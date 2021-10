Hell Let Loose: guida con i migliori trucchi e consigli

Hell Let Loose arriva anche sulle console nex-gen: ecco una guida contenente i migliori trucchi e consigli per diventare dei veterani in poco tempo

Hell Let Loose è un gioco ambientato nella seconda Guerra Mondiale, con all’interno i fronti americani e tedeschi, formati da un massimo di cinquanta giocatori ciascuno. Appartiene al genere che circonda i simulatori militari: giochi come ArmA III, Insurgency, Squad, titoli con molti parti tecniche e dettagliate, improntate sul realismo estremo, difficili, forse impossibili da imparare se affrontati con un approccio superficiale. Hell Let Loose è uno di questi giochi: è per questa ragione che vi forniremo una guida con i migliori trucchi e consigli, per tramutarvi da novellini inetti ed ingenui a macchine da guerra erose dalle pallottole.

From zero to Hero

Iniziamo la nostra guida sui trucchi e consigli di Hell Let Loose dal menu di gioco: partiamo dalla sezione Settings (impostazioni), stabilendo la grafica ed i comandi desiderati. Sarà necessario aggiungere anche l’opzione che mostra i team alleati entro i 500 metri, in modo da evitare brutte sorprese come il fuoco amico, per via delle uniformi non facilmente distinguibili da lontano. Si può evitare l’opzione Barracks, poiché lì troveremo solo modi per personalizzarsi, cosa piuttosto superflua per chi è carne fresca. Potremo quindi passare all’accesso ai server nel browser, che apparirà entrando nella sezione Enlist (Schierati). Le modalità disponibili sono due:

Warfare (conflitto) : due fazioni possedenti entrambi una zona per lato, si combatteranno per un’altra zona centrale neutra. Con delle mappe sempre divise in cinque zone, il compito delle fazioni sarà mettere all’angolo quella avversaria, conquistando tutte le zone entro un tempo limite. Una volta scaduto, la vittoria spetterà allo squadrone con più zone catturate.

: due fazioni possedenti entrambi una zona per lato, si combatteranno per un’altra zona centrale neutra. Con delle mappe sempre divise in cinque zone, il compito delle fazioni sarà mettere all’angolo quella avversaria, conquistando tutte le zone entro un tempo limite. Una volta scaduto, la vittoria spetterà allo squadrone con più zone catturate. Offensive (Offensiva): una fazione attacca, l’altra difende. Chi si trova a difendere avrà già conquistato tutte le zone, e sta dunque all’avversario venire a prendersi tutti gli strongpoints, che possono essere presi fintanto che una squadra ha altre unità nelle vicinanze. Nelle mappe, ci sono circa 90 aree con strongpoints, che combinati alle mappe rendono le partite molto più varie ed intrattenenti.

Classi e schieramenti – Hell Let Loose: guida con trucchi e consigli

Si dovrà decidere a quale lato appartenere: Alleati o Asse; in seguito, in quale squadra stare. Tra i consigli che possiamo dare, piuttosto che creare subito una propria squadra, è di entrare in una esistente, poiché un Ufficiale navigato di Hell Let Loose avrà sicuramente dei trucchi e dell’esperienza preziosa. Nella squadra ci saranno anche sei soldati di Fanteria, tre Armor (corazzati) e due Recon (ricognizione). Per i novizi, è meglio partire con la classe di Rifleman (fuciliere) nelle squadre di Fanteria, poiché avremo tutte le armi base. Con il guadagno di punti esperienza si crescerà di livello, sbloccando nuovi cosmetici ed accessori per ogni classe. Le classi principali sono:

Comandante: controlla la partita e dà ordini a tutte le squadre. Può chiamare il supporto facendo distribuire per via aerea munizioni, fare bombardamenti, mandare camion di rifornimento, mezzi pesanti e piazzare Guarnigioni.

controlla la partita e dà ordini a tutte le squadre. Può chiamare il supporto facendo distribuire per via aerea munizioni, fare bombardamenti, mandare camion di rifornimento, mezzi pesanti e piazzare Guarnigioni. Capo-squadra o Ufficiale: controlla la squadra di Fanteria, è in grado di porre nella mappa delle Guarnigioni e presidi di guardia.

Questi due sono i ruoli più importanti, su cui dovranno fare affidamento tutti gli altri membri della squadra, composta da:

Fuciliere: tipico soldato segnato dalle intemperie della battaglia, con equipaggiamento standard e munizioni da dare ai propri compagni.

tipico soldato segnato dalle intemperie della battaglia, con equipaggiamento standard e munizioni da dare ai propri compagni. Assalto: possiede fucili automatici o SMG, granate fumogene con il quale celarsi e delle bende.

possiede fucili automatici o SMG, granate fumogene con il quale celarsi e delle bende. Fuciliere automatico: ottimo sia in attacco che in difesa, include armi piuttosto pesanti come l’SMG.

ottimo sia in attacco che in difesa, include armi piuttosto pesanti come l’SMG. Medico : avrà con sé un fucile o pistola, siringhe di morfina, granate fumogene e bende. Si adatta ottimamente ad una partita svolta in difensiva, per andare a rianimare i compagni; non ha molte munizioni o potenza per un attacco.

: avrà con sé un fucile o pistola, siringhe di morfina, granate fumogene e bende. Si adatta ottimamente ad una partita svolta in difensiva, per andare a rianimare i compagni; non ha molte munizioni o potenza per un attacco. Supporto: ha con sé un SMG, munizioni, granate e bende. I suoi rifornimenti potranno a rimpinguare l’equipaggiamento degli alleati, oltre che poter andare a costruire postazioni difensive.

ha con sé un SMG, munizioni, granate e bende. I suoi rifornimenti potranno a rimpinguare l’equipaggiamento degli alleati, oltre che poter andare a costruire postazioni difensive. Cecchino: dietro le linee nemiche, avrà modo di far piovere un caos di piombo sopra le loro postazioni di guardia e presidi.

dietro le linee nemiche, avrà modo di far piovere un caos di piombo sopra le loro postazioni di guardia e presidi. Mitragliere: capostipite del fuoco di soppressione, munito di mitragliatore, pistola e bende, pronto a folli gesta con la sua fedele macchina fabbrica-morte.

Lavoro per tutti – Hell Let Loose: guida con trucchi e consigli

Alcuni ruoli avranno un compito specifico a cui adempiere nel corso della battaglia:

Geniere: fornito di SMG o fucile, un martello, chiavi inglesi, fiamma ossidrica, mine anti-carro ed anti-uomo. Trasporta con sé anche delle tracolle Sachel contenenti esplosivi. La chiave inglese servirà a posizionare strutture difensive, e con il martello si creeranno edifici tramite le risorse circostanti. La fiamma ossidrica sarà utile a riparare i carri.

fornito di SMG o fucile, un martello, chiavi inglesi, fiamma ossidrica, mine anti-carro ed anti-uomo. Trasporta con sé anche delle tracolle Sachel contenenti esplosivi. La chiave inglese servirà a posizionare strutture difensive, e con il martello si creeranno edifici tramite le risorse circostanti. La fiamma ossidrica sarà utile a riparare i carri. Anti-Carro: in grado di beffare i giganti metallici del campo di battaglia, grazie al suo bazooka o panzerschreck, e in alternativa posizionando dei cannoni anti-carro con la chiave inglese. Obiettivo: il retro dei carri.

in grado di beffare i giganti metallici del campo di battaglia, grazie al suo bazooka o panzerschreck, e in alternativa posizionando dei cannoni anti-carro con la chiave inglese. Obiettivo: il retro dei carri. Spotter: con una posizione privilegiata, in diretto contatto con Comandante, Capo-squadra e Corazzato, avrà con sé delle mine AP ed un posto di guardia dal quale scovare i nemici con il binocolo, per poi servirli al cecchino.

con una posizione privilegiata, in diretto contatto con Comandante, Capo-squadra e Corazzato, avrà con sé delle mine AP ed un posto di guardia dal quale scovare i nemici con il binocolo, per poi servirli al cecchino. Comandante Carro: un solo individuo che pone le decisioni nel carro. Può parlare direttamente con il Comandante, il Capo-squadra e gli spotter. Anche lui è munito di utili binocoli.

un solo individuo che pone le decisioni nel carro. Può parlare direttamente con il Comandante, il Capo-squadra e gli spotter. Anche lui è munito di utili binocoli. Membri Equipaggio: due persone fondamentali per la gestione del carro, che si divideranno i compiti di guidare, sparare e trovare le posizioni, sotto la guida del Comandante del carro.

Non c’è posto per timidi – Hell Let Loose: guida con trucchi e consigli

Dopo questa introduzione sulle fondamenta del gioco che vale la pena imparare, passiamo ad una lista generale di consigli da applicare sul campo di battaglia di Hell Let Loose; i nemici rimarranno sopraffatti da tale sapienza sui trucchi del mestiere, nonostante il nostro grado irrisorio.

Sarà necessario parlare ai compagni squadra , e per fare ciò servirà un buon equipaggiamento anche nella vita reale. Per scrivere ai propri compagni, bisogna tenere premuto C , mentre premendo V si parlerà con i giocatori più vicini. Premendo X , nel caso si sia un Capo-squadra, si potrà parlare con gli altri Capo-squadra ed il Comandante. Se la vostra squadra mantiene il silenzio radio, sarà meglio trovare qualcuno di più comunicativo. Inoltre, seguire gli ordini degli Ufficiali sarà fondamentale; non esistono ronin o Rambo in questo gioco: la solitudine ti porterà alla sconfitta. Anche per questo motivo sarà meglio porre domande al proprio team, nel caso servisse fugare qualche dubbio.

, e per fare ciò servirà un buon equipaggiamento anche nella vita reale. Per scrivere ai propri compagni, bisogna tenere premuto , mentre premendo si parlerà con i giocatori più vicini. Premendo , nel caso si sia un Capo-squadra, si potrà parlare con gli altri Capo-squadra ed il Comandante. Se la vostra squadra mantiene il silenzio radio, sarà meglio trovare qualcuno di più comunicativo. Inoltre, degli Ufficiali sarà fondamentale; non esistono ronin o Rambo in questo gioco: la solitudine ti porterà alla sconfitta. Anche per questo motivo sarà meglio porre domande al proprio team, nel caso servisse fugare qualche dubbio. I soldati avranno un ruolo specifico, ed è importante che ognuno faccia la sua parte: I genieri possono posizionare i nodi di risorse in territorio amico. Tra le risorse, visionabili nella parte superiore della mappa, vi sono munizioni, manodopera, carburante. Da esse è anche possibile creare dei carri, richiedere bombardamenti e dei rifornimenti aerei. Ogni unità avrà delle bende con sé, permettendo di fasciarsi per conto proprio nel caso non ci siano medici vicini. I medici potranno rianimare i giocatori, dunque non sarà necessario spammare come forsennati il tasto di schieramento. Chiamarli attraverso la chat di prossimità è il metodo più funzionale.

La mappa ed i simboli chiave – Hell Let Loose: guida con trucchi e consigli

La mappa è divisa in settori, tre in altezza e cinque in larghezza. Ogni fazione ha all’inizio sei settori, di cui i tre più indietro fungono da HQ per lo spawn. Ciascun settore possiede uno strongpoint, cioè una piccola sezione all’interno del settore, che raddoppia il valore ottenuto quando lo si sta catturando. Si tratta di un punto utile in caso si stia in svantaggio numerico durante la conquista. Gli strongpoints sono identificabili sulla mappa con delle piccole aree ombreggiate. Hanno tutti diverse grandezze e forme, quindi servirà sempre una nuova strategia per appropriarsene.

Tra i trucchi e consigli per rendere l’esperienza ancora più realistica in Hell Let Loose, c’è il nascondere l’HUD con il tasto T, inclusi gli strongpoints e i segnali del Capo-squadra. Con il tasto centrale del mouse si potrà porre un segnale, e sarà visibile ai propri compagni. Aprendo con M la mappa si vedranno dei punti verdi (propria unità), e punti blu (la propria fazione); un cerchio giallo con tre stelle marcherà la squadra del Comandante. I triangoli con antenne sono Avamposti, ed avranno una barra verde se appartengono alla propria squadra; i cerchi con le bandiere sono Guarnigioni. Infine, i nemici non avranno icone visibili sulla mappa.

Avamposti e Guarnigioni – Hell Let Loose: guida ai migliori trucchi e consigli

Non si tratta propriamente di trucchi o consigli specifici, ma è comunque apprezzabile avere conoscenza delle differenze tra Avamposti e Guarnigioni di Hell Let Loose, in modo da poterli gestire al meglio:

Gli Avamposti possono trovarsi ovunque e permettono di spawnare ogni 20 secondi. Possono essere posizionati dal Capo-squadra e se ne può avere solo uno sul campo; se posizionato nonostante ce ne sia già uno, il precedente sarà distrutto. Gli Avamposti sono posizionabili in un settore di quello nemico se effettuato dallo Spotter. Se un nemico si trova a 50 metri dall’Avamposto, l’indicatore sulla mappa diventerà rosso. Può essere distrutto nel caso venga conquistato da un nemico, se il settore viene bloccato, se un giocatore o veicolo nemico arriva a 10 metri da esso, se viene colpito da una granata, dall’attacco di un carro e da un razzo AT.

Le Guarnigioni sono costruibili dal Comandante, dall’Ufficiale o dallo Spotter, e non possono trovarsi in territorio neutrale. Permettono di spawnare ogni 40 secondi. Sono piazzabili solo otto Guarnigioni alla volta, e per costruirne un altra bisogna rimuoverla manualmente o con le abilità del Comandante. Inoltre, per edificarle sono necessarie delle Provviste. Quando un nemico si troverà a 50 metri da esse, l’indicatore sulla mappa diventerà rosso, e a 15 metri si disabiliterà, impossibilitando lo spawn. Le Guarnigioni possono essere distrutte quando il settore viene catturato dai nemici, se viene smantellato, se fatto esplodere con la borsa Satchel, un razzo o l’attacco di un carro.

Non avrai il mio scalpo – Hell Let Loose: guida con trucchi e consigli

Poiché non c’è un feed delle uccisioni, sarà difficile capire se si è riusciti a fare fuori un soldato avversario. Nel dubbio, mirare sempre alla testa. Sentendo il ticchettio di un elmetto, si saprà di essere andati a segno, altrimenti sarà udibile un colpo ovattato per via dei proiettili che entrano nel corpo. I colpi alla testa rendono impossibile la rianimazione. Anche gli esplosivi non permetteranno di rianimare i soldati caduti. Ricordiamo inoltre che, con la gravità del proiettile e la differenza di velocità, nel caso nemico stia correndo da lontano si dovrà regolare bene il tiro. Per armi poco potenti, dunque, mirare sempre in alto.

Bisognerà poi evitare di correre senza alcuna copertura: meglio muoversi di punto in punto mentre si è abbassati o sdraiati; i proiettili non saranno bloccati dai cespugli, e spesso il legno non si renderà utile per coprirci. Il ritmo di Hell Let Loose è decisamente più lento rispetto ai comuni FPS come Call of Duty o Battlefield, per questo i nostri trucchi e consigli serviranno anche a pianificare per bene i propri movimenti nel corso della partita. In caso di incertezza, rivolgersi all’Ufficiale per un nuovo obiettivo da seguire, oppure seguire i propri compagni con le idee più chiare.

Nel caso si stesse attaccando e non si è ancora stati individuati, evitare di tentare un confronto immediato verso il nemico: una posizione vantaggiosa è più importante del rischiare di essere scovato. Quando ci si trova ad attaccare delle postazioni fortificate prive di nascondigli, torneranno utili delle granate fumogene; se non se ne dispone, basterà chiedere a qualcuno nella propria squadra di lanciarle. Le munizioni e gli armamenti saranno recuperabili dalle apposite scatole che i fucilieri ed il supporto metteranno sul terreno.

All’ Ovest niente di nuovo

Ed è con questi ultimi consigli per Hell Let Loose che terminiamo la nostra corposa guida; ormai avrete certamente imparato i trucchi principali per diventare un soldato eccellente, e sarete pronti ad affrontare ogni tipo di avversario e situazione all’interno del gioco. Il titolo era inizialmente uscito in early access su Steam, ed è definitivamente disponibile su PC dal 27 luglio, mentre è su PS5 ed Xbox Series S ed X dal 5 ottobre. Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per ulteriori guide sui videogiochi, mentre per nuovi titoli a basso prezzo controllate lo store di Instant Gaming.