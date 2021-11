Halo Infinite: Collector’s Edition annunciata e subito esaurita

Walmart ha annunciato a sorpresa una Collector’s Edition per Halo Infinite, che è però andata esaurita in pochissimo tempo

Halo ha sempre avuto delle splendide Collector’s Edition ad ogni nuova uscita (basta pensare all’elmo di Master Chief rilasciato in occasione del terzo capitolo), ed anche Halo Infinite non ha nessuna intenzione di sfuggire a questa piacevole, per quanto costosa, consuetudine. Nelle ultime ore, difatti, Walmart ha ufficialmente svelato l’edizione da collezione per l’imminente nuova avventura del celebre FPS, che come prevedibile è andata esaurita in una manciata di minuti.

Halo Infinite: la Collector’s Edition è andata esaurita in un lampo

Tanto per girare un po’ il coltello nella piaga di tutto coloro che avrebbero voluto metterci sopra le mani, il contenuto di questa edizione speciale comprende una copia del gioco, come prevedibile, una steelbok (che è la stessa venduta da altri negozi), un set di 5 toppe, un apri bottiglia a forma di Plasma Pistol, una lampada da tavolo a forma di Energy Sword, due cordini, un mini artbook, un portfolio ed una nota speciale degli sviluppatori.

L’edizione in questione era limitata a soli 10000 pezzi, pertanto non stupisce che sia terminata in un lampo. Non è chiaro, al momento, se ne verranno rilasciata altre, ma vale comunque la pena notare come nè Microsoft stessa, nè gli account ufficiali Xbox ne abbiano mai fatto menzione, pertanto non è da escludere che sia una creazione esclusiva di Walmart, anche se la presenza di merchandise ufficiale porta ad escludere tale opzione.

Se siete comunque ansiosi di mettere le mani su delle Collector’s Edition di Halo Infinite, fortunatamente sono sempre disponibili altre edizioni speciali, come il bundle che comprende il gioco ed una console Xbox Series X, oppure la steelbook speciale ottenuta tramite i preorder effettuati presso rivenditori selezionati.

Qualunque sia la vostra scelta, comunque, l’unica cosa certa è che manca davvero poco per mettere le mani sull’attesa esclusiva Microsoft, dato che il titolo esordirà ufficialmente il prossimo 8 Dicembre, e noi di tuttoteK siamo ansiosi di metterci sopra le mani. Vi ricordiamo che il preload è già disponibile per gli iscritti a Xbox Game Pass.

