Lost Ark: come iniziare, trucchi e consigli

Apartire dal lancio in Europa e Nord America, Lost Ark ha avuto un successo notevole: che sia grazie al modello free-to-play o alla campagna pubblicitaria di Amazon Games, con questa guida vi spiegheremo, con utili consigli e trucchi, come iniziare al meglio la vostra avventura nell’MMORPG di Smilegate

Cominciare un nuovo MMORPG, per molti giocatori, può diventare un’esperienza complicata. Oltre a sentirsi immersi in un mondo vivo, pieno di giocatori intenti a svolgere le nostre stesse attività, spesso ci sono tantissimi sistemi uno sopra l’altro, facendo sentire il giocatore come travolto dall’eccessivo numero di informazioni che gli vengono lanciate addosso. Con questo articolo cercheremo quindi di venire incontro a coloro che si sono lanciati all’avventura ma che si trovano, per un motivo o per un altro, in difficoltà: cercheremo di spiegarvi, con 10 semplici trucchi e consigli, come iniziare a giocare a Lost Ark, così che possiate ottimizzare al meglio le vostre run e, si spera, godervi al meglio la vostra esperienza di gioco.

Un passo alla volta

La prima indicazione che possiamo darvi, che non rientra propriamente nella lista dei 10 trucchi e consigli su come iniziare al meglio Lost Ark, è quella di non affannarsi a comprendere tutto subito. Siamo abituati, con altri tipi di videogiochi, a comprendere tutti i sistemi fin dal momento in cui ci vengono introdotti: con Lost Ark, e con gli MMORPG in generale, capiterà di vedere sistemi e meccaniche di gioco che non riuscirete a comprendere se non avanzando nell’avventura.

Frenate quindi la vostra urgenza di sapere tutto subito, e fate pace con l’idea che dovrete riporre le vostre attenzioni solo sugli aspetti che vi interessano e che vi sono stati spiegati almeno da un tutorial e una quest. In Lost Ark, vi ritroverete nell’endgame solo una volta raggiunto il livello 50, e quindi per tante ore di gioco ci saranno meccaniche a voi oscure. I 10 consigli che seguono infatti saranno riferiti soltanto alle fasi iniziali del leveling, se quindi avete capito male e cercate una guida sull’endgame non è questo l’articolo a cui riferirsi.

Main Quest, Side Quest e collezionabili – Lost Ark: come iniziare, trucchi e consigli

Questo primo paragrafo, come suggerito dal titolo, riguarda le vostre principali attività durante il leveling. Il primo consiglio è il seguente: nonostante ci sia la classica distinzione tra main quest e side quest, date a entrambe queste categorie lo stesso peso e la stessa importanza. Durante il leveling la stragrande maggioranza dei punti esperienza deriva dalle quest, e perciò sarà importante completarne il più possibile, pena il rischio di procedere con il personaggio underleveled. Le quest secondarie inoltre non sono tantissime, quindi non temete di perdere troppo tempo dietro a queste attività, perché non accadrà.

Il secondo consiglio è quello di tenere d’occhio l’Adventurer’s Tome, cercando di completare la maggior parte degli obbiettivi nelle varie zone. Al suo interno troverete di tutto, tra cui anche diversi tipi di collezionabili (qualcuno ha nominato i maledetti Mokobo Seeds?), e cercare di completare almeno una buona percentuale servirà per alleviare il carico successivamente. Sì, ci stiamo riferendo sempre all’endgame: le attività da fare dopo aver raggiunto il livello 50 sono moltissime, e alleviare in anticipo parte del carico potrà risultare più gradevole una volta avanzati.

Ready, Fight – Lost Ark: come iniziare, trucchi e consigli

Continuando con questa guida su come iniziare a giocare a Lost Ark, i trucchi e i consigli di questa parte riguardano i combattimenti. Il terzo consiglio che vi diamo è di non perdere tempo a uccidere i nemici per la mappa se non ve lo richiede specificamente la quest. I punti esperienza dati dai nemici uccisi sono pochissimi (come detto prima, si guadagnano principalmente dalle quest), talmente poco da risultare insignificanti. Inoltre fare combattimenti extra vi consumerà il vostro gear (che andrà riparato) e vi farà perdere vita inutilmente facendovi sprecare pozioni.

Il gioco inoltre, come bonus, dà ad ogni nuovo giocatore item bonus, come le Phoenix Plume che servono per resuscitare i giocatori bonus o le Health Potion. Ecco, lasciate stare questi item, almeno per le prime ore di gioco. Chiaramente quando la situazione lo richiede per forza utilizzateli, però le prime ore di gioco sono affrontabili tranquillamente senza usare quasi mai niente di tutto ciò. Il motivo per cui vi consigliamo di tenerle inoltre è che, oltre a servire in una fase più avanzata dell’avventura, esse sono pure difficili da craftare, e perciò è meglio tenersele per quando ne avrete davvero bisogno.

Il quinto consiglio che vi diamo, anche se a molti risulterà ovvio forse, è quello di concatenare le skill. La bellezza del combattimento action di Lost Ark sta proprio nella possibilità di concatenare le skill a disposizione così da creare combo potenzialmente infinite e asfaltare enormi orde di nemici. Non abbiate paura dei cooldown, tanto sono tutti abbastanza corti da permettervi di riutilizzarle poco dopo. Concatenando combo e sperimentando le varie build possibili, avrete la possibilità di trovare quella che più vi diverte, senza bisogno di aggrapparsi a build predefinite più efficienti di altre.

Gear e rapporti con gli NPC – Lost Ark: come iniziare, trucchi e consigli

Un’altra cosa che vale la pena evitare, per lo meno finché si sta nel leveling, è migliorare il gear. Come i giocatori degli MMORPG ben sapranno, durante il leveling si viene solitamente ricoperti di gear, in modo da avere le armi e l’armatura sempre al passo con l’avanzamento dei livelli. Per questo motivo, se vi trovate sotto il livello 50, conviene non far caso al sistema di upgrade: tanto l’armatura che vi ritrovate sicuramente la darete via nel breve periodo per fare spazio a una più forte.

Tra le attività secondarie a cui vale la pena dare un’occhiata durante il leveling è quella legata agli NPC “Rapport” (per capirsi, intendiamo quelli che hanno l’icona del cuore, nella prima città ne troverete due per esempio). Parlando con questi NPC, avrete la possibilità di migliorare il vostro rapporto con loro facendo le loro quest, cantandogli canzoni, facendo emote e dando loro regali. In cambio, all’aumentare del livello di rapport essi vi daranno regali sempre più importanti. Controllate quotidianamente quindi questi NPC, così da massimizzare il vostro guadagno in rapport.

Classi, preset e store – Lost Ark: come iniziare, trucchi e consigli

L’ottavo consiglio che vi diamo in questa guida con trucchi e consigli su come iniziare Lost Ark, vi invitiamo caldamente a fare alt per provare tutte le classi. Come detto prima, il gioco da il suo meglio con il sistema di combattimento, e poter provare i vari stili di gioco è importante. State giocando con una classe che dopo un po’ non vi entusiasma più molto? Ricominciate e provate qualcos’altro. Nonostante il leveling sia un processo lungo, comunque buona parte dei vostri item più importanti sono trasferibili da un alt all’altro, quindi la vostra progressione non andrà totalmente perduta.

Come penultimo consiglio possiamo dirvi di usare i preset. Grazie a questi slot aggiuntivi potrete cambiare totalmente skill, gear e set di carte con un unico click. Quando arriverete in fasi più avanzate del gioco, avere set specifici in base alle esigenze sarà importante (per esempio, una classe DPS può avere un preset dedicato a uccidere le orde di nemici semplici mentre un altro dedicato ai boss), e dal momento che il gioco vi dà gratuitamente uno slot extra, può essere una buona idea farne uso.

Ultimo ma non per importanza, questo consiglio è riferito allo store: non comprate niente, almeno nelle prime fasi del gioco. Lo store è riempito di oggetti interessanti e di offerte a tempo che sicuramente alletteranno molti giocatori, ma durante il leveling è il caso di lasciarlo stare. Quando arriverete al livello 50, ovvero, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte finora, nell’endgame, allora molti degli item presenti sullo store risulteranno molto più utili, e allora sarà il momento di fare eventuali acquisti.

Conclusioni

Finiti i trucchi e i consigli per spiegarvi come iniziare a giocare a Lost Ark, non ci resta che augurarvi buon divertimento all’interno del mondo di gioco. Se avete bisogno di altre guide sul gioco di Smilegate pubblicato da Amazon Games, vi invitiamo a guardare la nostra altra guida su come salire di livello velocemente.

Giunti alla fine della guida, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani su tutte le più importanti novità del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.