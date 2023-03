Silent Hill 2 Remake: lo sviluppo è quasi completato

A quanto pare lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è quasi completato. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il secondo capitolo di questo celebre franchise è considerato all’unanimità come uno dei videogiochi horror più riusciti mai creati nella storia del medium videoludico. A fronte di ciò non stupisce come, l’annuncio ufficiale di un rifacimento di questa celebre opera abbia suscitato parecchio hype nella community di appassionati. Non sappiamo ancora quando potremo mettere le mani su Silent Hill 2 Remake, ma stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, lo sviluppo del titolo è quasi completato.

Sviluppo quasi completato per Silent Hill 2 Remake

In alcune recenti dichiarazioni il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, pare abbia dichiarato che lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è ormai quasi completato, per la gioia dei fan di tutto il mondo che attendono con ansia questo nuovo rifacimento. È inutile dire che le aspettative per quest’ultimo sono decisamente alte, considerando l’importanza dell’opera originale, alla quale gli sviluppatori hanno dichiarato di voler rimanere molto fedeli (soprattutto per quanto riguarda la trama), per non snaturare le atmosfere disturbanti che fecero tremare milioni di giocatori nell’ormai lontano 2001.

Il titolo, che verrà rilasciato su PlayStation 5 e PC, è attualmente ancora privo di una data d’uscita ufficiale, ma le dichiarazioni di cui sopra fanno ben sperare sul fatto che quest’ultima potrebbe arrivare a breve. A fronte di ciò, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Konami, il quale potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi, magari accompagnato da nuovi succosi dettagli sull’opera.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.