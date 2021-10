Call of Duty: Vanguard, nuovo trailer per la modalità storia

Nelle scorse ore, Sledgehammer Games ha mostrato un nuovo trailer di Call of Duty: Vanguard, il prossimo titolo del franchise in arrivo a novembre, focalizzandosi sulla modalità storia

Dopo una succulenta open beta, che ci ha permesso anche di stilare le nostre prime (e non troppo entusiastiche) impressioni con una deliziosa anteprima, Call of Duty Vanguard si appresta a percorrere le sue tappe finali prima del lancio. Il prossimo capitolo del franchise, sviluppato da Sledgehammer Games, arriverà infatti il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, e si è già mostrato numerose volte con trailer ed interviste agli sviluppatori. Sledgehammer Games è stata affiancata, nello sviluppo, da Treyarch, che si è invece occupata della modalità Zombies. Quest’ultima avrà una campagna e una storia separati dalla principale, quella in giocatore singolo, che è finita di nuovo sotto i riflettori nelle scorse ore.

Gli sviluppatori hanno infatti divulgato un nuovo trailer dedicato alla modalità storia, in cui vengono mostrati numerosi luoghi di guerra in cui saremo catapultati in Vanguard. Dal Pacifico al Nord Africa, passando dal fronte Occidentale a quello Orientale. La campagna di Call of Duty: Vanguard seguirà Arthur Kingsley, Polina Petrova, Wade Jackson e Lucas Riggs nella loro eterna lotta contro i Nazisti. Vi lasciamo il trailer divulgato da Sledgehammer proprio qua sotto.

Il mondo di Call of Duty: Vanguard può essere definito un universo alternativo, in cui, alla morte di Hitler, sale al potere Heinrich Freisinger, che prende ovviamente il comando della Gestapo. Sarà quindi compito della Task Force One, ossia dei nostri protagonisti, abbatterlo definitivamente per distruggere l’impero nazista dalle fondamenta.

Avete visto il trailer di Call of Duty: Vanguard dedicato alla storia? Che cosa ne pensate?