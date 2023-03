ASUSTOR al roadshow di SiComputer per il 30° anniversario

ASUSTOR sarà presente in qualità di sponsor al roadshow di SiComputer nel suo 30esimo anniversario

L’azienda taiwanese sarà a fianco del primo produttore italiano in occasione dell’evento itinerante che prenderà il via da Bari il prossimo 31 Marzo. L’evento poi per concluderà a Novembre con la tappa romagnola, prevista presso il Misano World Circuit.

Dettagli sulla presenza di ASUSTOR al roadshow di SiComputer

ASUSTOR è uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc.,. Sarà partner di SiComputer, realtà leader in Italia nella progettazione e realizzazione di dispositivi informatici, in occasione di un roadshow che toccherà le principali aree della Penisola. L’evento si concluderà a Novembre all’interno Misano World Circuit, dove l’azienda romagnola festeggerà ufficialmente il suo 30esimo anniversario.

ASUSTOR e SiComputer

In grado soddisfare ogni tipo di esigenza, da quella di poter disporre di uno spazio di archiviazione virtualmente illimitato a quella di poter contare su una soluzione storage a elevate performance! I NAS ASUSTOR sono i complementi ideali delle proposte firmate SiComputer. Rappresentano, infatti, un’ottima scelta sia per chi, in ambito SoHo, è alla ricerca di una soluzione semplice e affidabile con cui gestire i backup dei propri PC. Sia per le PMI, che oggi si trovano a dover gestire il costante incremento della quantità di dati da archiviare in conformità a normative particolarmente stringenti come il GDPR, nonché per mantenere al sicuro i propri asset digitali.

L’evento roadshow

L’agenda delle giornate del roadshow sarà particolarmente ricca e vedrà SiComputer presentare le proprie soluzioni e diverse nuove proposte. Ma vi saranno anche sessioni di scenario in cui verranno approfondite differenti tematiche, tra cui le opportunità che offrono i mercati in cui l’azienda opera. Vi saranno poi incontri one-to-one, in cui i dealer potranno confrontarsi con il management dell’azienda. Infine, sarà possibile per i partecipanti toccare con mano una selezione di NAS firmati ASUSTOR.

Dichiarazioni in merito ad ASUSTOR ed al roadshow di SiComputer

È davvero un onore per noi poter partecipare in veste di partner al roadshow di SiComputer, una serie d’incontri particolarmente attesi poiché cadono nell’anno in cui l’azienda festeggia il suo 30esimo anniversario, nonché il ritorno a pieno ritmo di questo tipo d’attività dopo lo stop imposto dalla pandemia,

ha dichiarato Davide Redegalli, Sales Manager Italy di ASUSTOR, che ha poi concluso:

Sono certo che le nostre proposte non potranno che essere apprezzate anche dai dealer di SiComputer, che ritroveranno nei nostri NAS la cura del dettaglio, l’affidabilità e le prestazioni che condividiamo con il più importante produttore italiano di sistemi informatici.

E voi ? Cosa ne pensate di quest’evento che vedrà la collaborazione di SiComputer ed ASUSTOR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).