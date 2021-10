Apex Legends: arriva lo spettrale evento di Halloween

Lo sparatutto battle royale Apex Legends si prepara a festeggiare Halloween con tanti nuovi eventi

Il battle royale free-to-play Apex Legends si prepara a festeggiare Halloween in maniera speciale. A partire dal 12 ottobre inizierà l’evento Mostri Dentro, che permetterà ai giocatori di partecipare a diversi eventi all’interno del titolo. Tra questi tornerà una delle modalità preferite dai fan chiamata Shadow Royale. Per l’occasione è stato distribuito un trailer che ci mostra tutte le novità che arriveranno all’interno di Apex Legends per il periodo di Halloween.

Apex Legends e tutti gli eventi previsti per Halloween

Apex Legends celebra ancora una volta Halloween con l’evento Mostri Dentro che offre spaventi e sorprese. A partire dal 12 ottobre, Revenant gestisce gli Apex Games con il suo marchio di divertimento e paura, compreso il ritorno di una delle modalità più amate, Shadow Royale. L’evento prevederà anche una mappa delle Arene completamente nuova e nuovi oggetti cosmetici disponibili per un periodo limitato. Ecco di seguito tutte le novità che arriveranno all’interno del nuovo update.

Nuova mappa delle Arene: Encore – Monster’s Within porterà con sé una mappa delle Arene completamente nuova per terrorizzare vecchi e nuovi giocatori.

– Monster’s Within porterà con sé una mappa delle Arene completamente nuova per terrorizzare vecchi e nuovi giocatori. Il ritorno di Shadow Royale – Shadow Royale inizia con una partita a tre, e quando i giocatori muoiono, vengono resuscitati in una potente “Shadow Form” per vendicarsi dei loro assassini.

– Shadow Royale inizia con una partita a tre, e quando i giocatori muoiono, vengono resuscitati in una potente “Shadow Form” per vendicarsi dei loro assassini. Oggetti Cosmetici Premium limitati – Sblocca temibili oggetti cosmetici che saranno disponibili attraverso i pacchetti del negozio o le offerte.

Dal 26 ottobre fino al 1 novembre inoltre ci saranno anche i festeggiamenti per il Dia de los Muertos, e Octane ospiterà la festa con un bundle chiamato Muerte Rapida che include la skin epica “Muerte Rápida”, lo sfondo banner epico “Altar Ego”, una skin abbinata Rare “Passione Mortale” per il Volt e 2 Octane Pack. Attualmente il battle royale di successo di EA è giunto alla Season 10.

