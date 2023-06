Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Layers of Fear, il capitolo che si pone a metà fra sequel e remake dell’originale del 2016 ad opera di Bloober Team

I ragazzi di Bloober Team sono stati praticamente sulla bocca di tutti, negli ultimi anni. Se non consideriamo The Medium, la prima esperienza next-gen originariamente nata in esclusiva per Xbox, poi passata anche a Sony, ultimamente lo studio è al lavoro proprio per quest’ultima sul remake di Silent Hill 2. Così, titolini, giusto per dire. A giugno, invece, per la precisione giorno 15, Layers of Fear arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X | S per tornare a farci vivere la paura quella vera, quella già sperimentata nel lontana 2016 con l’ottimo primo capitolo. Questa nuova iterazione si pone nel limbo a metà fra sequel e remake dell’originale e siamo veramente curiosi di capire a cosa davvero gli sviluppatori stavano puntando. Nel mentre, in attesa del lancio, possiamo buttare un’occhiata alla lista trofei completa!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Layers of Fear consta di 52 statuette totali, di cui 36 di bronzo, 14 d’argento, una d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo, motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Layers of Fear. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Layers of Fear: svelata la lista trofei completa

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Un frammento della storia : Raccogli un frammento della storia.

: Raccogli un frammento della storia. Qualcosa di importante : Raccogli un oggetto.

: Raccogli un oggetto. Segno di debolezza : Distruggi uno degli oggetti con la luce.

: Distruggi uno degli oggetti con la luce. L’arte del movimento : Fai recitare il manichino.

: Fai recitare il manichino. Pesante fardello : Supera il Labirinto Ipnotico.

: Supera il Labirinto Ipnotico. È coperto per un motivo : Lavora al Magnum Opus.

: Lavora al Magnum Opus. Potresti avere un problema : Raccogli 12 disegni dei roditori.

: Raccogli 12 disegni dei roditori. L’impressione dell’artista : Raccogli lo schizzo di un ratto.

: Raccogli lo schizzo di un ratto. Immortalato nel mio cuore : Raccogli 12 cimeli di famiglia.

: Raccogli 12 cimeli di famiglia. Frammenti di amore : Trova un cimelio di famiglia.

: Trova un cimelio di famiglia. Sussurri a lungo dimenticati : Raccogli 42 oggetti di sussurri.

: Raccogli 42 oggetti di sussurri. Bisognava provarci : Chiama il numero di emergenza.

: Chiama il numero di emergenza. Istinto di autoconservazione : Presta attenzione al segnale d’allarme.

: Presta attenzione al segnale d’allarme. Girovago : Percorri 1.000 passi.

: Percorri 1.000 passi. Luci, motore, azione! : Inizia a girare il tuo film.

: Inizia a girare il tuo film. Opera omnia : Porta 11 poster dei film nella tua cabina.

: Porta 11 poster dei film nella tua cabina. Debutto : Trova il tuo primo poster di un film.

: Trova il tuo primo poster di un film. Un mosaico di dolore: Osserva 8 diapositive nella tua cabina.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Layers of Fear: svelata la lista trofei completa

Concludiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Uno spaccato di vita : Trova la tua prima diapositiva.

: Trova la tua prima diapositiva. Un vero scoop : Ascolta 4 interviste al fonografo.

: Ascolta 4 interviste al fonografo. Campionatura : Usa il fonografo.

: Usa il fonografo. Il pescatore : Scova qualcosa con il cannocchiale.

: Scova qualcosa con il cannocchiale. La tempesta perfetta : Invia un messaggio di SOS.

: Invia un messaggio di SOS. Apollo 13 : Muoviti nello spazio senza urtare alcun ostacolo.

: Muoviti nello spazio senza urtare alcun ostacolo. In un solo ciak : Attraversa il set senza farti illuminare nelle luci.

: Attraversa il set senza farti illuminare nelle luci. Se7te mari : Salva tutte le anime perdute.

: Salva tutte le anime perdute. Come se fosse ieri : Rievoca 6 ricordi della tua infanzia.

: Rievoca 6 ricordi della tua infanzia. Il quadro generale : Assembla tutti i pezzi del rompicapo.

: Assembla tutti i pezzi del rompicapo. Alienazione genitoriale : Prendi la parte di un genitore per tutta la sequenza del litigio.

: Prendi la parte di un genitore per tutta la sequenza del litigio. C’era una volta : Guarda l’intera storia di Cappuccetto Rosso.

: Guarda l’intera storia di Cappuccetto Rosso. Eredità : Ricevi la tua eredità.

: Ricevi la tua eredità. Primi passi : Compi il primo passo verso la libertà.

: Compi il primo passo verso la libertà. L’agognata libertà : Spezza la prima catena.

: Spezza la prima catena. Corrispondenza angosciosa : Colleziona 32 appunti.

: Colleziona 32 appunti. Conversazione difficile : Sopravvivi alla prima conversazione.

: Sopravvivi alla prima conversazione. Ricreazione: Sopravvivi alla seconda conversazione.

I trofei d’argento | Layers of Fear: svelata la lista trofei completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Affronta le tue paure : Vedi il tuo nemico e fallisci.

: Vedi il tuo nemico e fallisci. Rifiutati di guardare : Evita il tuo nemico.

: Evita il tuo nemico. Tutto ciò che è necessario : Trova qualcosa per trattenerla.

: Trova qualcosa per trattenerla. Una prospettiva diversa : Trova qualcosa da trattenere.

: Trova qualcosa da trattenere. Finito : Finisci il Magnum Opus.

: Finisci il Magnum Opus. Dacci un taglio : Spezza il circolo vizioso.

: Spezza il circolo vizioso. Non siamo soli : Porta 3 oggetti misteriosi nella tua cabina.

: Porta 3 oggetti misteriosi nella tua cabina. Codice d’onore : Decifra un oggetto misterioso.

: Decifra un oggetto misterioso. Fine dei provini : Prendi la decisione finale.

: Prendi la decisione finale. La spada e il serpente : Uccidi il malvagio serpente che si aggira nel paese delle fiabe.

: Uccidi il malvagio serpente che si aggira nel paese delle fiabe. L’albero e la mela : Scopri la tua vera eredità.

: Scopri la tua vera eredità. Spunti di riflessione : Raccogli 11 oggetti.

: Raccogli 11 oggetti. Un nuovo modo : Sopravvivi alla terza conversazione.

: Sopravvivi alla terza conversazione. La tragedia si compie: Osserva la fine della storia della musicista.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Layers of Fear: svelata la lista trofei completa

Ci avviciniamo alla fine con l’unica statuetta d’oro:

Vero riflesso: Completa la storia della scrittrice.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Layers of Fear!

La storia completa: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Layers of Fear. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!