CORSAIR rivoluziona l’assemblaggio dei PC con le componenti intelligenti iCUE LINK

L‘azienda CORSAIR rivoluziona l’assemblaggio dei PC con il suo nuovissimo ecosistema di componenti intelligenti iCUE LINK

CORSAIR (qui per maggiori info) ha inaugurato oggi una nuova era dell’assemblaggio PC, presentando al pubblico un ecosistema smart e semplificato di componenti intelligenti iCUE LINK. iCUE LINK ridefinisce il modo in cui assemblatori esperti e principianti potranno creare il loro prossimo PC. Con l’implementazione di una tecnologia a cavo singolo in attesa di brevetto in grado di ridurre il tempo necessario per assemblare e configurare una nuova configurazione del 50%. Riducendo significativamente la gestione complessiva dei cablaggi. Niente più intrecci di fili, hub di connessione, splitter PWM e RGB ad ingombrare il case: tutto questo grazie alla semplicità senza precedenti ed al potenziale offerto dall’ecosistema iCUE LINK.

Dettagli sulle nuove componenti intelligenti iCUE LINK di CORSAIR

Un micro-controller integrato in ciascun componente iCUE LINK funge da “cervello” e comunica con il System Hub. Dando quindi vita ad una nuova generazione di prodotti in grado di fare da apripista a nuove, entusiasmanti, possibilità. Tra queste, ad esempio, l’innovativa modalità di illuminazione RGB “Time Warp”. Questa sfrutta un effetto stroboscopico per far sembrare le ventole congelate oppure in grado di dare la parvenza di una rotazione contraria. Oltre a rendere possibile la gestione di singole curve di risposte delle ventole che consentono di ottimizzare il rumore e le performance come mai prima d’ora.

Supporta un’ampia gamma di prodotti come ventole, dissipatori AIO, componenti per sistemi di raffreddamento personalizzati e molto altro. Con iCUE LINK assemblare un PC e creare un sistema ordinato è facile e veloce. Tutti i dispositivi iCUE LINK possono essere collegati a catena come componenti del System Hub, ognuno connesso a quello successivo utilizzando un unico cavo. Sfruttando questi connettori universali reversibili, non sarà più necessario cercare il filo giusto, lo splitter o un adattatore specifico.

Novità in arrivo

La prima serie di prodotti iCUE LINK prevista per il lancio a giugno 2023 includerà componenti nuovissimi come ventole, dissipatori AIO e il System Hub. Le QX120 e QX140 RGB, in attesa di brevetto, sono le prime ventole al mondo a controllo completamente digitale. Queste vantano un cuscinetto magnetico a cupola proprietario, un sensore di temperatura digitale e quattro anelli luminosi RGB. La nuova serie iCUE LINK RGB di dissipatori a liquido All-in-One ad alte prestazioni è dotata di un’illuminazione spettacolare. Oltre ad avere un sistema che consente di nascondere i cavi, per un aspetto impeccabile.

Nel 3° trimestre 2023 seguirà una gamma ampliata di prodotti per sistemi di raffreddamento personalizzati Hydro X Series con supporto iCUE LINK. Tra cui waterblock per CPU, per GPU e sistemi pompa/serbatoio. iCUE LINK ha ancora molto da offrire in futuro e CORSAIR inserirà costantemente numerosi prodotti nel nuovo ecosistema per consentire a tutti di assemblare in proprio PC in assoluta semplicità.

Disponibilità e prezzi del nuovissimo ecosistema di componenti intelligenti iCUE LINK di CORSAIR

I primi prodotti dell’ecosistema di componenti intelligenti iCUE LINK sarà disponibile a giugno 2023 nel negozio online di CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali. Per i prezzi aggiornati dei singoli prodotti iCUE LINK, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).