Recensione Aeon Drive: un platform frenetico

In questa recensione vi parliamo di Aeon Drive, un platform indie dove ogni livello andrà finito entro 30 secondi

In questa recensione vi parleremo di Aeon Drive, titolo realizzato dagli sviluppatori indipendenti di 2awesome Studio, già autori di uno shooter 2D vecchio stile che fa anche da prequel a questo titolo chiamato Dimension Drive. Aeon Drive cambia invece completamente genere, diventando un platform adrenalinico con livelli che possono essere conclusi in soli 30 secondi. Per riuscirci però servirà molta bravura e allenamento, infatti nonostante il gameplay da platform classico, ogni livello potrebbe essere paragonato a un puzzle da risolvere nel minor numero di mosse possibili.

Il titolo è già disponibile su varie piattaforme, attualmente Aeon Drive è presente su PS4, PS5, Xbox One e Series S/X, Steam e Nintendo Switch. Risulta evidente come il focus principale del gioco sia basato su un’anima arcade vecchia scuola, che potrebbe catturare i giocatori più nostalgici. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti gli aspetti su cui si basa questo nuovo e particolare platform.

30 secondi per salvare il mondo

La storia del gioco ha per protagonista Jackelyne Tywood, una ranger spaziale che proviene da un’altra dimensione. Il suo viaggio verrà interrotto bruscamente da un incidente che la farà atterrare sul pianeta Terra, ma in un’epoca futura. La donna si ritroverà dispersa nella città di Neo Barcellona, una versione del futuro della famosa città spagnola, dove verrà catturata e imprigionata dalle forze della città. Jackelyne verrà aiutata da Vera, l’Intelligenza Artificiale della sua astronave che la aiuterà con preziosi consigli e dritte su cosa dovrà fare per fuggire.

Il problema è che lo schianto dell’astronave di Jack, come viene chiamata dagli amici, ha causato la dispersione di alcune celle energetiche che rischiano di far saltare in aria l’intero pianeta. La donna avrà solo 30 secondi in ogni livello per recuperare la cella e salvare il mondo. Fortunatamente potrà contare su un potere speciale che le consentirà di avere del tempo extra tramite delle speciali bolle temporali. La storia di Aeon Drive alla fin fine è soltanto un pretesto per mettere in scena i livelli da finire a velocità supersoniche nelle dieci aree da cui è composto il titolo.

Velocità della luce – Recensione Aeon Drive

Come spiegato all’inizio di questa recensione di Aeon Drive, il titolo ha un’anima prettamente arcade. Le azioni che potremo compiere sono estremamente basilari: potremo infatti saltare, scivolare, utilizzare una spada per sconfiggere i nemici con un colpo e, soprattutto, utilizzare uno speciale pugnale per teletrasportarci all’interno del livello. Questa meccanica è quella principale che ci servirà a finire i livelli nel minor tempo possibile. La precisione del pugnale, soprattutto in situazione di stress, non è sempre il massimo e bisognerà farci l’abitudine per riuscire a indirizzarci nella giusta posizione.

Il titolo non permette di perdere troppo tempo durante un livello, avremo soltanto 30 secondi per finirlo, anche se raccogliendo degli speciali nuclei sparsi per il livello il tempo aumenterà. Andando avanti con i livelli questi diventeranno sempre più difficili, e oltre alla nostra lotta contro il tempo dovremo affrontare anche trappole, ostacoli, robot nemici, torrette d’attacco e molto altro. Ogni cosa potrà ucciderci in un colpo solo costringendoci a ricominciare il livello da capo. In realtà i 30 secondi, una volta presa la mano diventeranno anche superflui, e l’anima arcade del titolo emergerà nei tentativi di riuscire a finire i livelli nel minor tempo possibile, cosa supportata anche da una leaderboard mondiale in cui inserire i propri punteggi.

Corsa contro il tempo in compagnia – Recensione Aeon Drive

Il titolo non è molto lungo, finire tutti i livelli dipende dalla bravura del giocatore, ma non ci vorrà più di circa 4 o 5 ore per esagerare. Durante la nostra prova per la recensione di Aeon Drive ci abbiamo impiegato circa 4 ore rigiocando anche alcuni livelli più volte per migliorare i tempi. Il gioco infatti non è per tutti, dato che risulta parecchio impegnativo e soprattutto competitivo, dato che mira a un’alta rigiocabilità.

In più il titolo può anche essere giocato in quattro giocatori contemporaneamente online, in sfide che vedranno vincitore il primo giocatore che riuscirà a finire un livello. In questo caso la telecamera si allarga per mostrare sempre tutti i giocatori su schermo, anche se a volte l’azione risulta confusionaria quando di base è già sempre frenetica. Il titolo graficamente è dotato di una buona pixel art, che però non è eccelsa e in giro si trova molto di meglio.

Considerazioni finali

Arrivati alla fine di questa recensione di Aeon Drive, possiamo dire che il titolo è molto specifico in quello che vuole fare e si rivolge a un pubblico che ama le sfide ed è interessato a competere per ottenere i punteggi migliori. Se vi farete prendere dal loop di ripetere sempre lo stesso livello fino ad ottenere un tempo di completamento che rasenta la perfezione per poi bullarvene con i vostri amici, allora potreste trovare interessante questo titolo, altrimenti come contenuti non c’è molto altro che questo gioco possa offrirvi. Sicuramente è un buon esponente per chi cerca dei platform hardcore seguendo la linea di altri titoli simili come Super Meat Boy o Crash bandicoot.

