Ghost of Tsushima: Director’s Cut richiederà PSN per l’online su PC

Lezione appresa, ma non troppo: la versione PC di Ghost of Tsushima richiederà comunque PSN per usufruire delle funzionalità online

Il lupo perde il pelo, ma non la necessità di usare PSN, sebbene nel caso della versione PC di Ghost of Tsushima: Director’s Cut abbiamo quantomeno un contesto sensato di cui parlare. La settimana scorsa, Sucker Punch ha riconosciuto il feedback (negativo) in seguito alla cancellazione di un preordine del gioco su Steam. La scelta dell’utente è dovuta al diktat di Sony in merito all’obbligo di collegamento tra il profilo PlayStation Network e l’account del marketplace di Valve per poter usufruire della modalità multiplayer, Legends. Parleremmo in via teorica di un’imposizione limitata al solo online, ma in realtà il profilo è richiesto anche per PlayStation Overlay, la feature con cui ottenere Trofei giocando con mouse e tastiera.

Ghost Of Tsushima On PC Requires PSN Account For Online Play https://t.co/k8mxuta5kk pic.twitter.com/AvLKebHcVO — GameSpot (@GameSpot) May 6, 2024

PSN e PC: un matrimonio obbligatorio per Ghost of Tsushima?

Nonostante le controversie, Sucker Punch ha voluto chiarire che il collegamento con l’account PSN non sarebbe stato richiesto per giocare alla campagna single player di Ghost of Tsushima su PC. La notizia giunge in tandem con quanto detto giusto ieri per Helldivers 2. In quest’ultimo caso, Sony ha fatto dietrofront in seguito al “feedback” del fandom furibondo, decidendo di lasciar perdere il fatidico aggiornamento con cui ieri l’account di Sony sarebbe divenuto indispensabile per proseguire nel gioco su computer. Per feedback intendiamo un review bombing esteso al predecessore, con tanto di richieste di rimborso. In attesa di sapere se anche l’ultimogenito di Sucker Punch è avviato verso questo destino, il gioco uscirà su Steam giovedì prossimo, 16 maggio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della situazione? Sarà questo il futuro per i port di Sony su PC?