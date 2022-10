Sonic Frontiers: DLC gratuito a tema Monster Hunter

E sei tu che mi fai stare bene quando ho voglia di crossover e viceversa: Sonic Frontiers accoglie il mondo di Monster Hunter con un DLC

Non è la prima volta che i due franchise si incontrano (sua maestà Smash permettendo), ma ora Monster Hunter ricambia il porcospino blu di SEGA con un DLC gratuito per Sonic Frontiers. Tocca stavolta a Capcom offrire al velocista i propri elementi cosmetici, e le attese non saranno nemmeno tra le più lunghe. Si parla infatti del 15 novembre, ovvero una settimana esatta dal lancio in simultanea mondiale del debutto open world della mitica scia blu. Oltre allo screenshot qui sopra, abbiamo anche un artwork esclusivo di Yuji Uekawa incluso nel tweet di annuncio qui sotto.

Il matrimonio DLC tra Sonic Frontiers e Monster Hunter

I giocatori di Sonic Frontiers possono aspettarsi l’armatura di Rathalos e di Felyne Rathalos, ma questo DLC non porterà con sé solo questi elementi da Monster Hunter. Infatti anche a livello di gameplay le novità non mancheranno. Incluso con il pacchetto di costumi c’è anche il BBQ Spit, un minigioco. La grigliata in-game può risultare in un power-up per Sonic se i comandi sono immessi correttamente. In quanto alle armature, non consentono particolari benefici tangibili, ma la loro inattesa introduzione nel gioco ci permetterà di correre negli spazi aperti dell’arcipelago con stile.

Time to get cooking!@monsterhunter DLC is coming to Sonic Frontiers November 14th, at 5pm PST – for free! pic.twitter.com/4OV4Z4LbPB — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) October 11, 2022

Il gioco è previsto tra poco meno di un mese. Potremo scorrazzare in libertà con il porcospino l’8 di novembre su tutte le piattaforme attuali. L’ultima avventura della scia blu è prevista infatti su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, PS4 e PS5. Incluso con i preordini, come è ormai consuetudine per la blasonata industria delle produzioni tripla A, ci sarà il bonus Adventurer’s Treasure Box. Grazie ad esso i giocatori potranno partire con il piede giusto, con punti abilità, semi rossi di attacco e semi blu di difesa. In ogni caso, non c’è dubbio: l’avventura si preannuncia ambiziosa e prestigiosa già da ora.

Ora sta a voi dirci la vostra: che speranze avete per l’ultima fatica di Sonic Team? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.