosta per natura e Dread non fa eccezione: potreste dunque aver bisogno di trucchi e consigli per iniziare come si deve ad affrontare l’avventura. Il level design labirintino ha da sempre contraddistinto la saga, e il capitolo dal weekend di esordio migliore non fa certo eccezione. Inoltre, l’esperienza che avete maturato con altri metroidvania come ad esempio Ender Lilies potrebbe non bastarvi per affrontare alcune delle sfide che il gioco ha in serbo per i veterani del genere e/o della serie. Ad ogni modo, se state cercando disperatamente di uscire indenni dagli anfratti del cosmo in cui si è infilata Samus, siamo qui per aiutarvi.

Niente stress per i collezionisti

Il primo dei trucchi e dei consigli che possiamo suggerire ai neofiti di Metroid Dread è l’approccio al collezionismo. Vedrete parecchi serbatoi di energia e missili con cui migliorare e potenziare il vostro equipaggiamento, ma ben pochi (specie a inizio avventura) saranno raggiungibili al volo. Non fatevi stressare e godetevi l’avventura con i vostri ritmi; ricordate che solo più avanti potrete tornare indietro e fare razzia. Il backtracking è qualcosa con cui dovrete fare i conti, ma la mappa vi terrà sempre al corrente degli oggetti presenti in una specifica stanza. Quando sarete pronti, lo saranno anche i tesori rimasti indietro.

Usate la mappa – Trucchi e consigli per Metroid Dread

Giacché ne abbiamo parlato, tanto vale dedicare una sezione dei nostri trucchi e consigli alla mappa di Metroid Dread. Non solo tiene a mente tutto ciò in cui incappate, ma segnala anche tutti i tipi di porte, punti di ricarica, ostacoli e, sì, anche le stanze di salvataggio. Inoltre, lo zoom vi consentirà di vedere quali barriere richiedono quali abilità per procedere in una direzione. Potrete inoltre segnare punti specifici che faranno capolino nell’interfaccia di gioco. La mappa consente anche di filtrare le icone in modo tale di raggruppare tutte quelle di un certo tipo. Insomma, ci sono tante funzioni: sfruttatele a dovere!

Alla maniera del Texas – Trucchi e consigli per Metroid Dread

Arriverete prima o poi a dover scansionare gli ambienti di Metroid Dread per scoprire dei percorsi segreti, come ad esempio quelli nascosti dal terreno distruttibile. Se questo è il primo capitolo della saga per voi, sappiate che la regola di Metroid è sempre valida: deflagrate qualunque pavimento o muro vi capiti a tiro. Fuoco a volontà! Probabilmente incapperete in qualche oggetto da raccogliere così facendo e, cosa più importante, prima o poi dovrete ricorrere a questo approccio per procedere. Se vi trovate ad un vicolo cieco, dunque, la soluzione potrebbe essere a un (ben poco) metaforico tiro di schioppo.

Ascoltate ADAM e controllate il diario – Trucchi e consigli per Metroid Dread

No, non alludiamo né alla band al femminile né ad Adam Kadmon: uno dei trucchi più validi per proseguire in Metroid Fusion era fare riferimento ai consigli dispensati dall’intelligenza artificiale ADAM e questo vale anche per Dread. Il computer, digitalizzazione della coscienza di Adam Malkovich (visto in Other M), occasionalmente vi fornirà delle dritte per proseguire nella campagna principale. Rileggerne le conversazioni nel diario vi aiuterà ad uscire dall’occasionale cul-de-sac: non è solo un computer con il quale il gioco rivendica la sua appartenenza al pantheon della fantascienza.

GLaDOS ha avuto un figlio, e HAL-e gambe – Trucchi e consigli per Metroid Dread

Da dove viene il terrore a cui fa cenno il titolo del gioco? D’altronde ci vorrà pur qualcosa capace di superare lo standard già alto settato da Samus Aran-X in Metroid Fusion… e c’è. Là dove SA-X ci pedinava per poi stenderci in due colpi, gli E.M.M.I. provvederanno direttamente a stamparci un Game Over sul grugno appena ci mettono all’angolo. Se dovessero accorgersi di voi e inseguirvi, ci sono dei punti sicuri segnalati, e avrete anche modo di attaccarli per rimbambirli temporaneamente. Il tempismo è variabile in base al robot che vi capita a tiro, ma non rassegnatevi e potreste pure sopravvivere.

Usate le stanze di salvataggio e le stazioni di ricarica – Trucchi e consigli per Metroid Dread

Citando l’immortale Nintendo La Rivista Ufficiale: “Salva spesso, salva adesso”. Ogni area del gioco vanta stanze in cui salvare le partite ed altrettante in cui ricaricare punti vita e munizioni. Non dovremmo dirvelo noi poiché si tratta di puro buon senso, ma usatele! Usate la mappa per segnare tutte le stanze similari nei dintorni e salvate ogni volta che ne avete l’occasione, pena il dover tracciare un’altra volta gli oggetti da raccogliere e fare un’altra caccia. Ricordate quello che vi abbiamo detto all’inizio? Ecco, cercare tesori al punto tale da scordarsi di salvare può portare a dover rifare tutto da capo.

Trovate la stanza delle mappe – Trucchi e consigli per Metroid Dread

Ogni area nel gioco vanta una “stanza delle mappe” dove, in puro stile The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Samus scaricherà una gran fetta del mondo circostante. Queste regioni appariranno in veste di aree colorate (ma vaghe) sulla mappa una volta fatto ciò e mostrarvi dove potreste (o dovreste) essere diretti può essere di vitale importanza. Pertanto, va abbastanza da sé che dobbiate fare della scoperta delle stanze dedicate alla mappa una vostra priorità. Naturalmente, sarebbe tutto più facile se non fosse per quegli E.M.M.I. che si aggirano con l’intento di farci fuori in un colpo…

… ma si può sbarazzarsene!

Esatto, l’ultimo dei nostri trucchi/consigli dedicati a Metroid Dread è un altro suggerimento per gli E.M.M.I., e stavolta serve a toglierli definitivamente di mezzo. Se volete eliminare una volta per tutte un E.M.M.I., dovrete trovare la sua unità di controllo. Le stanze apposite contengono dei miniboss (naturalmente), ma per scovarle dovrete setacciare meticolosamente le pericolose zone dove i robot in questione sono costantemente di pattuglia. Una volta messa fuori uso un’unità di controllo, l’E.M.M.I. collegato può venire eliminato per facilitare a dovere questa benedetta esplorazione. Ed era anche ora!

Ora sta a voi dirci la vostra: i nostri suggerimenti vi sono serviti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.