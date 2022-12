Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, la versione riveduta e corretta del titolo esclusiva PSP e prequel di Final Fantasy VII

Quando ai tempi uscì Final Fantasy VII Remake, nessuno immaginava quale piega avrebbe preso quel finale che ha fatto parlare molto di sé. Piaccia o non piaccia, la nuova piega presa da Cloud, Tifa e tutti gli altri iconici protagonisti si discosta molto da quella originale, con elementi narrativi completamente inediti e, dunque, un’imprevedibilità di fondo per quello che saranno le parti che arriveranno in futuro. Ciò che sappiamo, è che domani uscirà Crisis Core Final Fantasy VII Reunion su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Cos’è Crisis Core ve lo abbiamo già spiegato nella nostra “Retro-Recensione” dedicata al titolo di Square Enix, che potete trovare cliccando qui. Sarà comunque la prima volta che il titolo sarà giocabile su una piattaforma diversa da PSP e questo vuol dire solo una cosa: trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion consta di 51 statuette totali, di cui 42 di bronzo, 5 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come questa, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

Insegui i tuoi sogni : Hai completato il prologo.

: Hai completato il prologo. Non ci tradirebbe mai : Hai completato il primo capitolo.

: Hai completato il primo capitolo. Non siamo mostri : Hai completato il secondo capitolo.

: Hai completato il secondo capitolo. Cosa sognano gli angeli : Hai completato il terzo capitolo.

: Hai completato il terzo capitolo. Dove siete andati? : Hai completato il quarto capitolo.

: Hai completato il quarto capitolo. Difendi il tuo onore di SOLDIER : Hai completato il quinto capitolo.

: Hai completato il quinto capitolo. Genesis è vivo? : Hai completato il sesto capitolo.

: Hai completato il sesto capitolo. Potrei abbandonare la Shinra : Hai completato il settimo capitolo.

: Hai completato il settimo capitolo. Verrò presto a trovarti : Hai completato l’ottavo capitolo.

: Hai completato l’ottavo capitolo. Saremo tutti eroi : Hai completato il nono capitolo.

: Hai completato il nono capitolo. Fatevi sotto! : Hai ottenuto la prima vittoria in battaglia.

: Hai ottenuto la prima vittoria in battaglia. Vi mostrerò l’onore dei SOLDIER! : Hai utilizzato un’abilità limite per la prima volta.

: Hai utilizzato un’abilità limite per la prima volta. Perfetta fusione di materie : Hai completato una fusione di materie per la prima volta.

: Hai completato una fusione di materie per la prima volta. Collezionista di abilità limite : Hai collezionato tutte le immagini disponibili nell’OMD.

: Hai collezionato tutte le immagini disponibili nell’OMD. Progresso missioni: 25% : Hai completato il 25% delle missioni.

: Hai completato il 25% delle missioni. Progresso missioni: 50% : Hai completato il 50% delle missioni.

: Hai completato il 50% delle missioni. Progresso missioni: 75% : Hai completato il 75% delle missioni.

: Hai completato il 75% delle missioni. Specialista dei negozi : Hai sbloccato tutti i negozi.

: Hai sbloccato tutti i negozi. Specialista della posta : Hai ricevuto posta da tutti i personaggi disponibili.

: Hai ricevuto posta da tutti i personaggi disponibili. Eroe della guerra di Wutai? : Hai ottenuto da Lazard la più alta valutazione possibile durante l’assalto a Forte Tamblin.

: Hai ottenuto da Lazard la più alta valutazione possibile durante l’assalto a Forte Tamblin. Alla conquista del fan club: Hai ottenuto l’ammissione a tutti i fan club.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Mastro minatore : Hai impedito la chiusura della sala materie.

: Hai impedito la chiusura della sala materie. Il tesoro di Banora : Hai raccolto tutti gli oggetti e sei arrivato a casa di Angeal prima del bombardamento di Banora.

: Hai raccolto tutti gli oggetti e sei arrivato a casa di Angeal prima del bombardamento di Banora. L’eroe di tutti : Hai salvato tutti coloro che chiedevano aiuto durante l’attacco al palazzo Shinra.

: Hai salvato tutti coloro che chiedevano aiuto durante l’attacco al palazzo Shinra. SOLDIER di primissima classe : Hai sconfitto tutti gli esperimenti nella sala addestramento.

: Hai sconfitto tutti gli esperimenti nella sala addestramento. Il premio più adatto : Hai ripristinato il 100% della mako con l’unità di recupero mako.

: Hai ripristinato il 100% della mako con l’unità di recupero mako. Un SOLDIER sorprendentemente singolare : Hai ottenuto da Hojo una valutazione di “SOLDIER sorprendentemente singolare” nella sala di fusione.

: Hai ottenuto da Hojo una valutazione di “SOLDIER sorprendentemente singolare” nella sala di fusione. Disturbatori in cella : Hai esplorato tutte le celle del 67º piano.

: Hai esplorato tutte le celle del 67º piano. Nemico naturale di Wutai : Hai catturato tutte le spie di Wutai nascoste a Midgar.

: Hai catturato tutte le spie di Wutai nascoste a Midgar. Salvatore di fan club : Hai fatto in modo che tutti i fan club restassero in attività.

: Hai fatto in modo che tutti i fan club restassero in attività. Esperto delle Sette meraviglie di Nibelheim : Hai scoperto tutte le Sette meraviglie di Nibelheim.

: Hai scoperto tutte le Sette meraviglie di Nibelheim. Fuga dalla Prigione dell’obbligo : Hai trovato la strada per fuggire dalla Prigione dell’obbligo.

: Hai trovato la strada per fuggire dalla Prigione dell’obbligo. Normale routine per uno di SOLDIER : Hai distrutto tutti i missili.

: Hai distrutto tutti i missili. Maestro di miscelazione : Hai completato il profumo con la giusta quantità di olio.

: Hai completato il profumo con la giusta quantità di olio. Bel colpo! : Hai vinto il round di “Indovina il numero”.

: Hai vinto il round di “Indovina il numero”. Incredibile! : Hai ottenuto la miglior valutazione possibile dal mercante di materie per la missione di raccolta.

: Hai ottenuto la miglior valutazione possibile dal mercante di materie per la missione di raccolta. Tecnica di piegamenti Shinra : Hai sconfitto un SOLDIER di 2ª classe durante i test di idoneità fisica nella sala addestramento.

: Hai sconfitto un SOLDIER di 2ª classe durante i test di idoneità fisica nella sala addestramento. Maestro della furtività : Hai completato l’infiltrazione nell’impianto di estrazione mako senza essere scoperto.

: Hai completato l’infiltrazione nell’impianto di estrazione mako senza essere scoperto. Protettore della fortezza : Hai sconfitto tutti i nemici durante la difesa di Junon.

: Hai sconfitto tutti i nemici durante la difesa di Junon. Zack il cecchino : Hai eliminato tutte le mitraglie semoventi senza lasciarne scappare nemmeno una.

: Hai eliminato tutte le mitraglie semoventi senza lasciarne scappare nemmeno una. Il cacciatore di tesori della cascata : Hai raccolto 10 scrigni caduti dalla cascata di Gongaga.

: Hai raccolto 10 scrigni caduti dalla cascata di Gongaga. Il ragazzo ideale per Aerith: Hai fatto in modo che Bruno ti dicesse che sei il ragazzo ideale per Aerith.

I trofei d’argento | Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Tutto grazie a te, Zack : Hai completato il decimo capitolo.

: Hai completato il decimo capitolo. Troppo forte : Hai inflitto 99.999 danni a un nemico.

: Hai inflitto 99.999 danni a un nemico. Specialista dell’OMD : Hai collezionato tutti gli elementi disponibili raggiungendo il 100% nell’OMD.

: Hai collezionato tutti gli elementi disponibili raggiungendo il 100% nell’OMD. Corazzato Genji : Hai raccolto tutti gli equipaggiamenti della serie Genji.

: Hai raccolto tutti gli equipaggiamenti della serie Genji. Midgar, piena di carrelli!: Hai costruito tutti i carrelli per i fiori.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le statuette d’oro:

Specialista delle missioni : Hai completato il 100% delle missioni.

: Hai completato il 100% delle missioni. La divinità regnante : Hai sconfitto Minerva.

: Hai sconfitto Minerva. Il SOLDIER leggendario: Hai completato il gioco in modalità difficile.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion:

Sei la prova che ho vissuto: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Fateci sapere se acquisterete il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!