FUJIFILM: ecco la nuova X-H2 mirrorless della serie X

FUJIFILM presenta la X-H2, fotocamera digitale mirrorless della Serie X, gamma rinomata per l’eccezionale qualità dell’immagine sia nelle foto che nei video, fornita con la tecnologia di riproduzione del colore proprietaria di Fujifilm.

La nuova FUJIFILM X-H2 è dotata del nuovo sensore X-Trans CMOS 5 HRda 40,2 MP retroilluminato e dell’X-Processor 5 ad alta velocità. Si tratta del nuovo modello di punta che vanta la più alta risoluzione nella storia della Serie X, sia per la fotografia sia per la funzione di registrazione video, diventando al contempo la prima fotocamera APS-C al mondo ad abilitare la registrazione interna in formato Apple ProRes 8K/30P.

Il miglioramento della qualità dell’immagine fornito dal nuovo sensore è completato da funzionalità avanzate per migliorare le espressioni visive tra cui la sensibilità ISO standard minima pari a ISO125, la massima velocità dell’otturatore di 1/180.000 di secondo con otturatore elettronico e la funzione PIXEL SHIFT MULTI SHOT per aumentare la risoluzione dell’immagine.

La mirrorless offre anche funzioni e interfacce che facilitano lo scatto, come l’AF con rilevamento del soggetto basato sulla tecnologia Deep Learning che riconosce e traccia automaticamente una gamma più ampia di soggetti come animali e uccelli, la stabilizzazione dell’immagine IBIS (In-Body Image Stabilization) a cinque assi e fino a sette stop di compensazione, un EVF da 5,76 milioni di pixel con ingrandimento 0,8x, nonché uno slot per schede di memoria compatibile con le CFexpressTM di tipo B. Tutte queste caratteristiche permettono agli utenti di godere in pieno dell’elevata qualità dell’immagine di X-H2 in una varietà di situazioni.

La serie ammiraglia “X-H” si compone ora di ben due modelli di punta: oltre al modello FUJIFILM X-H2S ad alta velocità, si aggiunge con questo lancio il modello X-H2 ad alta risoluzione. X-H2S eccelle nella ripresa di soggetti in movimento, mentre X-H2 offre una qualità dell’immagine eccezionale che trascende il normale limite di qualità del formato APS-C. Grazie a questi due modelli di punta, FUJIFILM saprà soddisfare tutte le esigenze di ripresa di fotografi e videomaker professionisti.

FUJIFILM X-H2: specifiche tecniche

X-H2 è dotata del nuovissimo sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40,2 MP retroilluminato. Questo sensore ad alta risoluzione ha un algoritmo di elaborazione delle immagini migliorato per una più elevata risoluzione dell’immagine senza compromettere il livello S/N, producendo una qualità dell’immagine sorprendente. Ha anche una struttura dei pixel migliorata per accogliere in modo efficiente una maggiore quantità di luce, consentendo una sensibilità standard di ISO125, invece che come opzione estesa. Ciò è particolarmente vantaggioso durante le riprese all’aperto in pieno giorno o per sfruttare l’ampia apertura degli obiettivi luminosi e produrre così un morbido effetto bokeh.

Grazie all’integrazione del nuovo sensore, possono essere registrati internamente filmati 8K a 30P in 4:2:2 a colori a 10 bit. X-H2 ha un design per la dissipazione del calore identico a X-H2S, per consentire la registrazione di video 8K/30P per circa 160 minuti, rendendo i video 8K una reale e pratica alternativa. Inoltre, supporta un over-sampling 8K per produrre video 4K di alta qualità, sfruttando al massimo il sensore ad alta risoluzione per registrare video 4K con una risoluzione dell’immagine superiore.

X-H2 supporta tre codec Apple ProRes; ProRes 422 HQ, ProRes 422 e ProRes 422 LT. Durante la registrazione ProRes, X-H2 supporta anche la registrazione proxy in formato ProRes 422 Proxy. Ciò riduce il carico di lavoro di editing di video 8K e ottimizza il flusso di lavoro complessivo dalle riprese alla post-produzione.

Molto interessante è anche la funzione di zoom digitale che sfrutta il sensore da 40,2 MP per offrire uno zoom digitale fino a 2x con una perdita di risoluzione minima o nulla durante la registrazione di video in 4K, anche quando si utilizza un obiettivo a focale fissa. Con XF18-120mmF4 LM PZ WR permette di raddoppiare la portata e di passare senza interruzioni alla funzione di zoom digitale quando l’obiettivo raggiunge la lunghezza focale massima.

Hardware e flusso di lavoro che supportano l’esperienza di creazione dei contenuti degli utenti

Un sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato a 5 assi, reso possibile da X-Processor 5 e una funzione di controllo del rilevamento, fornisce fino a sette stop di compensazione. Questa potente funzione offre agli utenti la libertà di impugnare a mano libera in condizioni che in precedenza avrebbero richiesto un supporto, come in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la funzione di stabilizzazione dell’immagine incorporata (IBIS) consente di spostare il sensore di immagine con elevata precisione, rendendo possibile l’integrazione su X-H2 della funzione pixel-shift multi-shot.

C’è un mirino EVF ad alto ingrandimento e ad alta definizione da 5,76 milioni di pixel e con ingrandimento 0,8x. Vanta una fluida frequenza di aggiornamento dei fotogrammi di ca. 120 fps e un miglioramento significativo nel controllo della parallasse e della distorsione che si verificano in genere quando la posizione dell’occhio viene spostata, mentre si utilizza il mirino. Tutto questo assicura un comfort visivo eccezionale.

FUJIFILM X-H2: prezzo e data di disponibilità

FUJIFILM X-H2 sarà disponibile da fine settembre 2022 al costo di 2.299,99 euro, solo corpo oppure con il KIT XF16-80mm al costo di 2.799,99 euro.