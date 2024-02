Dacia Sandrider: mostrato il nuovo buggy al Salone di Ginevra

Al Salone di Ginevra 2024 è stato mostrato il nuovo buggy fuoriserie Dacia Sandrider: pronto a conquistare Dakar 2025, quali sono le caratteristiche di questo colosso?

Dacia Sandrider, un nome che evoca già l’ebbrezza della velocità e l’asprezza del deserto, è il nuovo buggy fuoriserie mostrato in tutto il suo splendore al Salone di Ginevra (qui le info!) che si prepara a conquistare la Dakar 2025. Con i suoi 414 cm di lunghezza e un design compatto e aggressivo, la Sandrider rappresenta la scommessa ambiziosa della casa automobilistica rumena: competere nel campionato mondiale e aggiudicarsi la vittoria nella leggendaria gara, la più impegnativa del panorama automobilistico moderno. Per raggiungere questo obiettivo, Dacia ha puntato su un equipaggio d’eccezione, arruolando nientemeno che Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo di Rally. La sua abilità e tenacia al volante saranno un’arma in più nella sfida contro le dune e le insidie del deserto.

Salone di Ginevra 2024: quali sono le caratteristiche del Dacia Sandrider?

Il buggy, presentato già a fine gennaio, nasce dalla collaborazione con Prodrive, azienda britannica leader nella costruzione di vetture da corsa. Il telaio tubolare, abbinato a una carrozzeria in fibra di carbonio con speciali pigmenti anti-calore, garantisce robustezza e leggerezza, due caratteristiche imprescindibili per affrontare le asperità del deserto. Il cuore pulsante della Sandrider è un potente motore V6 biturbo alimentato da carburante sintetico, che sprigiona 360 CV a 5000 giri, consentendo prestazioni elevate e un controllo preciso in ogni situazione, grazie al cambio sequenziale a sei rapporti.

Prima di Dakar 2025, la Sandrider debutterà in Marocco il prossimo ottobre. Un test impegnativo, ma fondamentale per mettere alla prova le sue capacità e perfezionare la messa a punto. La partecipazione al Rally-Raid rappresenta per Dacia un’occasione imperdibile per dimostrare la propria tenacia e l’audacia di spingersi oltre i propri limiti. La Sandrider non è solo un’auto da corsa, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione, dove la tecnologia all’avanguardia si fonde con la passione per il motorsport.

Dalle strade urbane alle piste sabbiose, la Dacia Sandrider è pronta a scrivere una nuova pagina nella storia del Rally-Raid. Il suo design accattivante, le sue prestazioni elevate e l’equipaggio d’eccezione fanno di lei una seria contendente per la vittoria. La Dakar 2025 sarà l’arena dove la Sandrider dimostrerà di cosa è capace, confermando le ambizioni di Dacia e la sua tenacia nel superare ogni limite.

