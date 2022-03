Intel presenta la piattaforma Intel vPro per le aziende

Intel ha annunciato oggi l’arrivo della nuova piattaforma Intel vPro con CPU di dodicesima generazione dedicata alla produttività delle aziende

Progettata l’utilizzo aziendale, la piattaforma Intel vPro con processori Intel Core di dodicesima generazione offre elevati livelli di produttività, le massime prestazioni e la più avanzata sicurezza in ogni settore. Stephanie Hallford, Vice Presidente e General Manager della Business Client Platforms di Intel, dichiara che la nuova piattaforma Intel vPro è stata progettata per offrire alle aziende sicurezza, prestazioni e gestibilità sempre più elevate. Inoltre, si sta ripesando a come le persone lavorano con le nuove architetture ibride per il business, la produttività e il multitsking.

Intel presenta Intel vPro per la produttività aziendale

Con oltre 15 anni di innovazione, Intel vPro fornisce alle aziende di qualsiasi dimensione un completo portfolio di piattaforme che rispondono a tutte le esigenze tecnologiche e di calcolo. Le piattaforme dedicate a questo scopo sono le seguenti:

Intel vPro Enterprise for Windows è la piattaforma commerciale completa dedicata alle grandi e medie imprese. È dotata di un set completo di tecnologie per aiutare le aziende a stare al passo rispetto alle minacce alla sicurezza .

Intel vPro Essentials estende le funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi, precedentemente destinate alle grandi imprese, al segmento delle piccole e medie imprese. Intel vPro Essentials incorpora anche Intel Hardware Shield per proteggere le piattaforme basate sul sistema operativo Windows.

Intel vPro Enterprise for Chrome crea una nuova classe di Chromebook per l'utilizzo in ambienti aziendali con le prestazioni, la stabilità e i livelli di sicurezza richieste dall'uso professionale. Questa nuova piattaforma consente inoltre ai responsabili IT di abbinare il dispositivo giusto all'utente giusto.

I dispositivi Intel vPro, Evo Design rispettano i criteri di progettazione di Intel vPro e di Intel Evo portando esperienze d'uso di livello professionale a chi lavora in mobilità.

