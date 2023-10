Assassin’s Creed Mirage: ecco quanti GB occuperà il gioco!

Tramite una fuga di una screenshot su Reddit è arrivata la notizia relativa a quanti GB occuperà Assassin’s Creed Mirage. Scopriamo insieme i dettagli

Ubisoft ha promesso di realizzare un open world più piccolo questa volta, dato che i fan sono rimasti delusi dai mondi incredibilmente grandi e ambiziosi di altri giochi recenti, come Assassin’s Creed Valhalla. I fan non sono molto soddisfatti del modo in cui Ubisoft scala i suoi open world. In particolare, i loro giochi non sono abbastanza gratificanti o coinvolgenti da far sì che i giocatori vogliano giocare così a lungo.

In una recente intervista, Ubisoft ha promesso che Baghdad di Assassin’s Creed Mirage sarà un denso open world, anche se non sarà così grande. Se la promessa verrà mantenuta, si risolverà anche il problema della mancanza di coinvolgimento dei giocatori. Più di recente, Ubisoft ha rivelato di aver inserito l’Alamut nel gioco. Tutto ciò ha ovviamente un impatto su quelle che sono le dimensioni e il peso del gioco in GB.

Rivelato il peso in GB di Assassin’s Creed Mirage

Come condiviso su Reddit tramite uno screenshot di una PlayStation 5, il download sarà di 31.678 GB. Questo peso e queste dimensioni certamente riflettono su quello che Ubisoft ha promesso essere un open world più piccolo. La lamentela nei confronti dei recenti giochi di Assassin’s Creed di Ubisoft si è sviluppata criticando come il team di sviluppo si sia limitato a infarcire il mondo con un numero maggiore di cose da fare, che non sono però gratificanti. Forse questo cambiamento nel design porterà a cambiamenti davvero significativi nel modo in cui i giocatori vivono Baghdad. Se Ubisoft avesse fatto le cose per bene, potrebbe proporre un gioco che possa soddisfare tutti, completisti e non. Non ci resta che attendere ormai poche ore prima dell’uscita di Assassin’s Creed Mirage.

