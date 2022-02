Motorola Edge 30 Pro: mostrato ufficialmente

L’azienda lancia anche in Italia il suo primo terminale con a bordo lo Snapdragon 8 Gen1, uno dei SoC al momento più potenti disponibile per il mondo smartphone. Scopriamo più nel dettaglio il nuovo Motorola Edge 30 Pro

Motorola ha da poco lanciato sul mercato il suo nuovo device top di gamma Edge 30 Pro, dispositivo dotato del recentissimo SoC Snapdragon 8 Gen1 come cuore pulsante e di ben 12GB di memoria RAM. Ma non è solo la sua composizione hardware a sorprendere, ma anche i materiali utilizzati per la sua realizzazione. Fronte e retro del dispositivo, infatti, sono realizzati in vetro mentre tutta la sua cornice è in fibra di vetro rinforzata. Nota di merito poi per la certificazione IP52 che lo rende resistente agli schizzi d’acqua e polvere (N.B: non è garantita l’impermeabilità in caso di immersione).

Motorola Edge 30 Pro: scheda tecnica

All’interno del nuovo device marchiato Motorola troviamo:

Display: pOLED da 6,7″ FHD+ (2.400 x 1.080 pixel) 20:9, frequenza di aggiornamento fino a 144Hz ;

; CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 ;

; GPU: Adreno 730 ;

; RAM: 12GB di tipo LPDDR5 ;

di tipo ; ROM: 256GB per archiviazione interna di tipo UFS3.1 ;

per archiviazione interna di tipo ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 50MP + sensore ultra grandangolare da 50MP a 114° + obiettivo di profondità da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da a 114° + obiettivo di profondità da ; Fotocamera anteriore: sensore da 60MP ;

; Connettività: 4G/5G SA, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi , Certificazione IP52 ;

; Batteria: 4800mAh a due celle con ricarica rapida a 68W cablata, 15W wireless, 5W inversa;

a due celle con ricarica rapida a cablata, wireless, inversa; Dimensioni: 163 x 75,9 x 8,79mm ;

; Peso: 196g ;

; OS: MyUX basato su Android 12 ;

; Prezzo: 849€

Motorola Edge 30 Pro: analisi

La dotazione hardware consente a questo terminale di offrire performance eccellenti in qualsiasi campo. Il connubio Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 ed i 12GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 assicureranno un multitasking granitico delle applicazioni ed una loro velocità di esecuzione sempre alta. A proposito di questi ultimi, l’enorme schermo pOLED da 6,7″ FHD+ offre un valore aggiunto durante la loro fruizione dal momento che la sua frequenza di aggiornamento può spingersi fino a 144Hz. Ciò si traduce nella possibilità di avere immagini più fluide durante l’esecuzione di videogame. L’apertura di questi ultimi sarà rapidissima grazie alla memoria ROM da 256GB di tipo UFS 3.1, la tecnologia al momento più veloce in termini di lettura e scrittura dei dati in ambito smartphone.

Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modem 5G per la massima velocità di navigazione web, al modulo NFC per i pagamenti contactless. Riguardo il comparto fotografico, il sensore principale da 50MP regalerà scatti di buon livello, soprattutto in condizioni di buona luminosità ambientale. Lunga autonomia è assicurata da una batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida a 68W. Come software di sistema è stato adottato MyUX basato sul recente Android 12.

Cosa ne pensate di questi nuovi smartphone di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!