In questa guida agli Stronghold di Lost Ark vi spiegheremo tutte le diverse funzioni di questi edifici, fondamentali per l’endgame

L’atteso Lost Ark è finalmente uscito per il pubblico occidentale, e con esso arrivano anche tutte le sfide e le prove tipiche di ogni enorme MMORPG. Ci sono molti modi per giocare a un MMORPG, viaggiando tra deserti e foreste infinite, attraversando intere regioni o affrontando Dungeon pericolosi ed enormi boss. Lost Ark non fa differenza e sarà pieno di attività da svolgere. Una delle cose più interessanti da fare all’interno del nuovo titolo pubblicato da Amazon è quello di sbloccare e occuparsi di uno Stronghold, le roccaforti che potranno diventare di nostra proprietà e che potremo abbellire a nostro piacimento. In questa guida agli Stronghold di Lost Ark vi spiegheremo tutte le loro funzioni.

Cosa sono gli Stronghold in Lost Ark?

Gli Stronghold in Lost Ark sono una base operativa per i giocatori. Servono molto ai giocatori per quanto riguarda la progressione e il crafting degli oggetti. Gli Stronghold possono essere sbloccati a livello 25 e potranno essere utilizzati come dimora dal vostro personaggio. Ma non è finita qui. Perché saranno fondamentali soprattutto nella fase dell’endgame, dato che sarà possibile creare alcuni tra gli oggetti più potenti del gioco, livellare i personaggi, completare le research tasks, mandare la propria ciurma in missione, sistemare i propri pets e molto altro. Questi importanti edifici si riveleranno fondamentali all’interno del gioco.

Come sbloccare gli Stronghold – Lost Ark Stronghold: guida e cosa sapere

Raggiunto il livello 25 e dopo aver riconquistato il Castello di Luterra, si sbloccherà la missione “Clerk Theo’s Invitation“. Dopo averla completata sarà possibile sbloccare lo Stronghold e la canzone che permetterà di utilizzare il fast travel verso di essa. All’inizio non ci sarà granché al suo interno, e bisognerà investire un po’ di tempo per potenziarla, così che poi possa essere utile e funzionale al giocatore.

Una volta ottenuto sarà possibile accederci ogni volta selezionando la canzone Song of Heart and Home, così da essere teletrasportati a destinazione. Qui si avrà l’accesso a:

Laboratorio : Qui sarà possibile creare nuovi potenziamenti per lo Stronghold e creare nuove pozioni

: Qui sarà possibile creare nuovi potenziamenti per lo Stronghold e creare nuove pozioni Workshop : Servirà a creare consumabili e altri oggetti

: Servirà a creare consumabili e altri oggetti Station : Si potranno dare ordini ai membri del proprio equipaggio per completare missioni giornaliere comprese alcune attività dell’endgame.

: Si potranno dare ordini ai membri del proprio equipaggio per completare missioni giornaliere comprese alcune attività dell’endgame. Manor : Si potranno impostare i bonus per il proprio Stronghold

: Si potranno impostare i bonus per il proprio Stronghold Training Camp : Si potranno potenziare i livelli dei propri altri personaggi fino a due livelli al di sotto il proprio PG principale.

: Si potranno potenziare i livelli dei propri altri personaggi fino a due livelli al di sotto il proprio PG principale. Knowledge Transfer: Potenzia il livello di un personaggio fino al 50 al costo di diverso oro.

Analizziamo dunque nel dettaglio tutte le funzioni degli Stronghold di Lost Ark e delle sue stanze appena descritte in questa guida.

Le funzionalità del proprio Stronghold – Lost Ark Stronghold: guida e cosa sapere

Ecco un elenco di tutte le opzioni disponibili all’interno degli Stronghold, tra le varie stanze e opzioni che sarà possibile gestire all’interno di questi edifici completamente personalizzabili.

Laboratorio

Nel laboratorio si potranno sbloccare nuove funzioni per gli Stronghold. Si potranno ottenere nuove ricette, migliorare le parti della roccaforte e ottenere nuove navi. Per farlo però serviranno diverse ore e molti materiali, soprattutto legno e minerali.

Workshop

Qui si potranno creare diversi oggetti soprattutto quelli più potenti utili durante l’endgame. Che siano oggetti da usare in battaglia, pozioni per gli HP, strumenti o oggetti cosmetici, qui si potrà creare tutto questo e si potranno anche ottenere nuove ricette per creare oggetti ancora più potenti.

Station

Da qui si potranno mandare i membri del proprio equipaggio in giro per il mondo a completare missioni, a patto che si abbia almeno una nave. Queste missioni serviranno a migliorare la propria fortezza investendo del denaro, ottenendo materiali unici o ricompense dai Chaos Dungeon o dai Guardians Raids.

Manor

All’interno dello Stronghold ci saranno diverse strutture che garantiranno degli effetti passivi. Qui si potrà scegliere quali effetti passivi tenere attivi o inattivi.

Training Camp

Si guadagnerà l’accesso al Training Camp soltanto una volta che si sarà raggiunto il livello 52. Qui si potranno potenziare i propri altri personaggi fino a due livelli sotto quello di livello più alto, così da poter tenere un certo bilanciamento tra i vostri vari PG.

Knowledge Transfer

Qui si potrà potenziare qualsiasi personaggio fino al livello 50 sin da subito tramite un processo che richiederà 8 ore reali di tempo e 600 Gold.

Migliorare il proprio Stronghold – Lost Ark Stronghold: guida e cosa sapere

La maggior parte delle stanze del proprio Stronghold avrà tiers e livelli che ne miglioreranno le funzionalità. Per fare ciò bisognerà però avviare delle ricerche che sbloccheranno ulteriori opzioni per la propria fortezza. In linea di massima, se si vuole potenziare un aspetto del proprio Stronghold, ma non risulta possibile al momento, allora probabilmente bisognerà potenziare il livello generale della fortezza.

Come i propri personaggi infatti, anche gli Stronghold hanno dei livelli. Questi verranno guadagnati utilizzando le funzionalità della fortezza in qualsiasi modo, ad esempio facendo delle ricerche, creando oggetti o mandando la propria ciurma in spedizione. Ognuna di queste azioni garantirà CP, l’esperienza che renderà possibile il potenziamento delle proprie fortezze.

Materiali per gli Stronghold – Lost Ark Stronghold: guida e cosa sapere

Come già detto, varie stanze e compiti richiedono materiali. Che si tratti di minerali, legno, piante o cibo. Niente è gratis! Quindi, se si vorrà utilizzare la propria roccaforte al meglio delle sue possibilità, ci sarà bisogno di risorse, e per ottenerle bisognerà commerciare. Quando si è in giro per il mondo, premete “B” per passare agli strumenti di abilità commerciale. La raccolta di minerali, fiori e legno conta come utilizzo delle proprie abilità commerciali.

Tra i posti consigliati per ottenere minerali c’è Lakebar, per il legno la Sunbright Hill, mentre per i fiori la Dyorika Plain. Si possono anche scambiare i propri materiali in caso si possegga un gran numero di materiali esotici. Questi si potranno scambiare con i mercanti vicini allo spawn point della propria isola.

Conclusioni e suggerimenti finali sugli Stronghold

Siamo giunti alla fine della nostra guida sugli Stronghold di Lost Ark. Prima di concludere ecco alcuni preziosi consigli per gestire al meglio queste strutture.

Avere sempre una missione attiva . Queste richiedono tempo e serviranno a guadagnare XP e Seals il più possibile.

. Queste richiedono tempo e serviranno a guadagnare XP e Seals il più possibile. Concentratevi prima sul potenziamento della parte del Manor . Questa sbloccherà in seguito le opzioni di ricerca del laboratorio.

. Questa sbloccherà in seguito le opzioni di ricerca del laboratorio. Prima di concludere la vostra sessione di gioco, ricordatevi di mandare il vostro equipaggio in una lunga missione nella Station. In questo modo sarà conclusa quando ritornerete a giocare.

nella Station. In questo modo sarà conclusa quando ritornerete a giocare. I banchetti daranno potenziamenti gratuiti alle statistiche , quindi ricordatevi di attivarle prima di andare in un Abyss Dungeon o in un Legion Raid.

, quindi ricordatevi di attivarle prima di andare in un Abyss Dungeon o in un Legion Raid. I collezionabili sono rari e qualche volta sono venduti dai mercanti. Questi possono darvi delle ricompense che aumentano le statistiche dei vostri personaggi, danno degli Skill Point extra e molto altro.

Se volete altre guide su Lost Ark potete anche scoprire come aumentare di livello velocemente, oppure potete trovare la nostra guida ai migliori titoli di questo genere. Per restare aggiornati su tutti i titoli più importanti del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo passando per Instant Gaming.