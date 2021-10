Battlefield 2042: trucchi e consigli per la beta

Tra pochi giorni i videogiocatori proveranno finalmente la beta di Battlefield 2042: ecco una guida introduttiva al gioco, dal quale estrapolare trucchi e consigli per arrivare preparati alla data d’uscita

I vari capitoli di Battlefield hanno da sempre generato un sacco di hype attraverso la creazione di straordinari scene di battaglia che sfoggiavano la potenza del motore grafico Frostbite, con effetti di luce ed ambiente impressionanti, un reparto sonoro invidiabile anche dai più recenti film blockbuster, e dei momenti di azione e distruzione spettacolare attraverso l’ormai celeberrimo concetto di “Levolution”. Tutto ciò sarà presente ed amplificato ancora in Battlefield 2042, ed in questa guida illustreremo i trucchi e consigli migliori per sopravvivere alle incredibili battaglie che ci aspetteranno stavolta nella beta del capitolo futuristico (ma non troppo) di Electronic Arts e DICE.

Un classico senza tempo

Iniziamo introducendo la modalità Conquista: è stata da sempre una delle modalità canone del gioco, la preferita per coloro che volevano passare più di una semplice mezzoretta a giocare, oltre che la migliore per dilettarsi, anche se a volte in modo ossessivo, nella guida di veicoli di ogni tipo e dimensione. In questo genere di partita, l’obiettivo era conquistare vari punti nel campo di battaglia, segnalati con delle “Bandiere” e distribuite all’interno della mappa di gioco. Le fazioni sfidanti dovevano catturare e mantenere il controllo delle Bandiere, fino a quando non si sarebbe esaurito numero di Tickets, ovvero i respawn disponibili di una fazione.

I veterani di Battlefield (e che forse non avranno un gran bisogno di questi consigli e trucchi per affrontare la nuova beta) noteranno però una differenza rispetto agli scorsi titoli: infatti, prima era necessario conquistare la maggior parte delle Bandiere nell’intera mappa per ottenere un vantaggio significativo, portando a proprio favore la partita anche molto prima della sua conclusione. In Battlefield 2042 la mappa avrà diversi settori, ognuno contenente un piccolo numero di Bandiere; per superare il nemico, le fazioni dovranno catturare tutte le Bandiere in un certo settore, e poi si muoveranno verso quello successivo. Questo cambiamento preverrà lo “zerg rushing”, cioè quando le squadre in una fazione si muovono tutte insieme verso la base nemica, creando così delle partite noiose, con combattimenti trasversali e fissi in un unico punto.

La difesa è la migliore tattica – Battlefield 2042: trucchi e consigli per la beta

Sarà necessario approfondire l’argomento dei Ticket: come detto prima, segnano i respawn disponibili per ciascuna fazione, e si riducono man mano che i giocatori muoiono e respawnano, rimanendo una parte fondante della modalità Conquista. In Battlefield 2042 il numero di Ticket viene influenzato anche dall’ottenimento delle Bandiere e dei settori, quindi tra i consigli e trucchi che possiamo darvi per la beta suggeriamo di conquistare un settore per volta, causando così una perdita costante di Ticket dell’avversario, che aumenterà in proporzione ai settori posseduti da una certa fazione.

Chi non muore si rivede – Battlefield 2042: trucchi e consigli per la beta

I medici in Battlefield non hanno una buona reputazione. Ma considerato come rimanere in vita in Battlefield 2042 sia fondamentale alla vittoria, è stata implementata l’auto-cura, che si attiverà quando si rimane abbastanza tempo fuori dal combattimento. Se si subisce danno mentre si attende la ricarica della vita, il tempo di attesa per riempire la barra della salute verrà resettato. I kit medici sono trasportabili da qualunque giocatore in Battlefield 2042, grazie al cambiamento del sistema delle classi. Stando vicino ad essi si potrà ricaricare la vita, tuttavia avranno un tempo di spawn limitato e richiederanno di aspettare un tempo di ricarica.

Tra i soldati disponibili, la Specialista Maria Falck supporterà la squadra attraverso la pistola siringa, che può usare per curarsi da sola, o per curare da lontano i suoi alleati. In teoria avrebbe avuto la capacità di rianimare dalla distanza i compagni caduti, ma ciò l’avrebbe resa esageratamente potente all’interno del gioco. E dato che stiamo parlando di rianimazioni, anche qui ci saranno quelle di squadra presenti in Battlefield V. Qualunque membro della squadra può rianimare i suoi colleghi, che torneranno in vita con una lieve quantità di salute.

Farsi largo nel campo di battaglia – Battlefield 2042: trucchi e consigli per la beta

Un’altra nuova funzione utile presente in Battlefield 2042 sarà il poter chiamare supporto, in realtà un’evoluzione del sistema di Comandante in Battlefield 4. Questo sistema permetteva ad un giocatore di lanciare vari veicoli all’interno della mappa di gioco, ma stavolta non sarà necessario che qualcuno occupi la posizione per fruirne. Basterà premere un tasto che aprirà così un piccolo tablet, dal quale poter scegliere quale veicolo, che si tratti di leggero o pesante, farsi inviare sul campo. Ma un mezzo di trasporto potrebbe essere più che una semplice comodità,.

Andiamo a vedere il luogo fulcro dell’azione, ossia le mappe: si preannunciano essere di dimensioni molto più grandi di quelle nei titoli precedenti; eppure, ci sarà comunque il ritorno di alcune mappe storiche della serie, tra cui Canali di Noshar, El Alamein e Porto Arica. Tornando al discorso iniziale su Levolution, ci saranno tempeste di sabbia che oscureranno la visibilità, tornado che renderanno la vita difficile ai guerrieri del cielo, ed addirittura il lancio di razzi, in modo da sbalordire qualunque soldato. Sarà dunque necessario prepararsi per ogni occasione.

Armi e buoi dei paesi tuoi – Battlefield 2042: trucchi e consigli per la beta

Infine, parliamo della personalizzazione delle armi: rispetto agli scorsi Battlefield, dove era necessario tornare al menu di spawn per fare delle modifiche, nella beta di Battlefield 2042 sarà permesso al giocatore di fare piccoli cambiamenti all’arma senza dover uscire dalla battaglia, il che ci renderà capaci di trovare numerosi trucchi e consigli per costruire sul momento fucili dalle specifiche micidiali.

Con un tasto, il soldato che controlliamo sarà visibile con l’arma alzata, mentre appare un piccolo menu nel quale potremo fare varie sostituzioni, come il mirino, la canna, il sotto-canna e così via. Poter scambiare a piacimento i particolari nel proprio arsenale consentirà di adattarsi ad ogni situazione, che si tratti di una battaglia a lungo o a corto raggio, rendendo così l’esperienza il più personale possibile.

Un titolo che punta alla perfezione

In conclusione, possiamo dire che DICE sembra aver pensato a tutto pur di rendere l’esperienza di gioco il meno problematica possibile. Adesso che avrete modo di cavarvela nella beta di Battlefield 2042 grazie ai consigli e trucchi appena illustrati, vi ricordiamo che l’accesso sarà disponibile dal 6 ottobre 2021, con l’online gratuito per gli utenti PS Plus, ed accessibile anche su PS4, Xbox One, Xbox Series S, Series X e PC. Il nuovo Battlefield sarà un grosso passo per DICE, che produrrà il suo primo titolo privo di campagna single player, concentrando tutti gli sforzi nelle varie modalità di gioco e nel supporto al multigiocatore.

Rimanete su tuttoteK per ulteriori consigli inerenti i videogiochi e la tecnologia, e passate sullo store Instant Gaming per dei buoni sconti sui titoli più recenti.