Si parla già da tanto di GTA 6, mentre Rockstar ancora sta contando, con fare teatrale, i ricavati di un GTA 5 che non stenta ad arrendersi all’inesorabile scorrere del tempo (e arriverà anche sulle console di nuova generazione, tre generazioni diverse!). Nel frattempo, però, da domani 11 novembre potremo mettere mano sulla GTA Trilogy – The Definitive Edition, la collection che raccoglierà le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA San Andreas e GTA Vice City, tre dei capitoli della serie più apprezzati dai fan. La collection sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Nel mentre, sono state svelate le liste trofei complete, quindi vediamo insieme quella di San Andreas in questo articolo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di GTA San Andreas – The Definitive Edition consta di 35 statuette totali, di cui 21 di bronzo, 8 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade in questi casi, vi ricordiamo che, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere alcuni spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla di GTA San Andreas – The Definitive Edition. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | GTA San Andreas – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Iniziamo questa guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Per cominciare : Completa la missione “Big Smoke”.

: Completa la missione “Big Smoke”. Con molta salsa : Compra 8 pasti da Cluckin’ Bell.

: Compra 8 pasti da Cluckin’ Bell. Fine della corsa : Completa la missione “End of the Line”.

: Completa la missione “End of the Line”. Re del canestro : Fai almeno 30 punti nel minigioco di basket.

: Fai almeno 30 punti nel minigioco di basket. Prendo due numeri 9 : Raggiungi il livello massimo di peso.

: Raggiungi il livello massimo di peso. Il sogno americano : Acquista la tua prima casa.

: Acquista la tua prima casa. Pay ‘n’ Spray : Usa un Pay ‘n’ Spray mentre hai un livello di sospetto.

: Usa un Pay ‘n’ Spray mentre hai un livello di sospetto. Ciclista o motociclista : Completa la sfida BMX o quella NRG.

: Completa la sfida BMX o quella NRG. Non mi servono indicazioni : Trova Mike Toreno senza passare dai luoghi menzionati in “Mike Toreno”.

: Trova Mike Toreno senza passare dai luoghi menzionati in “Mike Toreno”. Liberty City State of Mind : Completa la missione “Saint Mark’s Bistro”.

: Completa la missione “Saint Mark’s Bistro”. L’orrore di Santa Maria: Annega.

La seconda parte dei trofei di bronzo | GTA San Andreas – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Ballerino : Esegui un balletto perfetto.

: Esegui un balletto perfetto. Giro fortunato : Vinci almeno 1.000 $ con un solo giro della ruota della fortuna.

: Vinci almeno 1.000 $ con un solo giro della ruota della fortuna. Quel che succede a Las Venturas : Completa la missione “Yay Ka-Boom-Boom”.

: Completa la missione “Yay Ka-Boom-Boom”. Agghindarsi per San Fierro : Completa la missione “The Green Sabre”.

: Completa la missione “The Green Sabre”. A quanto lo date? : Vinci una scommessa su una corsa all’agenzia di scommesse Inside Track Betting.

: Vinci una scommessa su una corsa all’agenzia di scommesse Inside Track Betting. Tutto o niente : Punta tutti i tuoi soldi o la puntata massima su rosso o nero, e vinci.

: Punta tutti i tuoi soldi o la puntata massima su rosso o nero, e vinci. Assassino : Esegui uccisioni furtive su tutti i nemici nella missione “Madd Dogg’s Rhymes”.

: Esegui uccisioni furtive su tutti i nemici nella missione “Madd Dogg’s Rhymes”. Nemico pubblico n° 1 : Raggiungi un livello di sospetto a sei stelle.

: Raggiungi un livello di sospetto a sei stelle. Calamita per ragazze : Raggiungi il sex appeal massimo.

: Raggiungi il sex appeal massimo. …Rieccoci: Inizia una nuova partita dopo aver ottenuto il 100% in un salvataggio.

I trofei d’argento | GTA San Andreas – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

Un’attività legale : Esporta tutti i veicoli delle tre liste.

: Esporta tutti i veicoli delle tre liste. Scuola guida : Completa una scuola di un veicolo.

: Completa una scuola di un veicolo. Ciò di cui la città ha bisogno : Completa 12 livelli da Vigilante.

: Completa 12 livelli da Vigilante. Salvatore : Completa 12 livelli da Paramedico.

: Completa 12 livelli da Paramedico. Salvi anche i gattini? : Completa 12 livelli da Pompiere.

: Completa 12 livelli da Pompiere. Dove la porto? : Completa 50 corse da tassista.

: Completa 50 corse da tassista. Fedelissimo : Esci almeno una volta con ogni potenziale fidanzata.

: Esci almeno una volta con ogni potenziale fidanzata. Original Gangster: Raggiungi il rispetto massimo.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | GTA San Andreas – The Definitive Edition: svelata la lista trofei!

Passiamo ai trofei d’oro:

Soldato addestrato : Raggiungi il livello massimo in tutte le abilità con le armi.

: Raggiungi il livello massimo in tutte le abilità con le armi. Non possono fermarci tutti : Infiltrati nella base sotterranea senza far scattare l’allarme in superficie in “Black Project”.

: Infiltrati nella base sotterranea senza far scattare l’allarme in superficie in “Black Project”. Una buona giornata : Passa 24 ore (all’interno del gioco) senza violare la legge, essere ricercato, uccidere o ferire.

: Passa 24 ore (all’interno del gioco) senza violare la legge, essere ricercato, uccidere o ferire. Ain’t nothing but a G thing : Impossessati di tutti i territori delle gang, di tutte le proprietà e accumula 1.000.000 $.

: Impossessati di tutti i territori delle gang, di tutte le proprietà e accumula 1.000.000 $. Rimasterizzato: Completa il gioco al 100%.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di GTA San Andreas – The Definitive Edition:

Non sono un coniglio: Sblocca tutti i trofei.

