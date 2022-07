MEDION Akoya E17201 ed E4251: PC laptop a basso costo!

In questo articolo vi parliamo di MEDION Akoya E17201 e MEDION Akoya E4251. Due PC laptop dal costo contenuto che consigliamo soprattutto a studenti o comunque per uso familiare. Vi spiegheremo perché e come valorizzare questi due prodotti al meglio!

Dopo anni di recessione nelle vendite di laptop, negli ultimi anni si è vista una ripresa molto rapida. La pandemia ha di certo contribuito a spingere il mondo verso una digitalizzazione più spinta. Assaggiati i pregi del digitale, ora è difficile ritornare completamente alle abitudini precedenti. Ecco perché avere un PC è diventato praticamente indispensabile. Certo non serve spendere cifre esagerate. In questo articolo vi spiegheremo come valorizzare al meglio due PC laptop di fascia bassa, ovvero MEDION Akoya E17201 e MEDION Akoya E4251, in modo da spendere il giusto e risolvere i vostri problemi! Prima di tutto conosciamoli più da vicino.

MEDION Akoya E17201: schermo enorme e tecnologia Intel

Il primo PC laptop che vi presentiamo è questo bestione da 17 pollici. Lo schermo FHD da 17 pollici è perfetto per lavorare se non avete un monitor esterno. Infatti, i notebook di solito hanno schermi troppo striminziti che costringono quasi sempre ad acquistare un secondo monitor. Con MEDION Akoya E17201 non sarà strettamente necessario!

La dotazione hardware conta di un processore Intel Pentium N5030 con grafica Intel UHD, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Inoltre abbiamo anche una webcam HD e microfoni integrati. Non manca connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e ben 3 porte USB. Un hardware sufficiente per navigare nel web, guardare film e serie TV- grazie anche al sistema certificato Dolby Audio Audio -, utilizzare i software della suite office. Ovviamente non potete aspettarvi di far girare giochi o altri programmi pesanti come quelli di video editing.

MEDION Akoya E4251: prezzo irrisorio per un PC laptop

Partiamo col dire che 339 euro per un PC laptop sono davvero pochi. Tuttavia MEDION è riuscita ad assemblare un prodotto abbastanza dignitoso. Ovviamente qui abbiamo uno schermo più piccolo, da 14 pollici, ma sempre FHD. Il che non è proprio malaccio se siete degli studenti e vi portate spesso il PC appresso.

Il processore è un Celeron N4020 con soli 2 core e 2 thread. Abbiamo anche 4 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. Completa invece la suite di connettività, alla pari del fratello maggiore. Anche in questo caso troviamo una buona webcam con microfoni integrati. MEDION Akoya E4251 è un prodotto molto basilare che potrebbe andare in difficoltà anche nei task più semplici. Ma ora vedremo alcuni trucchi per sfruttare a pieno i nostri prodotti low-cost!

Usare il PC tra le nuvole

Oggigiorno non serve avere a disposizione un PC potentissimo per svolgere le attività quotidiane. Tutto questo grazie ai servizi cloud. Il servizio che vi consigliamo è il Google Workspace che si basa interamente su Google Drive. Vi basterà aprire in account Gmail per avere accesso a 15 GB di spazio su cloud e cominciare ad utilizzare tutte le principali applicazioni che servono nella vita di uno studenti. Abbiamo:

Documenti : l’editor di testo di base per scrivere documenti, ricerche, ecc… (leggasi Word)

: l’editor di testo di base per scrivere documenti, ricerche, ecc… (leggasi Word) Fogli : il foglio di calcolo con cui gestire tabelle, formule, ecc… (leggasi Excel)

: il foglio di calcolo con cui gestire tabelle, formule, ecc… (leggasi Excel) Presentazioni : il tool per creare presentazioni (leggasi PowerPoint)

: il tool per creare presentazioni (leggasi PowerPoint) Moduli : utilissimo per creare sondaggi e test in modo semplice

: utilissimo per creare sondaggi e test in modo semplice Colab: declinazione di un Jupyter Notebook utile a studiare programmazione

Sono tutti davvero semplicissime da utilizzare e se avete utilizzato in passato un software di office, sarà semplicissimo utilizzare anche questi. Ovviamente esistono decine e decine di software di terze parti che vi permettono di fare tantissime altre cose.

L’enorme vantaggio è che dovrete consumare pochissimo spazio di archiviazione nel vostro PC e sarà richiesta poca potenza computazionale. Quindi anche un PC di fascia bassa MEDION Akoya E4251 potrà essere utilizzato senza problemi! Vi basterà avere una buona connessione ad internet. Fortunatamente i prodotti MEDION sono dotati di tecnologia Wi-Fi ac che vi darà tutta la velocità necessaria.

I PC laptop per studenti e per la famiglia

Abbiamo capito che gran parte delle attività che deve affrontare uno studente nella vita quotidiana, possono essere risolte in cloud. Ovviamente avere un PC Windows come questi MEDION Akoya E17201 ed E4251, piuttosto che un Chromebook ad esempio, è comunque un vantaggio perché potete sempre installare quello che non trovate online oppure potete correre ai ripari in caso di problemi di connessione e continuare il lavoro in locale.

Anche nella vita familiare utilizzare questo tipo di dispositivi è consigliabile. Infatti per guardare serie TV, prenotare le vacanze, leggere le email, gestire l’home banking o qualsiasi altra cosa, questi prodotti sono assolutamente adeguati perché non richiedono una enorme potenza computazionale.

Dalla sezione hardware è tutto, per informazione su questi e altri prodotti MEDION potete visitare il sito ufficiale. Alla prossima!