L’azienda EK ha annunciato la nuova piastra di distribuzione Quantum Reflection per le custodie Fractal Design XL

EK, un produttore premium di ingranaggi per il raffreddamento ad acqua (qui per approfondimenti), sta lanciando la nuovissima EK-Quantum Reflection Fractal XL D5 PWM D-RGB. Un serbatoio di raffreddamento ad acqua, un percorso e una soluzione di pompa personalizzati realizzati per adattarsi a due case Fractal Design. Questa piastra di distribuzione è progettata specificamente per fornire una soluzione avanzata di raffreddamento ad acqua con una pompa D5 leader di mercato ed è pensata per gli utenti che desiderano creare un raffreddamento a liquido ad anello personalizzato in casi di Fractal Design. Questa piastra di distribuzione Reflection è compatibile con EK-Matrix7 ed è inoltre dotata di un’innovativa porta push-in fornita con un adattatore filettato G1/4 femmina. Per conoscere le altre novità di casa EK clicca qui.

Casi di progettazione frattale supportati dal nuovo Quantum Reflection.

Define 7 XL

Meshify 2 XL

EK-Quantum Reflection Fractal XL D5 PWM D-RGB è progettato per semplificare il processo per i costruttori di PC di livello principiante che stanno entrando nel mondo dei tubi rigidi del raffreddamento a liquido a circuito personalizzato. Ed ovviamente, per portare l’estetica snella EK Quantum in un case già elegante. EK-Quantum Reflection Fractal XL D5 PWM D-RGB offre una soluzione all-in-one che include una pompa D5, un serbatoio, un semplice meccanismo di montaggio e più ingressi e uscite filettati G1/4 standard del settore. Il posizionamento di questi ingressi e uscite sono perfettamente allineati per adattarsi ad altri componenti di raffreddamento EK, riducendo al minimo il numero di curve che l’utente deve fare durante la creazione del circuito. La piastra di distribuzione può supportare fino a un blocco d’acqua della CPU, due blocchi GPU e due radiatori.

Compatibilità

Anteriore: fino a EK-Quantum Surface X360

In alto: fino a EK-Quantum Surface P480

Progettato per essere montato accanto alla scheda madre, EK-Quantum Reflection Fractal XL D5 PWM D-RGB si adatta elegantemente alle custodie Fractal Design supportate. La striscia LED D-RGB indirizzabile integrata percorre l’intera lunghezza dell’unità, mentre la copertura in alluminio anodizzato nero nasconde gli hotspot LED indesiderati. La striscia LED D-RGB indirizzabile installata si collega all’intestazione D-RGB (A-RGB) da 5 V della scheda madre tramite un connettore standard del settore. È compatibile con tutti i principali software dei fornitori di schede madri per un effetto di illuminazione coordinato.

Questo distributore dell’acqua è dotato di una vera pompa D5 G3 controllata da PWM, potente e silenziosa. Facendo parte della linea EK Quantum, questo prodotto premium ha una potenza sufficiente per offrire prestazioni eccellenti con più blocchi e radiatori. Il serbatoio è realizzato in materiale acrilico fuso lavorato a CNC per l’aspetto e la rigidità simili al vetro.

Dettagli tecnici

Dimensioni con la pompa collegata (L x P x A): 183 x 77 x 490 mm

Conteggio LED D-RGB: 27

Lunghezza cavo D-RGB: 600 mm

Volume del serbatoio: ∼557 ml

Connettore D-RGB standard a 3 pin (+5 V, dati, bloccato, terra)

Specifiche tecniche del motore della pompa:

Motore: motore sferico commutato elettronicamente

Tensione nominale: 12 V CC

Consumo energetico: 23 W

Prevalenza massima: 3,9 m

Portata massima: 1500L/h

Temperatura massima del sistema: 60 gradi C

Materiali: acciaio inossidabile, PPS-GF40, O-ring in EPDM, ossido di alluminio, carbon fossile

Connettore di alimentazione: connettore SATA e PWM FAN a 4 pin

Ciclo di lavoro PWM: ∼ 20-100%

Comportamento predefinito: funziona al 100% del ciclo di lavoro quando non è presente alcun segnale di feedback PWM

E voi? cosa ne pensate di questa nuova piastra di distribuzione Quantum Reflection? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).