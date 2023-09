Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come liberare Nere in Baldur’s Gate 3, ma soprattutto quali sono le conseguenze delle vostre scelte con quest’oscuro figuro

Finalmente Baldur’s Gate 3 è uscito dall’early access sia su PC sia su PS5 e, mentre la versione per Xbox Series X | S è ancora in sviluppo, noi stiamo perdendo ore ed ore di vita nel magico mondo creato dai ragazzi di Larian Studios. Il tutto mentre, ovviamente, Bethesda ha anche rilasciato sul mercato il suo nuovo, enorme pezzo da novanta: Starfield. Insomma, qui qualcuno ha bisogno di un mese di ferie per far quadrare i conti.

Come liberare Nere in Baldur’s Gate 3?

Nel mentre abbiamo deciso di portarvi una serie di guide a tema Baldur’s Gate 3 per aiutarvi a percorrere i vostri primi passi nell’immenso mondo di gioco creato dai ragazzi di Larian. Un mondo pieno anche di NPC di varia natura, qualcuno di buon cuore, altri decisamente più oscuri. Ed è proprio questo il caso di Nere, un losco figuro che incontreremo nel corso delle nostre avventure e che dovremo decidere se salvare o meno, per cambiarne le sorti. Scopriamo come liberare Nere in Baldur’s Gate 3!

Duergar, macerie e un losco figuro | Baldur’s Gate 3: come liberare Nere

Nonappena arrivati alla Grymforge, incontrerete i Duergar, che hanno creato un’accampamento nella zona degli ormeggi. Nel mentre stava cercando di esplorare un tempio lì vicino, Nere è rimasto intrappolato da una frana in dolce compagnia di un gas velenoso che lo sta lentamente uccidendo. Come salvarlo? Ve lo spieghiamo noi nelle prossime righe.

Ovviamente, il modo più semplice per liberare Nere è quello di utilizzare un’esplosivo per eliminare radicalmente tutto ciò che lo intrappola. Se avete già un oggetto esplosivo come la Polvere Runica o la Polvere Nera, semplicemente lanciatela sulle macerie e datele fuoco con un’incantesimo del fuoco per farla esplodere. Se, invece, ne siete sprovvisti, provate ad ascoltare le conversazioni fra gli gnomi che stanno cercando di liberare Nere dalle macerie per venire a conoscenza del fatto che Philomeen è scappato con della Polvere Runica

È anche piuttosto importante ricordare che il tempo è essenziale in questa missione, perché Nere morirà dopo due giorni passati nel veleno, se vi riposerete a lungo, comunicherà telepaticamente con voi per dirvi di sbrigarvi. Se farete nuovamente un riposo lungo senza liberarlo e tornerete sul luogo delle macerie, lo troverete finalmente libero con Nere morto e i Duergar scomparsi. Se invece deciderete di liberare Nere in Baldur’s Gate 3, vi spieghiamo a breve come farlo.

Come trovare Philomeen | Baldur’s Gate 3: come liberare Nere

Troviamo Philomeen. Tornate al Glifo Antico vicino agli ormeggi e, da lì, andate verso sinistra verso l’altro lato del porto. Continuate il giro finché non troverete un gruppo di Gnomi morti e alcuni Duergar che cercano di sistemare i corpi. Salvate il gioco e scassinate la serratura sulla grande porta di pietra per entrare. Camminate verso l’angolo sinistro della stanza e utilizzate la percezione per trovare il pulsante sul muro. Se doveste fallire, ricaricate.

Una volta aperto il passaggio segreto, proseguite lungo il percorso finché non compatterete contro tre Ooze. Dopo averli sconfitti, salite le scale e continuate verso sinistra per raggiungere l’estremità della caverna. Saltate dall’altro lato per trovare una struttura con una porta decorata. Salvate nuovamente prima di andare a sinistra della porta ed entrare nella struttura dal lato. Qui troverete Philomeen e dovrete lanciare un dado a vostra scelta per fare in modo che non distrugga il vostro party. Se doveste fallire, ricaricate.

Dopo aver parlato con Philomeen e aver lanciato un dado con successo, vi verrà donata una dose di Polvere Runica per distruggere le macerie. Dopo averla lanciata, assicuratevi che tutti gli NPC si siano allontanato prima di accenderla definitivamente con qualsiasi forma di fuoco abbiate a disposizione.

Cosa succede dopo averlo liberato? | Baldur’s Gate 3: come liberare Nere

Dopo aver liberato Nere, l’NPC inizierà a scaricare la propria rabbia su tutti coloro che gli sono intorno. Inizialmente sarete ovviamente salvi da qualsiasi danno, ma vi chiederà di prendere le sue parti nella strage punitiva che sta mettendo in atto. Questa conversazione ha molte opzioni di risposta e può finire in diversi modi. Se deciderete di aiutare gli Gnomi, dovrete combattere contro l’intero campo di Duergar e Nere stesso. Se deciderete che i Duergar non devono essere puniti, questi verranno pagati da Nere per uccidervi e ottenendo dunque lo stesso risultato di cui sopra.

Se invece deciderete di allearvi con Nere contro i Duergar, costui si alleerà a voi per combattere l’intero accampamento. Nere è un nemico molto pericoloso, quindi prendete bene le vostre scelte e decidete accuratamente con chi volete allearvi. Se, infine, volete raggiungere il finale della quest nella maniera più semplice, vi basterà lasciar morire Nere riposando due volte a lungo. In questo modo potrete lootare direttamente il suo corpo senza alcun combattimento. Però in questo modo che divertimento c’è?

Buon divertimento!

E questo era dunque come liberare Nere in Baldur’s Gate 3. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Larian Studios qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!